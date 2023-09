Hướng dẫn chăm sóc trẻ bị viêm phế quản đúng cách

Trẻ bị béo phì, dị ứng đường hô hấp, thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc lá và sống trong những ngôi nhà có độ ẩm cao, nấm mốc... thì rất dễ bị mắc bệnh viêm phế quản. Ở mỗi giai đoạn của bệnh sẽ có những biểu hiện khác nhau. Trẻ nhỏ dưới 1 tuổi càng dễ mắc bệnh và bệnh càng nặng. Vì thế, trong quá trình nuôi con các mẹ cần trang bị cho mình những thức cơ bản về căn bệnh này, để có thể sớm nhận ra các triệu chứng, đưa con đến bệnh viện thăm khám và điều trị kịp thời. Đồng thời có kế hoạch chăm sóc trẻ bị viêm phế quản một cách khoa học để nhanh hồi phục.

Bệnh viêm phế quản ở trẻ sơ sinh

Trẻ sơ sinh vì hệ miễn dịch chưa phát triển hoàn thiện nên rất dễ bị viêm phế quản khi khí hậu thay đổi, không khí lạnh, những đợt gió mùa ùa về. Căn bệnh này chủ yếu là do vi khuẩn hoặc phế cầu, Hemophilus influenza (HI), M Catarrhalis, tụ cầu, liên cầu... cũng có thể là do ký sinh trùng và nấm gây ra. Các dấu hiệu của bệnh thường thấy nhất đó là ho, hắt hơi, chảy nước mũi, có thể kèm theo sốt nhẹ. Sau đó là các cơn ho ngày một kéo dài, nhất là lúc nửa đêm hoặc gần sáng. Khi ấy, bé bị viêm phế quản thở khò khè hoặc khó thở, bú kém và hay bị nôn trớ. Nặng hơn trẻ có thể bị bội nhiễm, tinh thần sa sút và không muốn chơi đùa.