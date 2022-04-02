Mật ong và hành tây: 'Thần dược' chữa ho hiệu quả

Sức khỏe 02/04/2022 00:29

Mật ong và hành tây có hiệu quả trong việc giảm các triệu chứng ho. Nó có thể không hiệu quả bằng các loại siro hiện có, nhưng có khả năng tăng cường hệ miễn dịch và ngăn chặn nhiễm trùng.

Mật ong và hành tây: 'Thần dược' chữa ho hiệu quả - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ho là phản ứng tự nhiên của cơ thể khi tiếp xúc với một chất kích thích, đây cũng là cơ chế tự bảo vệ của phổi chống lại các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, virus, dị vật đường hô hấp. Nếu ho đờm thì có thể xuất hiện chất bài tiết hoặc chất nhầy. Mặt khác, ho khô có thể là nguyên nhân gây kích thích hoặc nhiễm trùng.

Nếu bạn dùng thêm liệu pháp dân gian ‘hành tây mật ong’ bên cạnh các đơn thuốc của bác sĩ thì triệu chứng ho sẽ hết nhanh hơn đấy!

Siro hành tây mật ong giúp giảm ho

Những chất dinh dưỡng có trong hành tây và mật ong giúp tăng cường hệ miễn dịch trong cơ thể để đối phó với nhiễm trùng. Do đó, ngoài việc giảm các triệu chứng gây khó chịu, nó còn có thể ngăn chặn sự tăng trưởng của vi khuẩn tấn công hệ hô hấp.

Lợi ích của mật ong

Mật ong và hành tây: 'Thần dược' chữa ho hiệu quả - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mật ong là thành phần tự nhiên nổi bật nhất với giá trị dinh dưỡng vô cùng cao. Theo quan niệm y học, mật ong có hiệu quả kháng khuẩn và giúp loại bỏ một số bệnh truyền nhiễm.

  • Nghiên cứu cho thấy thành phần của mật ong giúp giảm kích thích hô hấp và làm dịu ho.
  • Có hiệu quả trong việc thúc đẩy loại bỏ đờm.
  • Có thể điều chỉnh nồng độ axit và làm dịu cổ họng.

Lợi ích của hành tây

Mật ong và hành tây: 'Thần dược' chữa ho hiệu quả - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hành tây từ thời cổ đại đã được sử dụng làm thuốc điều trị tự nhiên cho các bệnh về hô hấp. Người ta nói rằng hàm lượng hợp chất sulfur có thể tăng cường khả năng bảo vệ và nâng cao khả năng đối phó với bệnh truyền nhiễm.

Tuy nhiên, các chuyên gia sức khỏe đã chứng minh rằng các đặc tính của hành tây không phải là sự thật, cụ thể như sau:

  • Không chứng minh được tác dụng kháng viêm làm giảm kích thích khí quản khi ho.
  • Vì không có hiệu quả kháng virus nên không giúp chống lại virus cúm hoặc cảm cúm.

Tuy nhiên, hành tây là thực phẩm tốt cho sức khỏe nên có thể ăn thường xuyên theo nhiều cách khác nhau. Ngoài ra nó còn có chứa chất chống oxy hóa, giúp thúc đẩy loại bỏ độc tố.

Thuốc trị liệu làm từ hành tây, mật ong, chanh

Siro tự nhiên này tận dụng hiệu quả công dụng của mật ong để ngăn chặn ho và tăng cường khả năng miễn dịch. Tuy hành tây không có nhiều công dụng lắm nhưng việc sử dụng hành tây cũng sẽ không làm giảm hiệu quả sử dụng thuốc. Trên thực tế, chất chống oxy hóa của hành tây có thể giúp ích rất nhiều cho sức khỏe.

Mật ong và hành tây: 'Thần dược' chữa ho hiệu quả - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Phương pháp trị liệu sau đây chỉ là phương pháp dân gian được truyền lại và không được khoa học chứng minh. Do đó, trước khi thử điều trị, bạn nên hỏi chuyên gia trước và chỉ sử dụng nó để bổ sung cho việc trị liệu bằng thuốc.

Nguyên liệu:

Một củ hành tây cỡ trung bình

2 ly nước (400 mL)

Nước chanh (nguồn cung cấp chất chống oxy hóa)

2 muỗng mật ong (15g)

Cách làm:

Sau khi lột vỏ hành tây, cắt thành miếng lớn, đun sôi trong 15 phút cùng với 2 cốc nước.

Sau đó cho 2 muỗng mật ong và 1  muỗng nước chanh vào.

Một ngày nên uống 2-3 lần.

Hãy nhớ rằng bất kỳ phương pháp điều trị nào cũng không thể có hiệu quả ngay lập tức. Thuốc điều trị có thể hoạt động như một chất giảm đau, nhưng phải uống nhiều lần để có hiệu quả trong việc giảm ho.

Nếu muốn được điều trị đúng cách thì bạn nên đi khám bác sĩ. Khi bác sĩ chẩn đoán rằng không có vấn đề gì thì khi đó hãy bổ sung điều trị bằng liệu pháp tự nhiên.

Plank bao lâu là chuẩn để có một body 'vạn người mê'?

Plank bao lâu là chuẩn để có một body 'vạn người mê'?

Plank tương tự như tư thế "nằm sấp" có thể dễ dàng thực hiện ở nhà. Đây là một động tác đơn giản, dễ thực hiện nhưng hiệu quả của nó mang lại thì ‘không phải dạng vừa’.

Xem thêm
Từ khóa:   mật ong và hành tây trị ho hành tây trị ho

TIN MỚI NHẤT

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 36 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 46 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 3 giờ 30 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 3 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm