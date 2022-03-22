Viêm phế quản cấp tính là một bệnh tương đối ngắn hạn, thường do nhiễm vi rút và không cần điều trị bằng thuốc kháng sinh. Nếu bạn được chẩn đoán mắc bệnh viêm phế quản cấp tính, bạn có thể hồi phục trong khoảng thời gian vài ngày đến vài tuần. Ngược lại, viêm phế quản mãn tính là bệnh nghiêm trọng kéo dài suốt đời.

Viêm phế quản cấp tính và mãn tính có nhiều triệu chứng giống nhau vì chúng đều do viêm phế quản.

Nếu bạn bị viêm phế quản mãn tính, bạn cũng có thể bị khí phế thũng, ảnh hưởng đến phổi chứ không phải phế quản. Mặc dù khí phế thũng và viêm phế quản mãn tính có thể xảy ra đồng thời, nhưng có sự khác biệt giữa khí phế thũng và viêm phế quản .

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Các triệu chứng phổ biến nhất bao gồm:

Ho khan

Ho có đờm, có đờm đặc hoặc đổi màu. Chất nhầy này trộn lẫn với nước bọt thường được gọi là đờm.

Tắc nghẽn xoang

Tắc thở

Khó thở

Thở khò khè

Mệt mỏi

Đau nhức cơ thể hoặc ớn lạnh

Khó chịu ở ngực do ho

Viêm phế quản cấp tính

Bệnh ngắn hạn do nhiễm trùng kéo dài vài ngày hoặc vài tuần

Bệnh ngắn hạn

Sốt nhẹ

Hắt hơi và sổ mũi

Viêm họng

Viêm phế quản mãn tính

Dài hạn ít nhất ba tháng trong vòng hai năm liên tục

Tức ngực hoặc đau

Mệt mỏi dai dẳng

Sưng mắt cá chân, bàn chân và đôi khi là ở chân

1. Viêm phế quản cấp tính

Tiến triển điển hình của các triệu chứng viêm phế quản cấp tính bắt đầu bằng sổ mũi, đau họng, ho có đờm và sốt nhẹ. Ba hoặc bốn ngày sau, ho khan có thể xuất hiện.

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Với viêm phế quản cấp tính, các triệu chứng thường có thể nghiêm trọng hơn so với những biểu hiện của viêm phế quản mãn tính.

Hầu hết các trường hợp viêm phế quản cấp tính kéo dài từ 3 đến 10 ngày. Tuy nhiên, cơn ho có thể kéo dài trong vài tuần, ngay cả khi đã hết nhiễm trùng.

Viêm phế quản cấp tính thường tự cải thiện nhưng có thể cần điều trị nếu nguyên nhân là do nhiễm vi khuẩn.

Ngoài những ảnh hưởng chung của viêm phế quản, các triệu chứng của viêm phế quản cấp bao gồm:

Sốt nhẹ

Hắt hơi chảy nước mũi

Đau họng

2. Viêm phế quản mãn tính

Viêm phế quản mãn tính được đặc trưng bởi ho có đờm kéo dài ít nhất ba tháng trong hai năm liên tiếp. Viêm phế quản mãn tính không phải là bệnh có thể chữa khỏi, nhưng các triệu chứng có thể được kiểm soát bằng thuốc.

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Ngoài những ảnh hưởng chung của bệnh viêm phế quản, các triệu chứng của bệnh viêm phế quản mãn tính bao gồm:

Tức ngực hoặc đau ngực

Mệt mỏi dai dẳng hoặc uể oải mất sức

Sưng mắt cá chân hoặc bàn chân, phù chân (liên quan đến biến chứng tim của viêm phế quản)

3. Các triệu chứng ở trẻ em

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Trẻ em có thể bị viêm phế quản cấp tính khi bị nhiễm trùng, rất hiếm khi trẻ bị viêm phế quản mãn tính. Ngoài những triệu chứng thông thường của bệnh viêm phế quản cấp, trẻ bị viêm phế quản cấp 5 rất dễ bị nôn trớ vì có thể trẻ nuốt phải đờm. Nôn mửa có thể xảy ra đột ngột và không có dấu hiệu báo trước, kèm theo ho khan.

Các triệu chứng ít phổ biến hơn

Bệnh viêm phế quản thường có thể nhận biết bằng tình trạng ho có đờm. Có một số triệu chứng viêm phế quản khác, ít phổ biến hơn, bao gồm:

Hôi miệng: Hôi miệng có thể phát triển nhanh chóng ở những người bị viêm phế quản cấp tính. Hôi miệng mãn tính cũng có thể là dấu hiệu của bệnh viêm phế quản mãn tính. Điều này có thể xảy ra khi nghẹt mũi buộc bạn phải thở bằng miệng, tạo điều kiện cho vi khuẩn trên lưỡi và màng nhầy phát triển. Vi khuẩn này có thể tạo ra mùi. Nói chung, không nên dùng thuốc kháng sinh để giảm vi khuẩn gây hôi miệng này.

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Ho ra máu : Tình trạng ho dai dẳng của viêm phế quản cấp và mãn tính có thể gây chảy nước mắt do chấn thương, chảy máu trong phế quản hoặc cổ họng. Điều này có thể khiến bạn ho ra đờm có lẫn máu.

Tình trạng ho dai dẳng của viêm phế quản cấp và mãn tính có thể gây chảy nước mắt do chấn thương, chảy máu trong phế quản hoặc cổ họng. Điều này có thể khiến bạn ho ra đờm có lẫn máu. Thiếu sức chịu đựng: Khi bị viêm phế quản cấp hoặc mãn tính, bạn có thể bị hụt hơi rất dễ dàng khi gắng sức, đôi khi hạn chế khả năng vận động hoặc đi bộ đường dài. Nếu bạn bị viêm phế quản cấp tính, tình trạng này sẽ cải thiện vài ngày sau khi bệnh khỏi. Nếu bạn bị viêm phế quản mãn tính, bạn có thể cần vật lý trị liệu để cải thiện sức bền của mình.

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Khó ngủ: Những cơn ho dai dẳng và nghẹt mũi của viêm phế quản có thể làm gián đoạn giấc ngủ của bạn, khiến bạn khó nghỉ ngơi, bất kể bạn cố gắng ngủ vào thời gian nào trong ngày hay đêm.

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Các biến chứng của viêm phế quản

Có một số biến chứng nghiêm trọng của viêm phế quản, nhưng chúng không phổ biến. Các biến chứng có thể xảy ra với viêm phế quản mãn tính hoặc cấp tính, nhưng chúng có nhiều khả năng xảy ra do viêm phế quản mãn tính do tác động lâu dài của bệnh.

Nhiễm trùng: Bạn có thể trở nên dễ bị nhiễm trùng đường hô hấp khác hơn nếu bạn bị viêm phế quản. Nếu bạn bị nhiễm trùng khác trong khi bạn bị viêm phế quản cấp tính, nó có thể làm chậm quá trình hồi phục của bạn. Nếu bạn bị nhiễm trùng đường hô hấp khi bạn bị viêm phế quản mãn tính, điều này có thể tạo ra một đợt tấn công của viêm phế quản cấp tính cùng với bệnh mãn tính của bạn. Đợt viêm phế quản cấp tính có thể nặng hơn và kéo dài hơn khi bị viêm phế quản mãn tính.

Bạn có thể trở nên dễ bị nhiễm trùng đường hô hấp khác hơn nếu bạn bị viêm phế quản. Nếu bạn bị nhiễm trùng khác trong khi bạn bị viêm phế quản cấp tính, nó có thể làm chậm quá trình hồi phục của bạn. Nếu bạn bị nhiễm trùng đường hô hấp khi bạn bị viêm phế quản mãn tính, điều này có thể tạo ra một đợt tấn công của viêm phế quản cấp tính cùng với bệnh mãn tính của bạn. Đợt viêm phế quản cấp tính có thể nặng hơn và kéo dài hơn khi bị viêm phế quản mãn tính. Viêm phổi: Nếu bạn bị viêm phế quản thuộc bất kỳ loại nào, phổi của bạn rất dễ bị nhiễm trùng, dẫn đến viêm phổi. Viêm phổi là một bệnh nhiễm trùng kéo dài khiến bạn cảm thấy ốm hơn so với viêm phế quản cấp tính.

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Viêm phổi do hít thở: Cơn ho do viêm phế quản có thể khiến bạn bị sặc thức ăn nếu vừa ho vừa ăn. Điều này có thể khiến thức ăn bạn ăn đi nhầm đường ống vào phổi thay vì dạ dày. Viêm phổi do ngạt thở có thể là một bệnh nhiễm trùng dai dẳng gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn và mất nhiều tháng để hồi phục.

Cơn ho do viêm phế quản có thể khiến bạn bị sặc thức ăn nếu vừa ho vừa ăn. Điều này có thể khiến thức ăn bạn ăn đi nhầm đường ống vào phổi thay vì dạ dày. Viêm phổi do ngạt thở có thể là một bệnh nhiễm trùng dai dẳng gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn và mất nhiều tháng để hồi phục. Bệnh tim: Tình trạng khó thở kéo dài của viêm phế quản mãn tính có thể gây thêm căng thẳng cho tim của bạn, gây ra bệnh tim hoặc làm trầm trọng thêm tình trạng suy tim.

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Tăng tiết phế quản: Được định nghĩa là tình trạng thải quá nhiều chất nhầy có nước từ phổi, dẫn đến ho có đờm. Sự tiết dịch này nhiều hơn đờm bình thường và chỉ xảy ra khi một người ho ra ít nhất tương đương 20 muỗng cà phê chất nhầy hàng ngày từ phổi của họ. Nó gây ra ho dai dẳng và khó thở và làm trầm trọng thêm các triệu chứng đó nếu chúng đã tồn tại.

Khi nào bạn cần gặp bác sĩ để điều trị viêm phế quản?

Nếu bạn có các triệu chứng dường như khắc nghiệt hơn các triệu chứng của cảm lạnh thông thường hoặc nếu bạn khó thở, bạn nên gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình.

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Các dấu hiệu cảnh báo khác cần để ý:

Chậm phục hồi: Nếu bạn có các triệu chứng của viêm phế quản cấp tính, nhưng bạn không bắt đầu cảm thấy khá nhanh chóng, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn vì bạn có thể bị rối loạn hô hấp nghiêm trọng.

Nếu bạn có các triệu chứng của viêm phế quản cấp tính, nhưng bạn không bắt đầu cảm thấy khá nhanh chóng, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn vì bạn có thể bị rối loạn hô hấp nghiêm trọng. Các triệu chứng tái phát sau khi hồi phục: Nếu cơn ho của bạn kéo dài hơn bốn đến sáu tuần sau khi được chẩn đoán, hãy liên hệ với bác sĩ. Nếu các triệu chứng của bạn cải thiện và sau đó trở lại tồi tệ hơn hoặc khác với trước đây, bạn có thể đã phát triển một bệnh nhiễm trùng khác và nên tìm kiếm sự chăm sóc y tế.

Nếu cơn ho của bạn kéo dài hơn bốn đến sáu tuần sau khi được chẩn đoán, hãy liên hệ với bác sĩ. Nếu các triệu chứng của bạn cải thiện và sau đó trở lại tồi tệ hơn hoặc khác với trước đây, bạn có thể đã phát triển một bệnh nhiễm trùng khác và nên tìm kiếm sự chăm sóc y tế. Khó thở: Nếu bạn thấy mình không thể thở được khi gắng sức ở mức tối thiểu hoặc khi nghỉ ngơi, bạn nên đi khám.

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Nôn ra máu hoặc khạc ra máu: Nếu bạn có máu hoặc cục máu đông trong đờm, hoặc nôn ra máu, đây có thể là triệu chứng của một căn bệnh nghiêm trọng hơn là viêm phế quản.

Nếu bạn có máu hoặc cục máu đông trong đờm, hoặc nôn ra máu, đây có thể là triệu chứng của một căn bệnh nghiêm trọng hơn là viêm phế quản. Sưng: Nếu bạn bị sưng hoặc bọng nước ở bàn tay và bàn chân, đây có thể là triệu chứng của một vấn đề nghiêm trọng về hô hấp hoặc tim và bạn nên đi khám.

Theo Verywell Health