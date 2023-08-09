Khuyến cáo: Bệnh dại vào mùa, người dân cần chủ động tiêm phòng

Sức khỏe 09/08/2023 19:25

Tiêm vaccine phòng bệnh dại tăng cao khi thời gian trở lại đây cả nước ghi nhận hàng chục ổ dịch chó dại, đáng lưu ý, có một số ca tử vong sau nhiều tháng bị chó dại cắn.

Theo thông tin từ VOV, với gần 125 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc, Hệ thống Tiêm chủng VNVC ghi nhận số người dân đến tiêm vắc xin dại tăng cao, nhất là ở miền Tây Nam Bộ, tăng gần 600% so với 2 tuần trước. 

Tiêm vaccine phòng bệnh dại tăng cao khi thời gian trở lại đây cả nước ghi nhận hàng chục ổ dịch chó dại, đáng lưu ý, có một số ca tử vong sau nhiều tháng bị chó dại cắn. BS Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC cho biết, gần như 100% bệnh nhân tử vong khi lên cơn dại. Bệnh lây truyền chủ yếu do bị chó, mèo mang virus dại cắn, cào, liếm trên da bị tổn thương. Trung bình mỗi năm, nước ta có khoảng 500.000 người phơi nhiễm dại và hơn 70-100 người mắc bệnh dại tử vong. Từ đầu năm đến 31/7/2023, cả nước ghi nhận 43 ca tử vong do bệnh dại. Trong đó, miền Bắc 20 ca, miền Nam 9 ca, miền Trung 5 ca và khu vực Tây Nguyên 11 ca (Gia Lai 8 ca và Đắk Lắk 3 ca).

Khuyến cáo: Bệnh dại vào mùa, người dân cần chủ động tiêm phòng - Ảnh 1
Tiêm vaccine phòng bệnh dại tăng cao khi thời gian trở lại đây cả nước ghi nhận hàng chục ổ dịch chó dại - Ảnh minh họa: Internet

Bác sĩ Bạch Thị Chính khuyến cáo, khi bị súc vật dại hoặc nghi dại cắn, nạn nhân phải rửa ngay vết thương bằng nước xà phòng dưới vòi nước sạch chảy liên tục trong khoảng thời gian 10-15 phút và sát trùng vết thương với cồn 70% hoặc cồn iod. Sau đó, nhanh chóng đến cơ sở y tế để điều trị vết thương và tiêm vaccine phòng dại hoặc huyết thanh kháng dại theo tư vấn của bác sĩ càng sớm càng tốt, đúng và đủ liều theo phác đồ điều trị.

Trước lo ngại vaccine phòng bệnh dại có tác dụng phụ, ảnh hưởng hệ thần kinh, gây mất trí nhớ, bác sĩ Chính cho biết, vaccine thế hệ cũ tồn tại vấn đề này. Tuy nhiên, hiện nay vaccine phòng dại đã được sản xuất bởi công nghệ hiện đại, không chứa các tế bào thần kinh nên không gây hại và không ảnh hưởng đến sức khỏe hay trí nhớ của người dùng. 

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, bệnh dại có 2 thể gồm thể cuồng và thể liệt. Ở thể cuồng, triệu chứng đầu tiên của người bệnh là sốt cao, đau đầu, sốt, mệt mỏi, cảm giác tê và đau ngay tại vết thương.

Khuyến cáo: Bệnh dại vào mùa, người dân cần chủ động tiêm phòng - Ảnh 2
Bệnh dại có 2 thể gồm thể cuồng và thể liệt - Ảnh minh họa: Internet

Khi virus xâm nhập sâu vào não bộ, người bệnh có biểu hiện mất ngủ, sợ ánh sáng, sợ tiếng động, sợ gió, hành vi hung hăng, tăng tiết nước bọt, hạ huyết áp, lú lẫn, co thắt cơ bắp, ngưng tim. Bệnh tiến triển tăng đến mức người bệnh không thể nhai, nuốt, uống nước. Người bệnh thường chết chỉ sau một tuần kể từ ngày phát bệnh.

Thể bại liệt ít gặp hơn, khiến người bệnh tê liệt toàn bộ cơ thể, rối loạn tiêu tiểu, liệt tay chân. Người bệnh sẽ tử vong ngay nếu liệt lan đến cơ hô hấp. Khi phát dại, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn cho đến lúc chết.

Quá trình ủ bệnh của virus dại rất phức tạp, có thể chỉ trong vòng 7 đến 10 ngày nhưng cũng có thể kéo dài vài năm, thậm chí là hơn 1 năm, tùy thuộc vào mức độ nặng, nhẹ và vị trí vết cắn của động vật.

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Thời gian gần đây, tại gần 125 trung tâm tiêm chủng trực thuộc trên toàn quốc đã ghi nhận số người dân đến tiêm vắc xin dại tăng cao; cao nhất là ở miền Tây Nam Bộ (tăng gần 600% so với 2 tuần trước).

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Từ khóa:   bệnh dại tiêm phòng bệnh dại Vắc-xin bệnh dại

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