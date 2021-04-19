Hoa xuyến chi có ý nghĩa gì? Tác dụng chữa bệnh hiệu quả trong các bài thuốc

Sức khỏe 19/04/2021 09:09

Hoa xuyến chi là loài hoa dại rất gần gũi tại các vùng quê. Xuyến chi có đẹp bình dị, chân chất và là thần dược sử dụng nhiều trong các bài thuốc chữa bệnh.

1. Tìm hiểu về hoa xuyến chi

Hoa xuyến chi còn có tên gọi là cỏ xuyến chi hay cúc xuyến chi, hoa đơn buốt, hoa đơn kim, cỏ xuyến, cây cúc sáo, song nha lông, quỷ châm, v.v…..tùy vào mỗi vùng miền mà chúng có những cái tên khác nhau.

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Hoa xuyến chi là loài hoa dại rất gần gũi tại các vùng quê 

Tên khoa học là Wedelia trilobata, là một loài thực vật thuộc họ cúc (Asteraceae).

Nguồn gốc của hoa xuyến chi có từ miền tây của Ấn Độ, sau đó du nhập vào các nước Châu Phi, Châu Âu cuối thế XVI. Ở nước ta, hoa xuyến chi được biết đến là loài cỏ dại mọc hoang ở các ghềnh đá, bãi cát. Phân bố chủ yếu ở những bãi đất trống, ven đường, mương nước, đồng cỏ, v.v…

Đặc điểm:

Xuyến chi là cây thân thảo mềm, có dạng leo hoặc mọc bò, thân cây có màu xanh pha chút đỏ tím và được bao phủ bên ngoài 1 lớp lông tơ màu trắng.

Thân có nhiều đốt nhỏ, từ mỗi đốt lại phát triển  ra thành rễ dài. Lá xuyến chi mọc đối và có hình bầu dục, có răng cưa mọc ở mép lá. Bề mặt lá cũng khá nhám. Hoa xuyến  chi có màu trắng chủ đạo và có nhụy vàng. Còn có một số màu sắc được lai tạo khác có thể kể đến như: hoa xuyến chi tím, hoa xuyến chi vàng, …

Hoa xuyến chi là loài hoa dại có sức sống mãnh liệt, dễ sinh sôi nhưng cũng rất nhanh tàn. Sức sống này là minh chứng rõ ràng cho ý chí kiên cường, mạnh mẽ và sẵn sàng đối diện, vượt qua thử thách, khó khăn.

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 Hoa xuyến chi là loài hoa dại có sức sống mãnh liệt, dễ sinh sôi nhưng cũng rất nhanh tàn

2. Ý nghĩa hoa xuyến chi

Hoa xuyến chi được biết đến với ý nghĩa của tình yêu vĩnh hằng, bất diệt dù năm dài tháng rộng. Là lời ước hẹn đợi chờ chung thủy dành cho người sắp đi xa. Mãi mãi một lòng đợi chờ, hướng về người yêu.

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 Xuyến chi có đẹp bình dị, chân chất và là thần dược sử dụng nhiều trong các bài thuốc chữa bệnh

Theo truyền thuyết của Ailen, hoa xuyến chi cũng chính là hiện thân của những linh hồn trẻ nhỏ bị chết khi vừa mới sinh. Để xoa dịu nỗi đau mất con của cha mẹ các bé, chúa đã rải hoa cúc xuyến chi ở khắp các đồi núi và cao nguyên. Cha mẹ cũng từ đó mà cảm nhận được sự hiện diện của con mình.

Song song đó, hình ảnh những bông hoa cúc xuyến chi cũng là đại diện cho sự trong sáng, ngây thơ trong cuộc sống. Sức sống mạnh mẽ đại diện cho tinh thần  kiên cường vượt qua những thử thách, khó khăn cuộc sống.

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 Hoa xuyến chi được biết đến với ý nghĩa của tình yêu vĩnh hằng, bất diệt dù năm dài tháng rộng

Theo truyền  thuyết kể lại rằng, tại Pháp, vua St. Louis đã khắc hình ảnh của hoa diên vĩ và hoa cúc lên trên thánh giá và chiếc nhẫn của ông. Đây là chiếc nhẫn được ông xem là biểu tượng cho tất cả những điều ông quý giá nhất: tôn giáo, nước Pháp và vợ ông.

Câu chuyện cảm động về loài hoa xuyến chi:

Chuyện kể rằng, trong làng nọ có một cô gái có giọng hát du dương, ngọt ngào khiến không biết bao nhiêu chàng trai phải đắm say. Tuy nhiên, nàng lại không may mắn có được khuôn mặt đẹp. Có lẽ vì vậy mà trong suốt quãng đời nàng, chưa bao giờ nhận được tình yêu, sự quan tâm từ các chàng trai.

Cho đến một hôm đã có một chàng trai vì cảm  mến giọng hát mà yêu thương nàng. Chàng dành nhiều thời gian để trò chuyện, tâm sự. Tuy nhiên, nàng lại không hề biết rằng chàng trai kia chưa bao giờ thấy được khuôn mặt của nàng. Rồi đột nhiên, chàng trai biến mất khỏi cuộc sống của nàng mà không một lời từ biệt.

Nàng thương nhớ hy vọng chàng mỏi mòn  từng ngày dài. Mong chàng sẽ trở về để khỏa lấp đi nỗi cô đơn bao ngày. Nhưng dù có chờ đợi đến kiệt sức thì cũng không thấy chàng quay về. Nàng chết trong vô vọng. Và cũng từ nơi nàng nằm xuống đã mọc lên  loài hoa xinh đẹp, nhỏ nhắn có mùi hương dịu nhẹ. Đó chính là loài hoa xuyến chi, một loài hoa chốn miền quê.

Tại nơi nàng nằm xuống, xuất hiện một khóm hoa trắng nhụy vàng thanh thoát như giọng hát ấy. Vẫn cứng cỏi đợi chờ người không bao giờ trở lại. Đây có thể chính là nguyên nhân vì sao ý nghĩa hoa xuyến chi lại là sự đợi chờ, thủy chung son sắc với người đi xa.

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Hoa xuyến chi là biểu tượng của sự đợi chờ, thủy chung son sắc với người đi xa

2. Tác dụng của hoa xuyến chi

Cây hoa xuyến chi là loài cây mọc dại nhưng lại có nhiều ý nghĩa đẹp về tình yêu, tình cảm gia đình. Không chỉ vậy, xuyến chi còn có thể dùng trong y học với nhiều công dụng chữa bệnh. Bởi cây có chứa rất nhiều thành phần hóa học mang đến tác dụng tốt cho sức khỏe.

Cụ thể như sau:

Chữa bệnh về tiêu hóa: cắt cây xuyến chi ra thành từng khúc, đem phơi khô và sắc lấy nước uống hằng ngày. Hiệu quả chữa bệnh tiêu chảy, kiết lỵ rất tốt.

Giảm đau răng: ngâm 15 gram hoa xuyến chi + 200 ml rượu trắng. Dùng để ngậm thường xuyên sẽ giúp chữa đau răng hiệu quả. 

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 Hoa xuyến chi giúp giảm đau răng hiệu quả

Chữa bệnh hạ sốt: Giã nát 20 gram lá và hoa xuyến chi + 20 gram sài đất và chắt lấy nước. Dùng phần nước để uống và  đắp phần bã lên trán hạ sốt rất nhanh

Chữa bệnh đau lưng: Sắc chung 150 gram xuyến chi + 250 gram đại táo cùng 1 lít nước. Sắc cho đến khi  cạn còn 500ml thì đem chắt lấy nước và chia ra làm 3 lần uống. Để dễ uống hơn, có thể cho thêm ít mật ong vào hòa chung.

Chữa viêm thận: Dùng  15gram cây xuyến chi và 1 quả trứng gà đem chưng cách thủy và ăn hàng ngày.

Chữa viêm gan do virus: lấy 20 gram xuyến chi + 20 gram diệp hạ châu + 15 gram bồ bồ + 15 gram cam thảo đất + 12 gram hạt dành dành. Cho tất cả vào sắc lấy nước và dùng để uống mỗi ngày.

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 Hoa xuyến chi giúp chữa đau lưng

Chữa viêm họng: lấy 15 gram xuyến chi + 15 gram sài đất + 15 gram kim ngân hoa + 15 gram cam thảo đất + 15 gram lá hung chanh.  Cho tất cả vào sắc lấy nước uống hàng ngày.

3. Cách trồng hoa xuyến chi

Để trồng hoa xuyến chi, có 2 cách đó là: gieo hạt và chiết nhánh.

Gieo hạt:

Thông thường trên các cây xuyến chi thường có các quả chứa hạt của chúng, đợi quả già bạn hái xuống lấy hạt đem rải khắp vườn hoặc gieo vào chậu và tưới thêm 1 ít nước. Sau 2-3 tuần hạt giống sẽ nảy mầm và phát triển rất nhanh

Trên các cây  xuyến  chi thường có chứa các quả chứa hạt. Chỉ cần đợi cho đến khi quả già thì lấy hạt rải quanh vườn  hoặc đem gieo vào chậu và tưới thêm nước. Hạt giống sẽ nở mầm và phát triển rất nhanh sau 2-3 tuần.

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Để trồng hoa xuyến chi, có 2 cách đó là: gieo hạt và chiết nhánh

Chiết cành:

Lựa chọn những cây hoa to để chiết cành. Dùng kéo chuyên dụng để cắt lấy cành cây chắc khỏe, đoạn dài khoảng 40cm. Đem cành chiết giâm vào đất. Tưới thật đẫm nước để cây bén rễ tốt

4. Hoa xuyến chi nở mùa nào?

Có 2 mùa nở hoa xuyến  chi đó là từ tháng 3 đến tháng 5 và từ tháng 8 đến tháng 10. Vào khoảng tháng 4, người ta thường cắt toàn bộ thân cây để đạt chất lượng hoa tốt nhất. Sau đó đem rửa sạch và phơi khô để làm thuốc.

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 Có 2 mùa nở hoa xuyến  chi đó là từ tháng 3 đến tháng 5 và từ tháng 8 đến tháng 10

Trên  đây là những thông tin chia sẻ về ý nghĩa hoa xuyến chi gửi đến bạn đọc. Hi vọng sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về loài hoa độc đáo này.

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