Liệu âm nhạc có phải liều thuốc cho tinh thần trong thời đại hiện nay?

Âm nhạc có thể ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe mạnh tinh thần tương đương với việc tập thể dục hoặc giảm cân. Theo đánh giá nghiên cứu gần đây, mọi thể loại âm nhạc như hát, chơi nhạc cụ, thưởng thức âm nhạc đều có thể nâng cao sức khỏe tinh thần.

Ảnh minh họa: Internet Âm nhạc có thể ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe mạnh tinh thần tương đương với việc tập thể dục hoặc giảm cân. Theo đánh giá nghiên cứu gần đây, mọi thể loại âm nhạc như hát, chơi nhạc cụ, thưởng thức âm nhạc đều có thể nâng cao sức khỏe tinh thần. Theo nghiên cứu được công bố trong 'JAMA Network Open' đã khảo sát 26 nghiên cứu trước đây với sự tham gia của gần 800 người ở Úc, Anh và Mỹ. Những nghiên cứu này đã nghiên cứu các chủ đề như 'ảnh hưởng của âm nhạc đối với căng thẳng và bất an của bệnh nhân tim mạch vành', 'tác động của ca hát đối với hạnh phúc của những người có và không mắc các bệnh mãn tính', 'tác động của liệu pháp âm nhạc đối với các triệu chứng của bệnh trầm cảm'.

Kết quả kiểm tra 26 nghiên cứu cho thấy liệu pháp âm nhạc có liên quan đến 'sự cải thiện có ý nghĩa lâm sàng' trong chất lượng cuộc sống liên quan đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Ngoài ra, hiệu quả cải thiện sức khỏe tinh thần tương đương với hiệu quả trung bình của các can thiệp không dùng thuốc khác như vận động và giảm cân. Để đưa ra kết luận này, 'điểm tóm tắt tinh thần' đã được sử dụng. Đây là việc đo sức sống (còn gọi là năng lượng), chức năng xã hội, giới hạn hoạt động hàng ngày do vấn đề cảm xúc, sức khỏe tinh thần nói chung. Điểm tóm tắt tinh thần càng cao thì chất lượng cuộc sống liên quan đến sức khỏe tinh thần càng tốt. Kết quả là việc điều trị âm nhạc có liên quan đáng kể trong bài kiểm tra này.

Đặc biệt, việc kết hợp phương pháp điều trị âm nhạc và phương pháp điều trị truyền thống có thể giúp ích đáng kể cho những người có vấn đề về sức khỏe khác. Việc bổ sung điều trị âm nhạc vào phương pháp điều trị thông thường cho thấy sự cải thiện đáng kể về sức khỏe tinh thần hơn là chỉ thực hiện phương pháp điều trị thông thường. Các chuyên gia nói rằng không có gì đáng ngạc nhiên khi âm nhạc thúc đẩy hạnh phúc cảm xúc. Âm nhạc khiến mọi người nhanh chóng bước vào không gian cảm xúc tích cực và đồng thời cung cấp một bến đỗ tinh thần cho cuộc sống hiện thực căng thẳng. Theo nghiên cứu, não của chúng ta tiết ra dopamine, một chất thư giãn tự nhiên của cơ thể, đặc biệt là khi niềm vui đạt đến đỉnh điểm khi nghe nhạc. Có nhiều lý thuyết đa dạng về yếu tố nào của âm nhạc nâng cao sức khỏe tinh thần, nhưng mọi người biết rằng âm nhạc có thể ảnh hưởng đến tâm trạng trong cuộc sống hàng ngày. Theo đó, cần nghiên cứu nhiều hơn để biết chắc chắn phương pháp điều trị âm nhạc nào tốt nhất để cải thiện sức khỏe tinh thần, nhưng rõ ràng việc thêm âm nhạc vào cuộc sống hàng ngày nhàm chán là phương pháp nâng cao chất lượng cuộc sống tốt nhất. (Theo Kormedi)

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