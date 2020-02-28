Lá thuốc quanh ta: Uống lá mật gấu tươi có tác dụng gì?

Theo y học dân gian, lá mật gấu tươi có những tác dụng sau đối với cơ thể:

Cây có thể thu hái quanh năm, chọn cây không quá non hay quá già.

Thân cây, lá cây và rễ cây đều có thể sử dụng để làm thuốc.

Cây mật gấu thường mọc ở những khu vực có khí hậu nhiệt đới nóng như Châu Phi. Tại Việt Nam, cây mật gấu chủ yếu mọc ở khu vực Nam Bộ. Thường người ta hay gọi là cây mật gấu nam để phân biệt với cây mật gấu ngoài miền bắc (cây hoàng liên ô rô).

Cây mật gấu là loài thực vật thân thảo, mềm, mọc thành bụi cao từ 2 đến 5 mét. Lá cây màu xanh lục, dài khoảng 20cm, hình bầu dục và có vị đắng.

Cây mật gấu có tên gọi khác là cây mật gấu nam, cây lá đắng . Tên khoa học là

Gần đây có rất nhiều thông tin về tác dụng chữa bệnh thần kỳ của lá mật gấu. Trên thực tế lá mật gấu được sử dụng rộng rãi trong các phương thuốc dân gian để điều trị một số bệnh phổ thông. Vậy uống lá mật gấu tươi có tác dụng gì ?

Lá mật gấu tươi thường được dùng để chữa các bệnh sau:

Sơ chế: hái lá hoặc cây về rửa sạch, phơi khô hoặc sao vàng trước khi dùng. Ngoài ra, thân và lá của cây mật gấu có thể dùng để nấu món canh hầm (món ăn của người Châu Phi), ngâm rượu hoặc làm thuốc.

Bảo quản: bảo quản nơi sạch sẽ, khô ráo để tránh ẩm mốc.

Liều lượng dùng lá mật gấu: Các chuyên gia y tế khuyến cáo mỗi người mỗi ngày chỉ nên dùng tối đa 10g/ngày.

Chọn lá mật gấu bánh tẻ để chế biến làm dược liệu - Ảnh minh họa: Internet

Uống lá mật gấu nhiều có hại gì không?

Tuy lá mật gấu có rất nhiều tác dụng chữa bệnh đối với cơ thể, thế nhưng theo đánh giá từ phía các chuyên gia y tế thì việc uống lạm dụng uống quá nhiều lá mật gấu tươi có thể gây ra tác dụng phụ đối với cơ thể như sau:

Rối loạn chức năng tiêu hóa: Nhẹ có thể gây đầy bụng, khó tiêu, táo bón, nặng có thể gây ra suy giảm chức năng tiêu hóa hoặc viêm nhiễm.

Rối loạn chức năng tim mạch, huyết áp: Có thể gây đột quỵ, tê liệt chân tay.

Giảm chức năng miễn dịch: Làm cho cơ thể suy yếu, dễ bị nhiễm bệnh hơn.

Ngộ độc thực phẩm: Nếu uống quá nhiều có thể gây ngộ độc cấp tính như đau đầu, chóng mặt, nôn, run tay chân.

Chỉ nên uống lượng vừa phải lá mật gấu - Ảnh minh họa: Internet

Uống lá mật gấu hàng ngày có tốt không?

Việc uống quá nhiều lá mật gấu không hề giúp trị bệnh mà ngược lại còn gây ra nhiều tác dụng phụ đối với cơ thể. Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là bạn không thể uống lá mật gấu hàng ngày. Căn cứ theo liều lượng mà các chuyên gia y tế khuyến nghị, hàng ngày bạn nên sử dụng khoảng 10g lá mật gấu tươi sẽ tốt cho sức khỏe.

Hàng ngày dùng lá hoặc thân cây mật gấu (10g) rửa sạch sau đó đun sôi với 1 lít nước trong thời gian 15 phút. Nên om lửa nhỏ để tránh bị cạn hết nước. Nước này có thể uống hàng ngày giúp thanh nhiệt, giải độc, đặc biệt có thể giúp giải rượu rất tốt.

Bên cạnh đó, bạn có thể ngâm thân hoặc lá mật gấu với rượu trắng, sau 15 ngày khi rượu chuyển sang sẫm màu là có thể bỏ ra dùng. Mỗi ngày chỉ cần 1/2 chén nhỏ có thể giúp phòng trừ tê thấp, hỗ trợ chức năng tiêu hóa. Nhưng bạn nên ghi nhớ rõ là chỉ dùng ½ chén nhỏ.

Hiện tại, tại Việt Nam thì chưa phổ biến, nhưng tại thị trường Trung Quốc và Châu Âu, lá mật gấu được chiết xuất dạng bột tinh chế như matcha, sau đó pha uống như trà hoặc matcha rất tiện lợi.

Dùng 10g lá mật gấu khô đun nước uống hàng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, ta có thể thấy lá mật gấu có tác dụng rất tốt đối với cơ thể ở một liều lượng sử dụng hợp lý. Các bạn có thể tham khảo những thông tin về uống lá mật gấu tươi có tác dụng gì được chia sẻ trong bài viết này để nắm rõ tác dụng cũng cách uống lá mật gấu một cách khoa học nhằm mang lại hiệu quả phòng ngừa và chữa bệnh tốt nhất.