Khi bị thiếu máu do thiếu hồng cầu bạn sẽ luôn cảm thấy mệt mỏi. Các tế bào hồng cầu lấy oxy từ phổi, cung cấp cho các mô và tế bào khắp cơ thể. Nếu thiếu các tế bào hồng cầu đóng vai trò này, quá trình hô hấp sẽ trở nên yếu ớt.

Triệu chứng chính của bệnh thiếu máu là mệt mỏi. Cơ thể trở nên vô cùng yếu ớt , khó đi vào giấc ngủ, khó tập trung, nhịp tim tăng cao và kèm theo các triệu chứng như đau ngực, nhức đầu.

Thiếu máu cũng có thể xảy ra khi mắc các bệnh như viêm khớp dạng thấp, ung thư, suy thận, thiếu sắt và vitamin. Phụ nữ trong thời gian mang thai dễ bị thiếu máu do mất sắt.

2. Bệnh tuyến giáp

Ảnh minh họa: Internet

Tuyến giáp nằm ở phía trước cổ và sản sinh ra các hormone kiểm soát sự trao đổi chất. Nếu bạn bị "cường giáp", khi đó hormone tuyến giáp được sản xuất quá mức làm quá trình trao đổi chất của bạn bị đẩy nhanh.

Nếu bạn bị cường giáp, tình trạng mỏi cơ tăng lên. Đó là lý do tại sao rất khó để tập các môn thể thao hoặc leo cầu thang. Ngoài ra, còn kèm theo các triệu chứng như sụt cân, nhịp tim tăng, kinh nguyệt thay đổi thất thường, hay khát nước.

3. Bệnh tiểu đường loại 2

Ảnh minh họa: Internet

Những người được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường loại 2 cũng rất hay bị mệt mỏi. Glucose đóng vai trò cung cấp năng lượng cho cơ thể. Những người bệnh tiểu đường loại 2 sẽ không thể tạo ra đủ năng lượng cho các hoạt động thường ngày. Điều này khiến bạn dễ cảm thấy mệt mỏi .

Những người bị bệnh tiểu đường thường cảm thấy mệt mỏi suốt cả ngày, khát và đi vệ sinh thường xuyên.

Theo Comedy.com