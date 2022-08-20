Làm mờ hiện tượng giãn tĩnh mạch trên da với những phương pháp đơn giản này

Sức khỏe 20/08/2022 12:56

Giãn tĩnh mạch bị sưng và to ra là tình trạng khá phổ biến, nhiều người gặp phải chúng vào một thời điểm nào đó trong cuộc sống. Thật không may, những tĩnh mạch bị đau này sẽ không lành lại theo thời gian, nhưng bạn có thể làm nhiều cách để cải thiện các triệu chứng khó chịu. Bên cạnh các phương pháp điều trị y tế, có một số thay đổi lối sống có thể giúp giảm sự xuất hiện của các tĩnh mạch mở rộng.

Sau đây là những thủ thuật có thể giúp bạn giảm cảm giác đau nhức do các tĩnh mạch bị sưng lên.

1. Kẹp một chiếc gối giữa hai chân khi ngủ

Làm mờ hiện tượng giãn tĩnh mạch trên da với những phương pháp đơn giản này - Ảnh 1

Nếu bạn là người ngủ nghiêng, hãy đặt một chiếc gối lớn giữa hai đầu gối có thể giúp giảm bớt các triệu chứng của chứng giãn tĩnh mạch. Ngoài việc cải thiện tư thế của bạn và giảm đau lưng, ngủ với một chiếc gối giữa hai chân của bạn có thể cải thiện lưu thông máu và ngăn chặn tình trạng sưng tấy hay ngứa ran khó chịu ở tay chân của bạn. Khi bạn nâng cao chân của mình cao hơn mức tim, nó sẽ khuyến khích lưu lượng máu và có thể giúp ngăn ngừa chứng giãn tĩnh mạch trở nên tồi tệ hơn.

2. Chọn quần áo rộng rãi

Làm mờ hiện tượng giãn tĩnh mạch trên da với những phương pháp đơn giản này - Ảnh 2

Mặc dù quần áo bó sát có thể khiến vóc dáng bạn trông hấp dẫn, nhưng việc mặc chúng quá thường xuyên sẽ không có lợi cho sức khỏe của bạn. Quần áo bó sát ép vào eo và chân của bạn sẽ hạn chế lưu lượng máu và có thể góp phần gây ra chứng giãn tĩnh mạch đau đớn.

3. Giữ chân của bạn được nâng cao 

Làm mờ hiện tượng giãn tĩnh mạch trên da với những phương pháp đơn giản này - Ảnh 3

Nâng cao chân thường xuyên là một trong những cách dễ nhất và hiệu quả nhất để làm dịu cảm giác đau nhức do giãn tĩnh mạch. Khi bạn nâng chân cao hơn tim sẽ giúp máu chảy ngược về tim, ngăn ngừa cục máu đông. Ngay cả khi bạn làm việc tại văn phòng và phải ngồi vào bàn làm việc hàng giờ, việc đặt chân lên ghế có thể giúp giảm bớt tình trạng sưng phù ở chân.

4. Bỏ giày cao gót 

Làm mờ hiện tượng giãn tĩnh mạch trên da với những phương pháp đơn giản này - Ảnh 4

Mặc dù đôi giày cao gót yêu thích của bạn chắc chắn là một bổ sung tuyệt vời cho vẻ ngoài của bạn, nhưng việc mang chúng hàng ngày có thể khiến tình trạng suy giãn tĩnh mạch của bạn trở nên tồi tệ hơn. Thay vào đó, hãy chọn những đôi giày đế thấp trông vừa thời trang vừa giúp hoạt động cơ bắp chân của bạn nhiều hơn, điều này có lợi cho tĩnh mạch của bạn.

5. Chọn cầu thang bộ thay vì thang máy 

Làm mờ hiện tượng giãn tĩnh mạch trên da với những phương pháp đơn giản này - Ảnh 5

Mặc dù có vẻ hấp dẫn khi đi thang máy khi bạn cảm thấy mệt mỏi, nhưng việc chọn cầu thang bộ sẽ giúp bạn đốt cháy thêm calo và tốt hơn nhiều cho các tĩnh mạch bị sưng của bạn. Khi bạn leo cầu thang và nâng cao bắp chân, nó làm co cơ chân của bạn, giúp đẩy máu trở lại chân của bạn.

6. Tắm muối Epsom 

Làm mờ hiện tượng giãn tĩnh mạch trên da với những phương pháp đơn giản này - Ảnh 6

Thêm một ít muối Epsom vào bồn tắm buổi tối của bạn có tác dụng tuyệt vời đối với các cơ đang mệt mỏi của bạn và cũng có thể làm dịu chứng viêm do giãn tĩnh mạch. Mặc dù nó sẽ không chữa được tĩnh mạch "mạng nhện" trên tay hay chân của bạn, nhưng tắm bằng muối Epsom có ​​thể cải thiện lưu thông máu và giảm các tĩnh mạch bị giãn nở.

Theo Brightside

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