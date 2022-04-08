Làm thế nào để trí óc luôn minh mẫn? Áp dụng ngay những biện pháp cực đơn giản này nhé!

Sức khỏe 08/04/2022 15:59

Một số cách để giữ cho bộ não của bạn luôn minh mẫn là gì? Các chuyên gia cho rằng sức khỏe của bộ não có liên quan đến lối sống. Nếu duy trì lối sống lành mạnh, bạn có thể bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần, đồng thời làm chậm tốc độ suy giảm khả năng nhận thức và trí nhớ liên quan đến não bộ. Ngoài ra còn có các loại thực phẩm có thể giúp giữ cho bộ não khỏe mạnh.

Làm thế nào để trí óc luôn minh mẫn? Áp dụng ngay những biện pháp cực đơn giản này nhé! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một số cách để giữ cho bộ não của bạn luôn minh mãn là gì? Các chuyên gia cho rằng sức khỏe của bộ não có liên quan đến lối sống. Nếu duy trì lối sống lành mạnh, bạn có thể bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần, đồng thời làm chậm tốc độ suy giảm khả năng nhận thức và trí nhớ liên quan đến não bộ. Ngoài ra còn có các loại thực phẩm có thể giúp giữ cho bộ não khỏe mạnh.

Thức ăn ảnh hưởng đến sức khỏe của hệ thần kinh, bao gồm cả não bộ. Điều này là do nó ảnh hưởng đến mức độ kháng insulin, viêm toàn thân và các chất độc hại. Nói cách khác, nếu bạn ăn uống lành mạnh, bạn có thể duy trì trạng thái não tối ưu trong một thời gian dài hơn. Về vấn đề này, dựa trên dữ liệu như 'Mayoclinichealthsystem.org', chúng ta hãy cùng xem những phương pháp và thực phẩm tốt để duy trì sức khỏe não bộ.

Làm thế nào để giữ cho não của bạn khỏe mạnh

1. Vận động cơ thể

Giữ cho cơ thể của bạn hoạt động là một phương pháp để giữ cho bộ não của bạn luôn khỏe mạnh. Tập thể dục làm tăng một loại protein được gọi là yếu tố tăng trưởng thần kinh có nguồn gốc từ não (BDNF). Nó đóng một vai trò quan trọng trong việc kích hoạt và tăng trưởng các tế bào thần kinh.

Tập thể dục cũng ngăn ngừa chứng viêm não. Nếu bạn tập thể dục nhịp điệu 150 phút mỗi tuần và tập luyện cơ bắp 1-2 lần một tuần, bạn có thể giúp giữ cho não bộ của bạn khỏe mạnh. Học và luyện tập các môn thể thao mới cũng kích thích não bộ khỏe mạnh.

Tập thể dục ngoài trời cũng rất tốt. Đặc biệt, tập thể dục ở nơi có môi trường tự nhiên tốt như công viên giúp giảm căng thẳng và giúp tiết melatonin, để bạn có thể duy trì chu kỳ ngủ và thức lành mạnh hơn.

2. Giữ kết nối

Các nghiên cứu cho thấy sự cô lập với xã hội làm tăng 50% nguy cơ sa sút trí tuệ ở người cao tuổi. Bạn không cần phải có sự tiếp xúc quá phức tạp với nó chỉ cần có một vài người bạn thân là đủ.

Đó chỉ cần là người mà có thể cùng bạn thưởng thức một tách cà phê ở gần nhà, hoặc một người mà bạn có thể thực hiện các sở thích hoặc hoạt động tình nguyện cùng. Nếu khó hình thành một mối quan hệ hữu nghị sâu sắc, thì việc có một con vật đồng hành có thể an ủi cũng rất hữu ích.

3. Kiểm soát căng thẳng

Làm thế nào để trí óc luôn minh mẫn? Áp dụng ngay những biện pháp cực đơn giản này nhé! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Bạn không thể tránh khỏi căng thẳng, nhưng bạn có thể quản lý nó. Có sự khác biệt giữa căng thẳng không kiểm soát được và căng thẳng có thể kiểm soát được. Nghỉ ngơi là điều quan trọng để quản lý mức độ căng thẳng của bản thân

Theo nghiên cứu, những người thực hành thiền có vùng não dày hơn những người không thực hành do họ tập trung vào cơ thể của bản thân nhiều hơn. Điều này không có nghĩa là bạn phải thiền mà đúng hơn là bạn nên nghỉ ngơi hợp lý để cơ thể được thư giãn và giảm căng thẳng như khi ngồi thiền.

Ngủ ngon cũng là một phần quan trọng của việc nghỉ ngơi. Một giấc ngủ ngon cũng giúp tăng cường trí nhớ. Cũng có một báo cáo cho rằng những người thiếu ngủ có nhiều khả năng bị bệnh Alzheimer trong tương lai. Để có một giấc ngủ ngon, điều quan trọng là phải duy trì thói quen ngủ tốt, chẳng hạn như ăn ít nhất 3 giờ trước khi đi ngủ và tập thể dục 4 giờ trước khi đi ngủ.

Các loại thực phẩm tốt cho não bộ

Quả mọng

Thực phẩm tốt cho sức khỏe não bộ đầu tiên là các loại quả mọng. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng quả mọng có thể giúp não của bạn truyền tín hiệu trơn tru hơn. Điều này là do nó rất giàu chất chống oxy hóa và đặc tính chống viêm. Hai lần một tuần, mỗi lần 1/2 cốc có thể hữu ích.

Rau xanh

Thực phẩm giàu axit folic, chẳng hạn như rau xanh, làm giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer bằng cách giảm homocysteine, chất có thể gây ra các bệnh lý về tim mạch.

Ngoài ra, ăn các loại rau họ cải như súp lơ xanh sẽ rất tốt vì nó có chức năng đào thải chất độc ra ngoài. Cố gắng ăn rau lá xanh 6 lần một tuần.

Đậu

Làm thế nào để trí óc luôn minh mẫn? Áp dụng ngay những biện pháp cực đơn giản này nhé! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn thực phẩm giàu chất xơ, chẳng hạn như các loại đậu, có thể giúp điều chỉnh chức năng nhận thức ở trẻ em trước tuổi dậy thì. Cố gắng ăn 1/2 chén đậu nấu chín mỗi lần, ba lần một tuần.

Ngũ cốc nguyên hạt

Đối với sức khỏe của não, tránh các loại carbohydrate đơn giản như gạo trắng hoặc bánh mì trắng và ăn ngũ cốc nguyên hạt. Carbohydrate tinh chế có liên quan chặt chẽ đến hội chứng chuyển hóa, làm tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

Cá, gia cầm

Làm thế nào để trí óc luôn minh mẫn? Áp dụng ngay những biện pháp cực đơn giản này nhé! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Khi ăn thức ăn từ động vật, sẽ có lợi hơn nếu bạn bảo vệ sức khỏe của não bằng cách chọn thịt gia cầm hoặc cá hơn là thịt. Đặc biệt, một số nghiên cứu đã cho biết rằng cá giàu axit béo omega-3, chẳng hạn như cá thu, cá ngừ và cá hồi có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

Quả hạch

Các loại hạt như óc chó và hạnh nhân rất giàu polyphenol giúp giảm viêm trong cơ thể. Theo nghiên cứu, polyphenol trong chế độ ăn uống được biết đến như một trong những giải pháp tiềm năng cho chứng sa sút trí tuệ.

(Theo Kormedi)

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