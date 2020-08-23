Lá vông là một loại thảo dược quý trong các bài thuốc Đông y, điều trị chứng mất ngủ, chữa viêm da, bệnh trĩ, viêm đại tràng mãn tính và rất nhiều chứng bệnh khác. Vậy lá vông là gì và lá vông có tác dụng gì ? Chữa được bệnh gì? Cách sử dụng chữa bệnh như thế nào? Mời bạn đọc cùng với Phunugiadinh giải đáp các câu hỏi trên qua nội dung bài viết!

Trước đây người ta thường gọi lá vông nhưng sau này lá vông thường được dùng để gói nem nên được gọi là lá vông nem.

Lá vông là lá của cây vông, nó còn có các tên gọi khác là lá vông, lá vông nem, lá thích đồng bì hoặc lá hải đồng bì. Tên khoa học của lá vông là Erythrina orientalis. Loài cây này có nhiều tác dụng tuyệt vời như thúc đẩy quá trình lành lặn của các vết lở loét, chữa mất ngủ, trị phong thấp hiệu quả,…

Lá vông có tác dụng gì trong chữa bệnh?

Lá vông chữa bệnh mất ngủ

Mất ngủ là căn bệnh cực kỳ phổ biến trong xã hội hiện nay, đến từ áp lực, công việc căng thẳng. Chứng mất ngủ kéo dài sẽ khiến chất lượng cuộc sống cũng như công việc bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Lá vông có tác dụng an thần, chữa mất ngủ hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Theo Đông y, lá vông có vị đắng nhẹ, chát, tính bình, có tác dụng an thần, trị mất ngủ và suy nhược thần kinh, giúp ngủ ngon và sâu hơn. Ngoài ra, lá vông còn có tác dụng hạ huyết áp, hạ nhiệt, sát trùng, trị phong thấp,…

Cách dùng lá vông trị mất ngủ như sau:

Cách 1: Dùng 30g lá vông, 50g cây lạc tiên và 10g lá dâu tằm rửa sạch, thêm 1 lít nước rồi sắc lấy nước uống trong ngày. Để đạt hiệu quả tốt nhất, bạn nên uống vào buổi tối trước khi đi ngủ.

Cách 2: Rửa sạch 16g lá vông rồi phơi khô, sao đen 10g nhân hạt táo chua, sao thơm 5g tâm sen. Cho vào hỗn hợp trên 1 lít nước sôi rồi hãm, lấy nước uống mỗi ngày. Khi nước nguội có thể thêm 1-2 bông hoa nhài cho thơm.

Lá vông nem chữa bệnh trĩ

Mặc dù trĩ không phải là một căn bệnh quá nguy hiểm nhưng lại khiến người bệnh khó chịu, đau đớn. Nếu trĩ không được điều trị kịp thời, nhiều hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra. Cây lá vông là vị thuốc dân gian cực kỳ hiệu quả với người bệnh trĩ nhờ tác dụng tiêu viêm, giảm sưng đồng thời tiêu dần các búi trĩ.

Lá vông có tác dụng tiêu viêm, giảm sưng, tiêu dần búi trĩ - Ảnh minh họa: Internet

Cách dùng lá vông chữa bệnh trĩ như sau:

Cách 1: Dùng lá vông tươi rửa sạch, để ráo nước rồi hơ nóng và đắp lên vùng hậu môn.

Cách 2:

+ Dùng 7-9 lá vông rửa sạch, đun sôi với nước rồi để nguội, sau đó ngâm trong nước muối loãng tầm 3 phút.

+ Tiếp theo, đun 30-40ml giấm thanh cho nóng lên, vớt lá vông ra rồi giã nhuyễn, trộn cùng giấm thanh tạo thành hỗn hợp sền sệt.

+ Vệ sinh hậu môn thật sạch sẽ, lau khô rồi bôi hỗn hợp vào. Bạn có thể dùng băng gạc để hỗn hợp không bị bong ra ngoài.

+ Mỗi ngày đắp 3 lần, 3-4 tiếng/lần, liên tục trong 3 ngày. Hạn chế đi lại trong thời gian đắp thuốc.

Chữa sa dạ con

Sa dạ con hay sa tử cung là tình trạng tử cung bị rơi xuống dưới khung chậu nhỏ. Nếu nặng có thể thò ra ngoài âm đạo. Dùng cây lá vông là bài thuốc chữa sa dạ con cực kỳ hiệu quả.

Dùng cây lá vông là bài thuốc chữa sa dạ con cực kỳ hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng lá vông chữa sa dạ con:

Với thể khí hư: Dùng 10g lá vông, 30g bạch đồng nữ, 20g lá bạc hà sau, 12g củ dứa dại sắc với nước, chia làm 2 lần uống trong ngày. Uống khi còn đang nóng, khoảng 2 giờ sau khi ăn. Dùng liên tục đến khi dạ con co lên.

Thể thận hư: Dùng 20g lá vông, 30g đỗ đen, 15g vừng đen, 16g mai mực sao vàng. Sắc hỗn hợp để uống 2 lần trong ngày, dùng khi còn nóng và khoảng 2 giờ sau khi ăn.

Thể thấp nhiệt: Dùng 16g lá vông, 16g củ dứa dại, 16g bồ công anh, 16g vỏ cây gạo, 12g củ gai, 12g sài đất, 10g bông mã đề sắc lấy nước uống 2 lần/ngày, dùng khi còn nóng, khoảng 2 giờ sau khi ăn.

Trị phong thấp, đau nhức xương khớp

Phong thấp là bệnh lý xương khớp khiến các khớp xương tổn hại nghiêm trọng. Nếu không điều trị sớm, bệnh có thể kéo theo các biến chứng nguy hiểm.

Lá vông trị phong thấp, đau nhức xương khớp - Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng lá vông trị phong thấp như sau: Dùng vỏ cây vông kết hợp với một số loại thảo dược như kê huyết đắng, vỏ cây chim, phong kỷ, ngưu tất, ý dĩ sao, mỗi loại 5g rồi đem sắc lấy nước uống, 3 lần/ngày. Dùng liên tục trong 10 ngày.

Chữa rối loạn kinh nguyệt

Rối loạn kinh nguyệt ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và cuộc sống của chị em phụ nữ. Nếu không điều trị sớm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản sau này. Cách dùng lá vông chữa rối loạn kinh nguyệt đơn giản như sau: Dùng 15g hoa vông sắc lấy nước uống mỗi ngày. Dùng liên tục trong vòng 7-10 ngày/mỗi liệu trình.

Những lưu ý khi sử dụng lá vông chữa bệnh

Những lưu ý khi sử dụng lá vông chữa bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Không dùng lá vông cho người bị viêm khớp có sưng, đỏ, nóng, đau.

Dùng lá vông trị mất ngủ trong thời gian dài có thể gây ra hiện tượng nhờn thuốc.

Khi phơi lá vông, cần chú ý phơi dưới trời nắng to cho héo trong một thời gian ngắn. Sau đó phải phơi khô trong bóng râm để tránh làm mất các hoạt chất có trong lá vông.

Trên đây là những thông tin giúp bạn trả lời câu hỏi lá vông có tác dụng gì cũng như cách sử dụng lá vông để chữa bệnh. Mong rằng bài viết hữu ích cho bạn trong cuộc sống.