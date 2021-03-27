Hoa loa kèn - Vẻ đẹp của sự thuần khiết và trong sáng

Hoa loa kèn còn được biết đến với nhiều tên gọi khác như: hoa bách hợp, hoa lily, huệ tây.

Mỗi khi nhắc về hoa loa kèn , chúng ta thường nghĩ ngay đến sự trong sáng, tinh khiết. Loại hoa này mang một vẻ đẹp đài cát nhưng không nhuốm bụi trần. Những tín đồ yêu hoa loa kèn chắc chắn sẽ luôn cảm thấy dâng trào cảm xúc khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp và biết được ý nghĩa sâu xa mà loài hoa này mang lại.

Hoa bách hợp: có nghĩa là nhẹ nhàng, đơn giản. Loài hoa này mang trong nó ý nghĩa của sự đoàn tụ, lời chúc mỗi gia đình sẽ mãi hòa hợp, hạnh phúc cho dù thời gian có trôi đi không ngừng.

Huệ Tây: hoa huệ tây trắng có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với những người theo đạo Cơ Đốc giáo, chúng là biểu tượng của sự trinh trắng và lòng đức hạnh.

Hoa loa kèn còn mang ý nghĩa như một lời chúc tốt lành, thể hiện tấm lòng của người tặng đến người nhận

Hoa loa kèn: tên gọi này gắn liền với sự xuất hiện của hoa. Đây là loài hoa được xem là có mặt lâu đời nhất trên thế giới. Khi người ta tìm thấy những đóa loa kèn được vẽ trên tường của các tòa lâu đài cổ tại Hy Lạp, chúng tượng trưng cho nàng Hera, vợ của thần Zeus là nữ thần của phụ nữ và hôn nhân.

Hoa loa kèn còn mang ý nghĩa như một lời chúc tốt lành, thể hiện tấm lòng của người tặng đến người nhận với mong muốn người ấy sẽ gặp những điều tốt lành, luôn thành công trong công việc và hạnh phúc trong cuộc sống.

Hoa Lily: Trong kinh thánh, người ta nhắc đến lily bằng cái tên “vị tông đồ khoác áo choàng trắng hy vọng”. Hoa ly trắng được dâng hiến cho Đức Mẹ Đồng Trinh và là biểu tượng của sự trong trắng, thanh khiết.

Theo truyền thuyết thì hoa Lily trước kia có màu vàng, sau khi được Mẹ Maria cúi xuống hái nó lên thì nó hóa thành màu trắng. Vì thế, trong những bức họa ngày xưa, người ta thường vẽ thiên thần Gabriel cầm một nhánh hoa Lily trắng trong tay, đến báo tin cho Mary rằng bà sẽ là mẹ của Chúa hài Đồng.

Hoa ly trắng được dâng hiến cho Đức Mẹ Đồng Trinh và là biểu tượng của sự trong trắng, thanh khiết

Một vài bức họa khác còn vẽ hình ảnh các thánh đem những bông hoa Lily trắng đến cho Mary và Jesus. Chuyện kể lại rằng, Thomas nghi ngờ, khăng khăng đòi mở huyệt để xem Người có thật sự lên thiên đàng. Khi mở huyệt ra, ông rất bất ngờ khi thấy trong huyệt đầy ắp hoa hồng và hoa loa kèn trắng xinh đẹp. Cùng với hoa hồng, hoa loa kèn trở thành bông hoa của Mary. Với những người con Cơ Đốc giáo,

Lily trắng còn là bông hoa truyền thống của mùa lễ Phục sinh. Chúng là biểu tượng hân hoan vui mừng trước vẻ đẹp, thể hiện niềm tin yêu và sự hy vọng vào cuộc sống.

Ngày nay, chúng ta dễ dàng bắt gặp hoa loa kèn ở bất cứ nơi đâu, từ vùng cao nguyên lạnh giá đến vùng đồng bằng đầy nắng, hoa loa kèn vẫn có thể nở rộ dưới sự nâng niu của bàn tay con người. Loài hoa này rất được ưa chuộng sử dụng trong những ngày lễ, Tết vì vẻ đẹp thuần khiết và ý nghĩa đặc biệt của nó.

2. Ý nghĩa theo màu sắc của hoa loa kèn

- Hoa loa kèn trắng: tượng trưng cho sự trong trắng, trinh nguyên nhẹ nhàng và uy nghiêm, thuần khiết.

- Hoa loa kèn đỏ: biểu tượng của lòng tự hào, sự kiêu hãnh nhưng thẹn thùng, bẽn lẽn.

- Hoa loa kèn cam: thể hiện sự phẫn nộ, căm hờn.

- Hoa loa kèn vàng: thể hiện lòng biết ơn và sự vui vẻ.

- Hoa loa kèn sư tử lớn màu đỏ tía hoặc có lốm đốm đen: thể hiện sự kiêu căng và giàu có.

Hoa loa kèn đỏ là biểu tượng của lòng tự hào, sự kiêu hãnh

3. Hoa loa kèn được dùng để tặng vào những dịp nào?

Với vẻ đẹp thuần khiết được thiên nhiên ban tặng, hoa loa kèn đã làm đắm say biết bao tín đồ yêu hoa. Hoa không chỉ đẹp bởi vẻ bề ngoài mà còn ở chính cốt cách, ý nghĩa bên trong cũng sâu sắc, vui buồn hay căm hờn rõ rệt.

Các chàng trai thường dành tặng hoa loa kèn trắng cho người mình yêu như một lời nhắn nhủ về sự thủy chung, chân thành của tình yêu lứa đôi. Những đứa con hiếu thảo cũng có thể tặng mẹ hoa loa kèn vào những dịp đặc biệt để thể hiện lòng biết ơn đến đấng sinh thành. Và tất nhiên, đây cũng là loài hoa không thể vắng mặt trong các bữa tiệc chúc mừng sinh nhật, mừng khai trương.

Hoa loa kèn tặng mẹ vào những dịp đặc biệt để thể hiện lòng biết ơn

4. Hoa loa kèn thường nở vào tháng mấy?

Hoa loa kèn thường nở rộ vào đầu tháng 4. Chúng cũng được xem là loài hoa báo hiệu cho mùa hè. Hoa loa kèn không nở quanh năm mà chỉ nở một lần vào đầu hạ. Mùa hoa khá ngắn ngủi và thường kéo dài trọn vẹn đến hết tháng 4.

Người ta thường trồng loài hoa này chủ yếu vào tháng 9, tháng 10 nhưng phải chờ đến tháng 4 năm sau mới có thể thu hoạch, nếu chăm sóc tốt một củ giống có thể cho tới 12-15 bông hoa.

Hoa loa kèn thường nở rộ vào đầu tháng 4

5. Kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa loa kèn

+ Làm đất

Để trồng hoa loa kèn, chúng ta cần chọn loại đất tơi xốp, độ ẩm cao, nhiều bùn. Hoa loa kèn không chịu được nước nên phải thoát nước nhanh, luôn giữ đất khô ráo. Thông thường, người ta thường trồng loài hoa này trên đất thịt nhưng để đảm bảo cho cây sinh trưởng tốt nhất, nên pha thêm đất sét hay pha cát để cung cấp đất nhiều dinh dưỡng hơn.

Để trồng hoa loa kèn, chúng ta cần chọn loại đất tơi xốp, độ ẩm cao, nhiều bùn

Khi trồng hoa, phải cày bừa đập vỡ đất khoảng 3 lần, mỗi lần cách nhau từ 5-7 ngày. Sau khi đất đã được làm xong, phải nắm được thành cục bỏ trong tay không bị vỡ mới được. Trồng hoa loa kèn cũng cần làm luống cao, mặt luống phải thật phẳng, xẻ rãnh rồi bón phân thật hoại hay bón trước mùa đông rồi mới trồng.

Cần lưu ý khu vực trồng hoa phải tránh nắng, tránh xa nơi có lò gạch, nhà máy có khói than.

+ Bón phân

Phân ủ mục: 2m3/sào; Kali 5kg/sào; Lân: 5kg/sào

Khi trồng hãy đặt củ hoa loa kèn giống vào rãnh hàng cách nhau 45cm, củ cách củ 30cm, rồi lấp đất sâu vừa phải từ 4-5cm. Không nên lấp sâu quá vì như thế cây sẽ khó mọc.

Khi hoa vươn cao cần tưới nước phân pha loãng 1/2- 1/5 lần, rồi xới xáo vun cao cho cây khỏi đổ. Khi tới kỳ thu hoạch, nếu gặp thời tiết nóng ẩm có thể xuất hiện hiện tượng bị rỉ sắt lá, nên phòng chống bằng Shimel 1%.

Từ lúc trồng củ đến lúc mọc chồi có thể tới 45-48 ngày

Hoa loa kèn nên được trồng tốt nhất từ tháng 10-11 vì sẽ cho vụ thu hoạch vào tháng 4 năm sau. Không nên trồng quá sớm sau tháng 4 vì cây con có thể bị nắng và chết. Từ lúc trồng củ đến lúc mọc chồi có thể tới 45-48 ngày. Để tránh cỏ mọc xung quanh cây hoa loa kèn, nên phủ 1 lớp rạ mỏng, vừa hạn chế cỏ vừa che phủ đất tránh nắng.

+ Phòng trừ sâu bệnh

Củ hoa loa kèn thường sẽ không chịu được nước nên rất dễ bị thối, vì thế cần lưu ý không để quá lâu trong đất. Khi bảo quản củ giống trong đất tầm 15-20 ngày thì nên đảo lại một lần để loại bỏ củ nhỏ và củ thối.

Sẽ có hiện tượng khô đầu lá do thiếu dinh dưỡng, lúc này cần bổ sung dinh dưỡng qua lá hay rễ. Phun lên lá vài lượng lân và 1% ure. Trường hợp lá xuất hiện các sọc vàng gân lá, nên xới thoáng gốc và phun Zinép-Basudin. Tin vui là sâu hại hoa Loa kèn thường ít xảy ra thành dịch.

+ Thu hoạch và nhân giống

Nên cắt hoa vào lúc hoa hé nứt đầu cánh, cần chừa lại phần gốc 20-15cm có cả lá để cây nuôi củ. Hoa cắt xong có thể cắm ngay vào nước. Nếu nhiều quá thì có thể bảo quản trong tủ lạnh từ 10-180C trong vòng 15-18 giờ đồng hồ để giúp hạn chế hoa héo và nở sớm.

Nên cắt hoa vào lúc hoa hé nứt đầu cánh, cần chừa lại phần gốc 20-15cm có cả lá để cây nuôi củ

Phần củ thân còn lại sẽ tiếp tục được chăm sóc, xới xáo cho đến tháng 4 rồi mới đào củ. Củ đào lên đem rũ bỏ sạch đất rồi cho vào cát (như cách bảo quản bưởi). Khi bảo quản cần giữ nguyên cả thân tới vụ trồng sau. Lúc mang củ đem trồng cần cắt bỏ phần thân củ, phân loại củ to, củ nhỏ để trồng theo từng lô riêng, tiện cho việc chăm sóc sau này.

Hy vọng bài viết trên đã cung cấp cho quý độc giả thêm nhiều thông tin thú vị về ý nghĩa cũng như cách trồng và chăm sóc hoa loa kèn. Đây là loài hoa đẹp, đa dạng màu sắc nên bạn có thể học thêm cách cắm một lọ hoa loa kèn đẹp để trưng bày, làm đẹp thêm cho không gian sống của gia đình.