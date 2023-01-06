Mẹo vặt cuộc sống: Tổng hợp các cách khử mùi thuốc lá trong hơi thở hay nhất

Sức khỏe 06/01/2023 16:45

Khử mùi thuốc lá trong hơi thở có lẽ là vấn đề cấp thiết với nhiều bạn. Đừng để mùi hôi khó chịu làm cản trở giao tiếp cũng như thiện cảm không hay từ những người xung quanh về mình nhé.

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Có thể bạn đã biết, mùi thuốc lá rất khó loại bỏ, đặc biệt là khi chúng ta hít thuốc trực tiếp vào thông qua miệng. Chính vì vậy, việc khử mùi thuốc lá trong hơi thở thật sự gặp nhiều khó khăn. Nhưng nhu cầu khử mùi thuốc lá trong hơi thở là rất cần thiết, đặc biệt là với những người cần giao tiếp. Vậy làm thế nào để khử mùi hôi thuốc lá trong hơi thở nhanh chóng? Hãy cùng tham khảo một vài phương pháp đơn giản mà hiệu quả dưới đây nhé!

Những cách khử mùi thuốc lá trong hơi thở hiệu quả nhất

Đánh răng sau khi hút thuốc giúp khử mùi thuốc lá trong hơi thở nhanh chóng

Muốn khử mùi thuốc lá trong hơi thở thì tốt nhất là nên đánh răng ngay sau khi hút
Muốn khử mùi thuốc lá trong hơi thở thì tốt nhất là nên đánh răng ngay sau khi hút! 

Đánh răng là điều mọi người nên làm mỗi ngày hai lần, tuy nhiên, bạn cũng nên làm điều đó sau khi bạn hút thuốc. Đánh răng sẽ giúp loại bỏ các vi khuẩn gây mùi trong khoang miệng và có thể làm giảm mùi khói thuốc trong hơi thở của bạn. Lưu ý là:

- Bạn nên dành ít nhất hai phút để đánh răng. Điều này rất tốt cho sức khỏe răng miệng.

- Hãy chắc chắn rằng bàn chải đánh răng của bạn có kích thước phù hợp, chỉ cần đủ lớn để có thể đi đến được tất cả các khu vực trong miệng bạn.

- Chỉ nha khoa không có nhiều tác dụng trong việc khử mùi nên bạn cũng không cần sử dụng chỉ nha khoa sau khi đánh răng.

Dùng nước súc miệng để khử mùi thuốc lá trong hơi thở

Khử mùi thuốc lá trong hơi thở bằng nước súc miệng nhanh chóng bất ngờ
 Khử mùi thuốc lá trong hơi thở bằng nước súc miệng nhanh chóng bất ngờ!

Nước súc miệng được thiết kế để giúp bạn nhanh chóng thoát khỏi vi khuẩn trong miệng và làm cho hơi thở của bạn trở nên sạch sẽ, thơm tho. Thế nên dùng nước súc miệng ngay sau khi hút thuốc có thể ngăn chặn mùi hôi trong hơi thở của bạn. Hãy luôn đem bên mình một chai nước súc miệng loại nhỏ để khử mùi thuốc lá trong hơi thở bạn nhé.

Nhưng cũng cần lưu ý là nước súc miệng thường có chứa chất cồn nên có thể gây khó chịu cho miệng của bạn. Và cũng nên tránh lạm dụng nước súc miệng quá nhiều, điều này sẽ không có lợi cho sức khỏe răng miệng của bạn. Nếu được, hãy chọn các sản phẩm có chứa thymol, đây là một tác nhân chống viêm khá hữu hiệu.

Dùng kẹo cao su để có hơi thở thơm tho, sạch mùi thuốc lá 

Nhai kẹo cao su giúp khử mùi thuốc lá trong hơi thở đơn giản
Nhai kẹo cao su giúp khử mùi thuốc lá trong hơi thở đơn giản! 

Nhai kẹo cao su là một cách đơn giản để giúp bạn có hơi thở thơm tho, sạch sẽ, hết mùi hôi, đồng thời, kẹo cao su cũng giúp loại bỏ các mảng bám và vết ố trên răng (dù không nhiều). Ngoài ra, cc tinh chất thơm trong kẹo cao su sẽ bám vào khoang miệng và giúp hơi thở của bạn thơm hơn. Vậy nên, kẹo cao su một cách đơn giản nhất để khử mùi thuốc lá trong hơi thở.

Lưu ý: với những người ăn kiêng thì nên chọn kẹo cao su không đường.

Làm sạch lưỡi sẽ hạn chế được mùi hôi trong miệng do thuốc lá 

Làm sạch lưỡi loại bỏ vi khuẩn gây mùi, khử mùi thuốc lá trong hơi thở đơn giản
Làm sạch lưỡi loại bỏ vi khuẩn gây mùi, khử mùi thuốc lá trong hơi thở đơn giản! 

Làm sạch lưỡi của bạn có thể loại bỏ nhiều vi khuẩn gây ra hơi thở hôi, và cũng có thể giúp làm giảm mùi do hút thuốc gây ra. Bên cạnh đó, việc đánh tưa lưỡi, rêu lưỡi sẽ giúp giữ miệng sạch sẽ và cải thiện hơi thở của bạn. Vậy nên, hãy làm sạch lưỡi mỗi ngày nhé.

Cách làm sạch lưỡi đơn giản như sau:

- Sử dụng bàn chải hoặc một cái cạo lưỡi. Cố gắng đưa bàn chải lọt vào lưỡi của bạn, vì đây là nơi mà hầu hết các vi khuẩn sống.

- Hạ thấp lưỡi, di chuyển bàn chải hoặc bàn cạo của bạn qua phía sau của lưỡi của bạn. Hãy làm nhẹ nhàng nhưng đủ mạnh để loại bỏ rêu lưỡi.

- Súc miệng lại thật sạch với nước súc miệng hoặc nước muối sinh lý. 

Tẩy sạch mảng ố trên răng - biện pháp khử mùi thuốc lá trong hơi thở tận gốc 

Làm sạch mảng ố, ổ vi khuẩn trên răng sẽ giúp khử mùi thuốc lá trong hơi thở hiệu quả
 Làm sạch mảng ố, ổ vi khuẩn trên răng sẽ giúp khử mùi thuốc lá trong hơi thở hiệu quả!

Đây là biện pháp cuối cùng mà bạn nên áp dụng. Cách này chỉ nên áp dụng với những người nghiện thuốc nặng lâu năm mà thôi. Khi bạn hút thuốc lâu ngày, các vết ố trên răng sẽ xuất hiện. Đây chính là những ổ vi khuẩn gây mùi rất khó chịu và rất khó để loại bổ các vết ố vàng trên răng này. Điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải sống chung với mùi hơi thở rất khó chịu. Và giải pháp duy nhất cho tình trạng này là làm sạch răng miệng của bạn.

Bạn sẽ phải đến gặp nha sĩ để được tư vấn, đồng thời phải trải qua quá trình tẩy ố răng (quá trình này khá lâu đấy nhé). Nói chung, cách này thực sự không hề dễ chịu gì. Nhưng hiệu quả mà nó đem lại là gần như tức thì. Sau khi tẩy trắng răng xong, bạn sẽ không còn mùi hôi khó chịu trong miệng nữa. Tuy nhiên, bạn cũng cần cân nhắc về chi phí cho biện pháp này nhé, vì giá tiền cho liệu pháp này cũng không hề nhỏ đâu!

Trên đây là tổng hợp những biện pháp giúp khử mùi thuốc lá trong hơi thở nhanh chóng và hiệu quả nhất. Hy vọng những thông tin mới được chia sẻ trên đây, sẽ hữu ích cho quý độc giả nhé! Chúc các quý độc giả áp dụng thành công!

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