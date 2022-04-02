Mật ong và hành tây: 'Thần dược' chữa ho hiệu quả

Nếu bạn dùng thêm liệu pháp dân gian ‘hành tây mật ong’ bên cạnh các đơn thuốc của bác sĩ thì triệu chứng ho sẽ hết nhanh hơn đấy!

Ho là phản ứng tự nhiên của cơ thể khi tiếp xúc với một chất kích thích, đây cũng là cơ chế tự bảo vệ của phổi chống lại các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, virus, dị vật đường hô hấp. Nếu ho đờm thì có thể xuất hiện chất bài tiết hoặc chất nhầy. Mặt khác, ho khô có thể là nguyên nhân gây kích thích hoặc nhiễm trùng.

Những chất dinh dưỡng có trong hành tây và mật ong giúp tăng cường hệ miễn dịch trong cơ thể để đối phó với nhiễm trùng. Do đó, ngoài việc giảm các triệu chứng gây khó chịu, nó còn có thể ngăn chặn sự tăng trưởng của vi khuẩn tấn công hệ hô hấp.

Lợi ích của mật ong

Ảnh minh họa: Internet

Mật ong là thành phần tự nhiên nổi bật nhất với giá trị dinh dưỡng vô cùng cao. Theo quan niệm y học, mật ong có hiệu quả kháng khuẩn và giúp loại bỏ một số bệnh truyền nhiễm.

Nghiên cứu cho thấy thành phần của mật ong giúp giảm kích thích hô hấp và làm dịu ho.

Có hiệu quả trong việc thúc đẩy loại bỏ đờm.

Có thể điều chỉnh nồng độ axit và làm dịu cổ họng.

Lợi ích của hành tây

Ảnh minh họa: Internet

Hành tây từ thời cổ đại đã được sử dụng làm thuốc điều trị tự nhiên cho các bệnh về hô hấp. Người ta nói rằng hàm lượng hợp chất sulfur có thể tăng cường khả năng bảo vệ và nâng cao khả năng đối phó với bệnh truyền nhiễm.

Tuy nhiên, các chuyên gia sức khỏe đã chứng minh rằng các đặc tính của hành tây không phải là sự thật, cụ thể như sau:

Không chứng minh được tác dụng kháng viêm làm giảm kích thích khí quản khi ho.

Vì không có hiệu quả kháng virus nên không giúp chống lại virus cúm hoặc cảm cúm.

Tuy nhiên, hành tây là thực phẩm tốt cho sức khỏe nên có thể ăn thường xuyên theo nhiều cách khác nhau. Ngoài ra nó còn có chứa chất chống oxy hóa, giúp thúc đẩy loại bỏ độc tố.

Thuốc trị liệu làm từ hành tây, mật ong, chanh

Siro tự nhiên này tận dụng hiệu quả công dụng của mật ong để ngăn chặn ho và tăng cường khả năng miễn dịch. Tuy hành tây không có nhiều công dụng lắm nhưng việc sử dụng hành tây cũng sẽ không làm giảm hiệu quả sử dụng thuốc. Trên thực tế, chất chống oxy hóa của hành tây có thể giúp ích rất nhiều cho sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Phương pháp trị liệu sau đây chỉ là phương pháp dân gian được truyền lại và không được khoa học chứng minh. Do đó, trước khi thử điều trị, bạn nên hỏi chuyên gia trước và chỉ sử dụng nó để bổ sung cho việc trị liệu bằng thuốc.

Nguyên liệu:

Một củ hành tây cỡ trung bình

2 ly nước (400 mL)

Nước chanh (nguồn cung cấp chất chống oxy hóa)

2 muỗng mật ong (15g)

Cách làm:

Sau khi lột vỏ hành tây, cắt thành miếng lớn, đun sôi trong 15 phút cùng với 2 cốc nước.

Sau đó cho 2 muỗng mật ong và 1 muỗng nước chanh vào.

Một ngày nên uống 2-3 lần.

Hãy nhớ rằng bất kỳ phương pháp điều trị nào cũng không thể có hiệu quả ngay lập tức. Thuốc điều trị có thể hoạt động như một chất giảm đau, nhưng phải uống nhiều lần để có hiệu quả trong việc giảm ho.

Nếu muốn được điều trị đúng cách thì bạn nên đi khám bác sĩ. Khi bác sĩ chẩn đoán rằng không có vấn đề gì thì khi đó hãy bổ sung điều trị bằng liệu pháp tự nhiên.