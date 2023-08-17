Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể khi bạn ăn cải xoong?

Cải xoong là loại rau siêu thực phẩm trong tâm trí của mọi người ngày nay, và đó là bởi vì nó được Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) mệnh danh là "loại rau tốt cho sức khỏe nhất thế giới". Vậy vì sao lại vậy? Bạn sẽ nhận được lợi ích sức khỏe tuyệt vời gì khi ăn cải xoong ? Hãy cùng chúng tôi đi vào tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Khi bạn cắt nhỏ một ít cải xoong để làm món salad, sinh tố hoặc bánh mì, bạn sẽ cung cấp cho cơ thể mình một số hợp chất mạnh mẽ có đặc tính chống viêm. Cụ thể, các chuyên gia dinh dưỡng cho biết: “Cải xoong có tác dụng chống viêm, có thể giúp cơ thể chống lại stress oxy hóa. Một trong những đặc điểm đáng chú ý nhất của cải xoong là nó là nguồn hợp chất tốt nhất có tên là Phenethyl isothiocyanate (PEITC). Hợp chất này có liên quan đến các tác dụng như giảm sự phát triển của một số tế bào ung thư và có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa.”

2. Cải xoong chứa hàm lượng vitamin K cao

Bạn thường nghe nói ăn các loại thực phẩm như cải xoăn hoặc bông cải xanh để bổ sung thêm vitamin K vào chế độ ăn uống của mình, nhưng cải xoong là một loại rau khác có lượng vitamin K cao. Trên thực tế, một chén cải xoong có khoảng 85 microgam vitamin K và lượng khuyến nghị hàng ngày cho người lớn là khoảng 120 microgam, vì vậy bạn chỉ cần tiêu thụ một khẩu phần là đủ. Nhưng vitamin K có tác dụng gì?

Theo đó, cải xoong có một lượng vitamin K ấn tượng, đây là chất dinh dưỡng giúp cơ thể đông máu. Vitamin K cũng là một chất dinh dưỡng quan trọng có thể hỗ trợ sức khỏe của xương. Không chỉ vậy, một số nghiên cứu cũng đã phát hiện ra rằng vitamin K có thể giúp ích cho sức khỏe tim mạch.

3. Cải xoong hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Cải xoong chứa nhiều vitamin và khoáng chất đã được chứng minh là có lợi cho sức khỏe tim mạch của bạn. Đầu tiên, nó không chứa chất béo bão hòa và có một lượng natri không đáng kể, và hai yếu tố này rất quan trọng khi lựa chọn thực phẩm hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Ngoài ra, cải xoong còn chứa ba vi chất dinh dưỡng chính được nhấn mạnh trong chế độ ăn kiêng DASH là canxi, magiê và kali. Trong đó, chế độ ăn kiêng DASH đặc biệt tập trung vào việc giảm huyết áp và cholesterol, và cải xoong có thể là một phần dinh dưỡng trong kế hoạch ăn uống này.

Ngoài ra, cải xoong cũng chứa nitrat trong chế độ ăn kiêng, có thể thúc đẩy mạch máu khỏe mạnh, cải thiện lưu lượng máu và giúp điều hòa huyết áp. Cụ thể, những nitrat này được chuyển đổi thành oxit nitric trong cơ thể, một hợp chất giúp thư giãn mạch máu và hỗ trợ chức năng tim mạch.

4. Cải xoong hỗ trợ sức khỏe của mắt

Theo các chuyên gia, cải xoong chứa các hợp chất có thể giúp bảo vệ chống lại sự phát triển của bệnh thoái hóa điểm vàng, một vấn đề liên quan đến tuổi tác có thể ảnh hưởng đến võng mạc, nhờ vào thành phần chứa lutein và zeaxanthin tự nhiên - hai hợp chất hỗ trợ sức khỏe của mắt.

5. Cải xoong hỗ trợ sức khỏe xương khớp

Để bảo vệ xương của bạn khi bạn già đi, điều quan trọng là phải bổ sung nhiều chất dinh dưỡng hữu ích thông qua tất cả các loại thực phẩm. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cải xoong có thể giúp cung cấp các khoáng chất thiết yếu cho xương của bạn.

Cải xoong rất giàu khoáng chất thiết yếu giúp thúc đẩy sức khỏe của xương tối ưu, bao gồm canxi, magie, kali và phốt pho. Trong khi canxi được công nhận rộng rãi vì ảnh hưởng của nó đối với sức khỏe của xương, thì magie, vitamin K và kali cũng đóng vai trò quan trọng. Các chuyên gia cũng giải thích thêm rằng vitamin K rất hữu ích cho sức khỏe của xương vì nó tạo thành một yếu tố quan trọng của osteocalcin, một protein không thể thiếu cho cấu trúc xương chắc khỏe và điều hòa quá trình luân chuyển xương.

6. Cải xoong chứa các hợp chất giúp giảm nguy cơ mắc ung thư

Như bạn có thể thấy bây giờ, cải xoong là một loại rau rất tốt. Cùng với khả năng giúp ích cho tim, xương, mắt và giảm viêm, màu xanh lá cây này cũng chứa các hợp chất liên quan đến khả năng chống ung thư.

Nghiên cứu cho thấy cải xoong có thể có đặc tính chống ung thư. Nó chứa các hợp chất hoạt tính sinh học như glucosinolate, có thể có tác dụng bảo vệ chống lại một số loại ung thư bằng cách ức chế sự phát triển của tế bào ung thư và thúc đẩy quá trình loại bỏ chúng. Không chỉ vậy, sự hiện diện của chất chống oxy hóa và các chất hóa học thực vật khác trong cải xoong cũng góp phần vào khả năng giảm nguy cơ ung thư.

Tóm lại, trên đây là 6 lợi ích sức khỏe từ cải xoong để trả lời cho câu hỏi “Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể khi bạn ăn cải xoong?” Với những lợi ích tuyệt vời này, các chị em độc giả còn chần chừ gì mà không thêm ngay loại rau thơm ngon, đầy dinh dưỡng này vào thực đơn mỗi ngày nào? Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!