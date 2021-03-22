Ý nghĩa hoa cẩm tú cầu là gì? Khám phá nét đặc biệt của loài hoa đa tầng nghĩa này

Hoa cẩm tú cầu hay còn được gọi là hoa Dương tử, Dương tú cầu... Tên gọi tiếng anh là Hydrangea. Những vùng trồng hoa chủ yếu là các nước thuộc khu vực Đông Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc .Tại Việt Nam, loài hoa này được trồng nhiều ở những nơi có khí hậu mát mẻ. Đặc biệt, Đà Lạt là nơi cho chất lượng và sản lượng hoa cao nhất, tốt nhất.

Hoa cẩm tú cầu được nhiều người yêu thích lựa chọn để làm hoa trang trí đám cưới, hoặc hoa tặng trong những dịp lễ, kỷ niệm. Bạn là một người yêu hoa hoặc muốn dùng hoa cẩm tú cầu làm quà. Vậy thì, đừng bỏ qua những thông tin xoay quanh về loài hoa này như ý nghĩa hoa cẩm tú cầu , sự tích và cách cắm hoa cẩm tú cầu.

Hoa thường nở rộ từ tháng 5 đến cuối năm, có đa dạng các sắc màu khác nhau trắng, xanh, hồng nhạt, màu tím.

Đặc điểm dễ nhận thấy của hoa cẩm tú cầu là sự tập hợp của những cánh hoa mỏng manh tạo thành một cầu hoa lớn xinh xắn hình tròn. Hoa cẩm tú cầu có màu sắc đa dạng cùng nhiều ý nghĩa riêng được gửi gắm vào. Hoa được lựa chọn để trang trí đám cưới, hoặc hoa tặng trong những dịp lễ, kỷ niệm.

Đặc biệt, màu sắc của hoa cẩm tú cầu phụ thuộc vào độ pH của đất. Với độ pH của đất là 7 thì cây cho hoa màu trắng sữa, còn độ pH lớn hơn 7 thì hoa cẩm tú cầu có màu hồng hoặc màu tím. Độ pH nhỏ hơn 7 thì cây sẽ cho hoa màu lam.

Do đó, thông qua điều chỉnh độ pH của đất trồng, chúng ta có thể điều chỉnh màu hoa.

2. Sự tích hoa cẩm tú cầu

Cho đến nay, có rất nhiều sự tích về hoa cẩm tú cầu, có lẽ quá cảm mến về vẻ đẹp của loài hoa này mà mỗi nền văn hóa sẽ tạo ra một truyền thuyết đẹp, ý nghĩa đến thế về loài hoa mang tên cẩm tú cầu.

Mỗi nền văn hóa lại có một truyền thuyết đẹp về loài hoa mang tên cẩm tú cầu

Mỗi nền văn hóa lại có một truyền thuyết đẹp về loài hoa mang tên cẩm tú cầu. Tuy nhiên, sự tích cẩm tú cầu khiến lòng người lay động nhiều nhất vẫn là nàng Li-a với câu chuyện tình yêu đẹp nhưng đẫm buồn.

Tương truyền, bộ tộc nọ có tục lệ mỗi năm sẽ trao quyền năng có cô gái còn trinh nguyên. Li-a là cái tên được gọi cho lần hiến tế thứ 127. Cô và người yêu là chàng Erike quyết cùng nhau bỏ trốn và bị bộ tộc đuổi theo, truy bắt. Lấy thân mình để đỡ mũi tên cho Erika khiến nàng Li-a bị thương nặng. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, cô vẫn gắng gượng cầm trượng đưa hai tay lên trời.

Và ngay tại nơi cô ngã xuống đã mọc lên vô vàn bông hoa, người ta đặt tên là hoa cẩm tú cầu. Tình yêu của họ đã tạo nên những màu sắc khác nhau. Cùng đó là thông điệp đầy ý nghĩa: Trắng trinh nguyên, đỏ mãnh liệt, xanh hy vọng và tím thủy chung.

3. Ý nghĩa của hoa cẩm tú cầu

+ Ý nghĩa hoa cẩm tú cầu theo quốc gia / nền văn hóa

Tùy vào mỗi quốc gia và nền văn hóa khác nhau mà ý nghĩa của hoa cẩm tú cầu cũng sẽ thay đổi.

- Nhật Bản

Hoa cẩm tú cầu được dùng để thể hiện lời xin lỗi hoặc thể hiện lòng tri ân sâu sắc. Ý nghĩa này được bắt nguồn từ câu chuyện kể lại rằng, vị Hoàng đế Nhật Bản đã gửi đến người con gái được ông hết mực yêu thương những bông hoa cẩm tú cầu thay cho lời xin lỗi vì đã lơ là không dành cho nàng nhiều thời gian quan tâm. Vì thế, hoa cẩm tú cầu là lời xin lỗi, sự biết ơn.

Hoa cẩm tú cầu được dùng để thể hiện lời xin lỗi hoặc thể hiện lòng tri ân sâu sắc

- Anh Quốc

Từ thời nữ hoàng Victoria, cẩm tú cầu đã được dùng để là lời nhắc nhở tới những ai hài lòng, thỏa mãn với những thành công đã đạt được. Dù rằng đó có thể chỉ là những thành công không đến từ khả năng và sự nỗ lực bản thân.

Bên cạnh đó, ý nghĩa của cẩm tú cầu là tượng trưng cho sự lạnh lùng, vô cảm với tình cảm, sự quan tâm của người khác.

Theo quan niệm của người Anh, những cô gái trồng hoặc có niềm yêu thích với loại hoa này thì sẽ rất khó hoặc không bao giờ có thể tìm cho mình được một tấm chồng.

Tuy nhiên, hoa cẩm tú cầu được dùng nhiều trong các lễ cưới với với ý nghĩa tượng trưng cho sắc đẹp và sự duyên dáng của cô dâu.

Tại một số nước, đây là loài hoa đặc biệt được dùng trong dịp kỷ niệm 4 năm ngày cưới. Điều này có thể xuất phát từ cấu tạo cánh hoa (chỉ có 4 cánh) cùng đó là kết hợp vô vàn bông hoa nhỏ biểu trưng cho sự trường tồn, bền bỉ.

+ Ý nghĩa hoa cẩm tú cầu theo màu sắc

Cũng như những loài hoa có nhiều màu sắc khác, mỗi màu sắc của hoa cẩm tú cầu là một tượng trưng cho ý nghĩa, thông điệp khác nhau.

Cẩm tú cầu màu trắng: Tượng trưng của sự thanh khiết và trong sáng, sắc đẹp, sự duyên dáng và tự mãn về sắc đẹp của bản thân.

Cẩm tú cầu màu trắng

Cẩm tú cầu màu xanh dương: Màu sắc thể hiện sự hối hận và bày tỏ mong muốn được tha thức. Nó cũng là màu sắc của sự lạnh lùng, vô cảm, từ chối tình cảm của đối phương.

Cẩm tú cầu màu hồng: Thể hiện sự lãng mạn, tình cảm chân thành xuất phát từ trái tim trong tình yêu, thường được dùng trong đám cưới, hạnh phúc trong hôn nhân

Cẩm tú cầu màu tím: Mang ý nghĩa tượng trưng cho sự khát khao, thấu hiểu và là thể hiện tình cảm thủy chung. Là biểu tượng của sự thịnh vượng và giàu có về mặt tài chính

4. Hoa cẩm tú cầu thường được dùng cho những sự kiện nào?

Hoa cẩm tú cầu mang nhiều ý nghĩa khác nhau, do đó chúng ta có thể lựa chọn hoa cẩm tú cầu cho nhiều sự kiện khác nhau.

Lễ cưới, lễ đính hôn: Chọn hoa cẩm tú cầu tím hoặc trắng để làm hoa trang trí và hoa cầm tay cô dâu.

Kỷ niệm 4 năm ngày cưới: trong ngày kỷ niệm 4 năm ngày cưới, ở các nước phương Tây, người vợ thường được tặng một bó cẩm tú cầu.

Chọn hoa cẩm tú cầu tím hoặc trắng để làm hoa trang trí và hoa cầm tay cô dâu

Ngày của mẹ – ngày của cha: Tặng ba mẹ một bó hoa cẩm tú cầu để gửi lời cảm ơn và thể hiện lòng biết ơn với ba mẹ.

Mừng khai trương: tặng hoa cẩm tú cầu tím và trắng mừng dịp khai trương là thông điệp “chúc đạt được nhiều thành công và làm ăn phát tài”.

Gửi lời xin lỗi: Hoa cẩm tú cầu được dùng thay lời xin lỗi hoặc thể hiện sự hối hận.

* Nét đặc biệt chỉ có ở hoa cẩm tú cầu

Chỉ duy nhất có 1 loài hoa cẩm tú cầu trong tự nhiên. Màu sắc đa dạng của loài này là bởi hoa có thể thay đổi màu sắc dựa vào độ pH của đất trồng.

Vô tình ăn cánh hoa cẩm tú cầu có thể gây hôn mê, co giật bởi hoa có chứa độc tố.

Chỉ duy nhất có 1 loài hoa cẩm tú cầu trong tự nhiên

5. Cách cắm hoa cẩm tú cầu

Tùy vào mục đích dùng để trang trí hay tặng mà cách cắm hoa cẩm tú cầu cũng không giống nhau.

Một số cách cắm hoa cẩm tú cầu mix cùng loài hoa phổ biến, thông dụng sau:

+ Kết hợp với hoa hồng và dâu

Kết hợp 3 loài hoa này mang đến vẻ đẹp sang trọng. Thường được dùng trong dịp yêu cầu tính trang trọng, lịch sự và làm hoa cưới, hoa tặng người đặc biệt.

Kết hợp 3 loài hoa này mang đến vẻ đẹp sang trọng

+ Kết hợp cùng hoa baby

Hoa cẩm tú cầu sẽ thêm phần rực rỡ khi kết hợp cùng những bông hoa baby nhỏ xinh. Cách cắm hoa cẩm tú cầu này tuy đơn giản nhưng được nhiều người yêu thích và sử dụng trong nhiều hoàn cảnh.

Trên đây là chia sẻ chi tiết tất cả ý nghĩa của hoa cẩm tú cầu trong tình yêu và cuộc sống. Hy vọng bài viết sẽ giúp mọi người cập nhật thêm nhiều kiến thức về loài hoa đẹp và độc đáo này.