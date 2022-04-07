Mỗi ngày đều thấy bản thân mệt mỏi? Hãy dừng khoảng chừng 2 phút để xem có phải bạn đang mắc phải "căn bệnh này" hay không nhé!

Sức khỏe 07/04/2022 19:55

Số người bị mất ngủ, thiếu ngủ ngày càng nhiều. Cuộc sống hàng ngày bận rộn khiến nhiều người luôn cảm thấy mệt mỏi. Nếu bạn vẫn cảm thấy mệt mỏi dù đã tăng cường vitamin và ngủ đủ giấc, bạn nên xem thử bản thân có gặp phải các bệnh này hay không nhé!

1. Thiếu máu

Mỗi ngày đều thấy bản thân mệt mỏi? Hãy dừng khoảng chừng 2 phút để xem có phải bạn đang mắc phải 'căn bệnh này' hay không nhé! - Ảnh 1
  Ảnh minh họa: Internet

Khi bị thiếu máu do thiếu hồng cầu bạn sẽ luôn cảm thấy mệt mỏi. Các tế bào hồng cầu lấy oxy từ phổi, cung cấp cho các mô và tế bào khắp cơ thểNếu thiếu các tế bào hồng cầu đóng vai trò này, quá trình hô hấp sẽ trở nên yếu ớt.

Thiếu máu cũng có thể xảy ra khi mắc các bệnh như viêm khớp dạng thấp, ung thư, suy thận, thiếu sắt và vitamin. Phụ nữ trong thời gian mang thai dễ bị thiếu máu do mất sắt.

Triệu chứng chính của bệnh thiếu máu là mệt mỏi. Cơ thể trở nên vô cùng yếu ớt , khó đi vào giấc ngủ, khó tập trung, nhịp tim tăng cao và kèm theo các triệu chứng như đau ngực, nhức đầu

2. Bệnh tuyến giáp

Mỗi ngày đều thấy bản thân mệt mỏi? Hãy dừng khoảng chừng 2 phút để xem có phải bạn đang mắc phải 'căn bệnh này' hay không nhé! - Ảnh 2
 Ảnh minh họa: Internet

Tuyến giáp nằm ở phía trước cổ và sản sinh ra các hormone kiểm soát sự trao đổi chất. Nếu bạn bị "cường giáp", khi đó hormone tuyến giáp được sản xuất quá mức làm quá trình trao đổi chất của bạn bị đẩy nhanh.

Nếu bạn bị cường giáp, tình trạng mỏi cơ tăng lên. Đó là lý do tại sao rất khó để tập các môn thể thao hoặc leo cầu thang. Ngoài ra, còn kèm theo các triệu chứng như sụt cân, nhịp tim tăng, kinh nguyệt thay đổi thất thường, hay khát nước. 

3. Bệnh tiểu đường loại 2

Mỗi ngày đều thấy bản thân mệt mỏi? Hãy dừng khoảng chừng 2 phút để xem có phải bạn đang mắc phải 'căn bệnh này' hay không nhé! - Ảnh 3
  Ảnh minh họa: Internet

Những người được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường loại 2 cũng rất hay bị mệt mỏi. Glucose đóng vai trò cung cấp năng lượng cho cơ thể. Những người bệnh tiểu đường loại 2 sẽ không thể tạo ra đủ năng lượng cho các hoạt động thường ngàyĐiều này khiến bạn dễ cảm thấy mệt mỏi . 

Những người bị bệnh tiểu đường thường cảm thấy mệt mỏi suốt cả ngày, khát và đi vệ sinh thường xuyên. 

Theo Comedy.com

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Từ khóa:   Luôn cảm thấy mệt mỏi thiếu máu bảo vệ sức khỏe

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