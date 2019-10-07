Hướng dẫn chăm sóc trẻ bị viêm phế quản đúng cách

Trẻ sơ sinh vì hệ miễn dịch chưa phát triển hoàn thiện nên rất dễ bị viêm phế quản khi khí hậu thay đổi, không khí lạnh, những đợt gió mùa ùa về. Căn bệnh này chủ yếu là do vi khuẩn hoặc phế cầu, Hemophilus influenza (HI), M Catarrhalis, tụ cầu, liên cầu... cũng có thể là do ký sinh trùng và nấm gây ra. Các dấu hiệu của bệnh thường thấy nhất đó là ho, hắt hơi, chảy nước mũi, có thể kèm theo sốt nhẹ. Sau đó là các cơn ho ngày một kéo dài, nhất là lúc nửa đêm hoặc gần sáng. Khi ấy, bé bị viêm phế quản thở khò khè hoặc khó thở, bú kém và hay bị nôn trớ. Nặng hơn trẻ có thể bị bội nhiễm, tinh thần sa sút và không muốn chơi đùa.

Trẻ bị béo phì, dị ứng đường hô hấp, thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc lá và sống trong những ngôi nhà có độ ẩm cao, nấm mốc... thì rất dễ bị mắc bệnh viêm phế quản . Ở mỗi giai đoạn của bệnh sẽ có những biểu hiện khác nhau. Trẻ nhỏ dưới 1 tuổi càng dễ mắc bệnh và bệnh càng nặng. Vì thế, trong quá trình nuôi con các mẹ cần trang bị cho mình những thức cơ bản về căn bệnh này, để có thể sớm nhận ra các triệu chứng, đưa con đến bệnh viện thăm khám và điều trị kịp thời. Đồng thời có kế hoạch chăm sóc trẻ bị viêm phế quản một cách khoa học để nhanh hồi phục.

Mẹ có thể sử dụng một số kháng sinh có hoạt phổ rộng, cũng có thể dùng cephalosporin thế hệ thứ ba hoặc fluoroquinolon… dùng kháng sinh đủ liều từ 5-7 ngày. Tuy nhiên, trong các trường hợp nhẹ, các bác sĩ khuyên, mẹ không nên dùng kháng sinh cho trẻ, chỉ cần chăm sóc tốt, ngủ nghỉ hợp lý trẻ sẽ tự khỏi sau đó vài ba ngày.

Trẻ bị viêm phế quản bội nhiễm sẽ rất nguy hiểm, nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách, cơ thể sẽ bị vi khuẩn xâm nhập tiếp tục gây viêm ở đường hô hấp, tình hình ngày càng nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Lúc này, trẻ cần được sử dụng dụng kháng sinh để tiêu diệt vi khuẩn. Đặc biệt, trẻ bị viêm phế quản sốt nhiều ngày cần kết hợp với các thuốc điều trị để làm giảm triệu chứng giảm ho, long đờm, hạ sốt, nâng cao thể trạng cho trẻ.

Chế độ ăn cho trẻ bị viêm tiểu phế quản

Chế độ ăn uống tác động rất lớn đến quá trình hồi phục của trẻ. Nếu trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi bị viêm phế quản, mẹ cần tăng cường cho trẻ cho bú. Nếu trẻ đã bước vào giai đoạn ăn dặm thì mẹ nên cho trẻ ăn loãng hơn thường ngày. Bên cạnh đó trẻ bị bệnh cần được bổ sung lượng nước theo nhu cầu hàng ngày.

Cho trẻ bị viêm phế quản ăn thức ăn loãng

Tuy nhiên, nếu bé bị viêm phế quản không chịu ăn thì mẹ cần phải dỗ dành, cho trẻ uống nước hoa quả và ăn cháo, chia thành nhiều bữa, số lượng mỗi bữa ít. Đặc biệt, lúc cơ thể trẻ yếu, suy kiệt, dễ đến mất nước, cần bổ sung thức ăn và dưỡng chất phù hợp để trẻ mau hồi phục.

Trẻ bị viêm phế quản có được tắm không?

Nhiều mẹ thấy con ho, sổ mũi, sợ con bị nhiễm lạnh nên không tắm cho trẻ. Tuy nhiên, việc không tắm cho trẻ càng khiến bệnh nặng hơn. Đặc biệt, trẻ bị viêm phế quản việc tắm rửa rất quan trọng, giúp trẻ giảm sốt. Nhưng khi tắm cho trẻ bị viêm phế quản không giống như những trẻ bình thường. Nếu tắm không đúng cách sẽ khiến cho trẻ nhiễm lạnh thêm và bệnh sẽ nặng hơn.

Do đó, khi tắm cho trẻ bị viêm phế quản, mẹ cần lưu ý một số điều sau đây:

Nước tắm cho trẻ cần đủ ấm, không quá nóng cũng không quá lạnh. Nhiệt độ thích hợp là khoảng 33 độ C đến 35 độ C.

Nơi trẻ tắm cần phải kín gió, mẹ có thể tăng nhiệt độ phòng tắm để giúp trẻ thoải mái, bằng cách xả nước nóng ra sàn trước khi tắm. Điều này sẽ làm cho nhiệt độ không khí cả phòng tăng lên, đồng thời, hạn chế hiện tượng bốc hơi nước làm trẻ bị nhiễm lạnh.

Thời gian tắm không quá 7 phút. Tắm từng phần chứ không cởi hết quần áo trẻ ra tắm một lần. Khi tắm xong phần nào thì mẹ hãy lau khô ngay phần ấy và quấn khăn cho trẻ. Khi nào tắm xong hết thì mẹ thay quần áo sạch sẽ cho bé. Đồng thời, mẹ nên cho trẻ ngồi trong phòng kín khoảng 10 – 15 phút rồi mới cho bé ra ngoài để tránh bị cảm đột ngột.

Cách chăm sóc trẻ bị viêm phế quản tại nhà

Khi thấy trẻ có một trong những biểu hiện như sốt cao hoặc hạ nhiệt độ đột ngột, bú kém, bỏ ăn, thở nhanh hoặc có cơn ngừng thở, ngủ li bì hoặc quấy khóc, tím tái... thì bạn cần đưa trẻ đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Bên cạnh đó, lập kế hoạch chăm sóc trẻ bị viêm phế quản thật chi tiết. Sau khi trẻ được xuất viện về nhà, mẹ hãy giữ ấm cho trẻ, đồng thời giữ cho môi trường sống sạch sẽ bằng cách thường xuyên lau chùi nhà cửa, thay chăn nệm sạch sẽ. Bên cạnh đó, mẹ cần chủ động cách ly với người lớn hoặc trẻ nhỏ khác đang mắc bệnh đường hô hấp.

Mẹ cần làm sạch mũi cho bé để việc thở dễ dàng hơn

Hơn nữa, với những trẻ bị dị ứng với phấn hoa, lông chó mèo, mạt bụi nhà... mẹ cần chú ý cách ly trẻ khỏi những nhân tố này. Do đó, tùy vào tình hình sức khỏe, đặc tính sinh lý của bé mà mẹ xây dựng cách chăm sóc trẻ bị viêm phế quản phổi thật chi tiết và cụ thể hơn.

Ngoài ra, với những chị em làm mẹ lần đầu thì nên chăm đọc sách và học hỏi thêm kinh nghiệm chăm sóc trẻ bị viêm phế quản từ người thân. Việc trang bị thêm kiếm thức này sẽ giúp rút ngắn thời gian điều trị bệnh cho bé.

Cách phòng bệnh viêm phế quản cho trẻ

Tiêm vacxin là cách phòng bệnh cho trẻ hiệu quả nhất. Trẻ cần được tiêm phòng các loại vacxin như vacxin phế cầu, vacxin Haemophilus influenza... Các loại vacxin tiêm phòng đều có thể bảo vệ trẻ khoảng 80 - 90% không mắc bệnh. Còn 10-20% còn lại cần có những biện pháp phòng ngừa triệt để cho trẻ như:

Xây dựng cho trẻ một thực đơn dinh dưỡng đủ chất để tăng cường sức đề khán

Cần cho bé tránh xa các tác nhân dị ứng, gây bệnh như lông thú cưng, phấn hoa, mạt bụi...

Chủ động cách ly bé với những người đang mắc những bệnh có lên quan tới đường hô hấp.

Khói từ thuốc là tác nhân gây kích ứng đường hô hấp mà mẹ không nên cho trẻ tiếp xúc.

Khuyến khích trẻ tập thể dục thường xuyên. Bạn có nhiều cách để giúp con yêu thích thể dục thể thao như tập luyện cùng con, đặt mục tiêu tập thể dục cho con theo học aerobic, karate, khiêu vũ, nhảy... giúp con khỏe mạnh, tự lập.

Giữ sạch môi trường sống xung quanh bằng cách thường xuyên dọn dẹp, lau chùi nhà cửa, thay rèm, chăn ga gối sạch sẽ.

Cần đưa trẻ đến bệnh viện sớm khi có các dấu hiệu tăng nặng

Qua đây có thể thấy, chăm sóc trẻ bị viêm phế quản không hề đơn giản. Nếu không có kiến thức căn bản về căn bệnh này mẹ sẽ không có cách bảo vệ con tốt nhất. Do đó, ngay từ khi được lên chức làm mẹ, bạn cần phải trang bị cho mình những kiến thức căn bản về những căn bệnh thường gặp. Có như vậy mới có thể giúp con yêu cao lớn khỏe mạnh.

Hy vọng với những thông tin trên đã giúp các bạn có thêm thật nhiều kiến thức bổ ích, để có thể phòng bệnh, chữa bệnh cũng như bảo vệ con yêu khỏi những tác nhân gây hại một cách tốt nhất và toàn diện nhất.