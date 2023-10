Khám phá ngay 10 lợi ích sức khỏe không thể bỏ qua của quả mâm xôi

Đây là quả mọng đứng đầu trong danh sách các loại thực phẩm lành mạnh, vì có chứa chất oxy hóa hoạt tính cao, giúp làm giảm hoặc đảo ngược tác dụng của các gốc tự do( các gốc tự do là sản phẩm phụ tự nhiên của quá trình chuyển hóa của cơ thể giúp tạo ra năng lượng, nó có thể tàn phá các tế bào trong cơ thể và dẫn đến nguy cơ gây bệnh tim, ung thư, viêm khớp, đột quỵ và các bệnh về đường hô hấp)

Nghiên cứu mới công bố của Đại học Colorado chứng minh rằng bổ sung vitamin C hằng ngày có lợi ích to lớn trong việc ngăn chặn những bệnh lý liên quan đến mạch máu và tim mạch. Một giải pháp đơn giản và lành mạnh để bổ sung vitamin C là dùng quả mâm xôi đen hằng ngày.

Giảm nguy cơ đột quỵ

Quả mâm xôi đen chứa một chất chống oxy hóa được gọi là resveratrol, chất này sẽ là tác nhân chính để ngăn ngừa tổn thương hệ thống mạch máu, giảm được nguy cơ đột quỵ và các bệnh về tim mạch.

Hỗ trợ tiêu hóa

Mâm xôi đen chứa cả hai loại chất xơ (hòa tan và không hòa tan) giúp điều hòa đường ruột và loại bỏ các độc tố khỏi đường ruột.

Đồng thời, bằng cách cung cấp chất xơ và các chất dinh dưỡng như vitamin K , vitamin B6, niacin và riboflavin, quả mâm xôi đen cũng giúp cải thiện quá trình tiêu hóa. Những chất này giúp phân hủy các loại thực phẩm khó tiêu hóa, chẳng hạn như thực phẩm chứa nhiều protein, chất béo và carbohydrate. Đặc biệt lượng chất xơ đáng kể trong quả mâm xôi có tác dụng kích thích làm sạch ruột và ruột kết, ngăn ngừa táo bón.

Tăng cường hệ thống miễn dịch

Quả mâm xôi rất giàu vitamin C, giúp tăng khả năng miễn dịch nói chung với những bệnh hàng ngày và nhiễm trùng hiếm. Vitamin C làm tăng nồng độ chất chống oxy hóa trong quả mâm xôi và giúp các tế bào máu ngăn chặn sự xâm nhập của virus không mong muốn. Các chất chống oxy hóa như phenol và anthocyanin giữ cho chúng ta khỏe mạnh.

Ngăn ngừa lão hóa sớm

Vitamin C và E, cũng như hoạt động chống oxy hóa của anthocyanins rất cần thiết để ngăn chặn tổn thương oxy hóa do các gốc tự do gây ra. Và vì quả mâm xôi cung cấp các vitamin này, nên ở một mức độ nào đó, chúng góp phần giúp da khỏe và ngăn ngừa lão hóa sớm.

Phòng chống ung thư

Quả mâm xôi đen nổi tiếng với đặc tính chống ung thư nhờ chứa hàm lượng cao axít ellagic và axít gallic - 2 hợp chất đóng vai trò quan trọng trong việc phòng chống ung thư và hủy diệt khối u. Nhiều nghiên cứu trên động vật cho thấy việc áp dụng chế độ ăn uống chứa axít ellagic giúp chúng giảm nguy cơ phát triển khối u khi tiếp xúc với hóa chất gây ung thư.

Bảo vệ thị lực

Quả mâm xôi đen chứa hàm lượng cao vitamin C (một phần ăn cung cấp tới 50% vitamin C cơ thể cần bổ sung mỗi ngày) và beta-carotene (tiền chất vitamin A), nên rất có lợi ích cho sức khỏe đôi mắt. Trong đó, vitamin C giúp giảm nguy cơ đục thủy tinh thể, nuôi dưỡng mạch máu trong mắt và làm chậm tiến triển chứng thoái hóa điểm vàng do tuổi tác (ADM), trong khi beta-carotene thì giúp mắt sáng và nhìn rõ trong môi trường kém ánh sáng.

Lợi tiểu

Mâm xôi đen còn có công năng như thuốc nhuận tràng và lợi tiểu. Các Rheosmin, Tiliroside, fructose, chất xơ cao và chỉ số đường huyết thấp khiến cho quả mâm xôi là một món tráng miệng thích hợp cho bệnh nhân đái tháo đường.

Làm đẹp da

Các loại quả họ dâu là nguồn dồi dào axit ellagic giúp giảm tác hại của ánh nắng mặt trời đối với da, loại axit này cũng ngăn chặn sự phá vỡ collagen, giúp cho da săn chắc và ngăn ngừa sưng viêm.

Hàm lượng vitamin C trong quả mâm xôi đóng vai trò quan trọng, hỗ trợ việc sản xuất collagen - dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe của nhiều bộ phận như sụn, dây chằng, gân, mạch máu và da.

Theo Step to Health