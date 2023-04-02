Lạc nội mạc tử cung gia tăng ở nữ giới, càng nhiều người dễ vô sinh: Triệu chứng đáng lo ngại này tuyệt đối đừng ngó lơ

Sức khỏe 02/04/2023 11:51

Adenomyosis và bệnh lạc nội mạc tử cung là tình trạng phổ biến ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của phụ nữ.

Mọi người thường nhầm lẫn giữa adenomyosis và lạc nội mạc tử cung vì các triệu chứng của hai tình trạng có thể rất giống nhau. Cả hai tình trạng đều liên quan đến sự phát triển của mô nội mạc tử cung bên ngoài vị trí thông thường của nó trong tử cung và cả hai đều có thể gây chảy máu kinh nguyệt nặng, chuột rút kinh nguyệt nghiêm trọng, đau vùng chậu mãn tính và đau khi quan hệ tình dục. Ngoài ra, cả hai bệnh này có thể khó chẩn đoán vì các triệu chứng thường bắt chước các điều kiện phụ khoa khác.

Lạc nội mạc tử cung gia tăng ở nữ giới, càng nhiều người dễ vô sinh: Triệu chứng đáng lo ngại này tuyệt đối đừng ngó lơ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Priyanka Suhag, Chuyên gia tư vấn - Sản phụ khoa, Bệnh viện CK Birla (R), Delhi cho biết, ''Adenomyosis và lạc nội mạc tử cung đôi khi có thể xảy ra cùng nhau. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng có tới 50% phụ nữ bị lạc nội mạc tử cung cũng có thể bị adenomyosis. Khi hai bệnh này xảy ra cùng nhau, việc điều trị có thể gặp nhiều khó khăn.''

Tuy nhiên, có một vài điểm khác biệt giữa hai bệnh này có thể giúp mọi người phân biệt. Sự khác biệt chính giữa adenomyosis và lạc nội mạc tử cung:

Vị trí mô tăng trưởng

Lạc nội mạc tử cung gia tăng ở nữ giới, càng nhiều người dễ vô sinh: Triệu chứng đáng lo ngại này tuyệt đối đừng ngó lơ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sự khác biệt chính giữa adenomyosis và lạc nội mạc tử cung là vị trí phát triển bất thường của mô. Adenomyosis xảy ra khi mô nội mạc tử cung phát triển bên trong thành cơ của tử cung, trong khi lạc nội mạc tử cung xảy ra khi mô nội mạc tử cung phát triển bên ngoài tử cung, chẳng hạn như trên buồng trứng, ống dẫn trứng hoặc các cơ quan khác ở vùng chậu.

Tuổi tác và quá trình sinh đẻ

Adenomyosis và lạc nội mạc tử cung cũng có xu hướng ảnh hưởng đến phụ nữ ở các giai đoạn khác nhau thông qua ''lịch sử'' mang thai. Adenomyosis phổ biến hơn ở phụ nữ trên 30 tuổi đã sinh con hoặc đa thai, trong khi lạc nội mạc tử cung phổ biến hơn ở phụ nữ ở độ tuổi 20 và 30 chưa sinh con.

Triệu chứng bệnh

Lạc nội mạc tử cung gia tăng ở nữ giới, càng nhiều người dễ vô sinh: Triệu chứng đáng lo ngại này tuyệt đối đừng ngó lơ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo Tiến sĩ Suhag, các triệu chứng của adenomyosis và lạc nội mạc tử cung có thể giống nhau, nhưng vẫn có một số khác biệt trong cách chúng biểu hiện. Adenomyosis gây chảy máu kinh nguyệt nhiều hơn và kéo dài hơn, trong khi lạc nội mạc tử cung có thể gây đau nhiều hơn khi quan hệ tình dục, đau khi đi tiêu hoặc đi tiểu trong kỳ kinh nguyệt và trong một số trường hợp là vô sinh.

Cách chẩn đoán bệnh

Chẩn đoán adenomyosis và lạc nội mạc tử cung có thể liên quan đến các thủ tục khác nhau. Adenomyosis được phát hiện thông qua các xét nghiệm hình ảnh như siêu âm hoặc MRI, cũng có thể cần sinh thiết mô tử cung để xác định chẩn đoán.

Mặt khác, lạc nội mạc tử cung có thể được chẩn đoán thông qua nội soi ổ bụng, đây là một thủ thuật phẫu thuật xâm lấn tối thiểu để các bác sĩ hình dung mô từ bên ngoài tử cung.

Phương pháp điều trị

Các lựa chọn điều trị cho adenomyosis và lạc nội mạc tử cung cũng có thể khác nhau. Kiểm soát sinh sản nội tiết tố có thể có hiệu quả để kiểm soát các triệu chứng của cả hai tình trạng, tuy nhiên, adenomyosis có thể cần các phương pháp điều trị tích cực hơn như thuyên tắc động mạch tử cung hoặc thậm chí cắt bỏ tử cung trong những trường hợp nghiêm trọng.

Lạc nội mạc tử cung gia tăng ở nữ giới, càng nhiều người dễ vô sinh: Triệu chứng đáng lo ngại này tuyệt đối đừng ngó lơ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Phẫu thuật loại bỏ mô nội mạc tử cung hoặc mô sẹo có thể được khuyến nghị cho những phụ nữ bị lạc nội mạc tử cung và các công nghệ hỗ trợ sinh sản có thể cần thiết cho những người bị vô sinh.

Tiến sĩ Suhag chia sẻ rằng: ''Mặc dù adenomyosis và lạc nội mạc tử cung có một số điểm tương đồng về triệu chứng và nguyên nhân, nhưng có những khác biệt quan trọng giữa hai tình trạng cần được chẩn đoán và điều trị thích hợp. Nếu ai đó đang gặp phải các triệu chứng của một trong hai tình trạng, điều quan trọng là phải tham khảo ý kiến ​​​​bác sĩ để được chẩn đoán chính xác và thảo luận về các lựa chọn điều trị thích hợp nhất cho tình trạng này.''

Theo Times of India

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