Làm thế nào để phân biệt giữa nốt ruồi ung thư da và nốt ruồi đơn thuần?

Sức khỏe 06/08/2023 20:18

U hắc tố là khối u ác tính nên việc phát hiện và điều trị sớm là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, không dễ để nhìn thấy bằng mắt thường vì nó trông giống một dấu chấm đơn giản.

Ung thư da có nghiêm trọng đến mức đe dọa tính mạng không?

Ung thư da không phải khối u ác tính chỉ phát triển tại vị trí xuất hiện của chúng mà chúng còn di căn đến các bộ phận khác của cơ thể, chẳng hạn như các cơ quan nội tạng. Các trường hợp tử vong do ung thư biểu mô tế bào sừng như ung thư biểu mô tế bào vảy và ung thư biểu mô tế bào đáy cũng đã được báo cáo, nhưng nhìn chung chúng không phổ biến đến mức gây lo ngại. 

Làm thế nào để phân biệt giữa nốt ruồi ung thư da và nốt ruồi đơn thuần? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ung thư da có thể dễ dàng tự chẩn đoán?

Ung thư da phần lớn được chia thành ba loại: ung thư biểu mô tế bào vảy, ung thư biểu mô tế bào đáy và khối u ác tính. Như vậy, có nhiều loại ung thư da và hơn hết là rất khó tự chẩn đoán vì các triệu chứng không rõ ràng. Do đó, khi một vấn đề về da không lành trong thời gian ngắn, hoặc các triệu chứng lặp đi lặp lại hoặc kéo dài, cần đến bệnh viện để xác định xem đó có phải là ung thư hay không.

Sự khác biệt giữa một khối u ác tính và một nốt ruồi đơn thuần?

U hắc tố là khối u ác tính nên việc phát hiện và điều trị sớm là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, không dễ để nhìn thấy bằng mắt thường vì nó trông giống một dấu chấm đơn giản. Nếu bạn quan sát kỹ các điểm thông thường của mình, bạn có thể đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Khối u ác tính thường bắt đầu như một chấm nhỏ và phát triển lớn hơn. Nếu xuất hiện nốt ruồi mới; hình dạng của nốt ruồi hiện tại thay đổi không đối xứng; điểm có đường viền mờ hoặc không đều; thay đổi về màu sắc và kích thước lớn hơn 6 mm thì nên nghi ngờ có khối u ác tính.

Làm thế nào để phân biệt giữa nốt ruồi ung thư da và nốt ruồi đơn thuần? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Ung thư da lòng bàn chân, khi nào đi lại được?

Sau mổ đi lại khó khăn vì phải gác chân cao hơn tim. Từ khoảng ngày thứ 3, có thể đi lại nhẹ nhàng, có thể đi vệ sinh, nhưng khi đi không được chạm đất, bàn chân không được cử động quá mức. Nếu bạn được ghép da, bạn không được cử động bàn chân trong ít nhất 5 ngày.

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