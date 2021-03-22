Khám phá 10 ý nghĩa hoa hồng trong tình yêu và cuộc sống

Nắm rõ và thấu hiểu ý nghĩa hoa hồng là cách để truyền tải những thông điệp yêu thương đơn giản mà chân thành, sâu sắc nhất. Bởi không phải ai cũng đủ can đảm để nói được những câu nói hoa mỹ. Người được tặng hoa hồng sẽ hạnh phúc khi biết được những thông điệp đầy cảm động từ loài hoa này.

Hoa hồng là một món quà đầy ý nghĩa cho bất cứ dịp nào. Đã bao giờ bạn thắc mắc không biết ý nghĩa hoa hồng là gì và là biểu tượng cho hình ảnh gì?

Còn gì lãng mạn, tươi vui và hạnh phúc bằng câu nói “ Tôi yêu bạn” kèm với một đóa hồng đỏ vào ngày lễ tình nhân. Màu đỏ rực rỡ và đầy quyến rũ là biểu hiện không thể nhầm lẫn hơn trong tình yêu. Hoa hồng đỏ biểu hiện sâu sắc cho những cảm xúc khao khát, nhiệt huyết và thủy chung sâu sắc cho người yêu. Vậy nên không có gì là khó hiểu khi hoa hồng đỏ được chọn là biểu tượng cho tình yêu lãng mạn và là bày tỏ chân thành.

Hoa hồng xứng đáng là “chúa tể của các loài hoa” với đến hơn 2000 loài và nhiều hoa lớn bé khác nhau. Theo cách nghĩ đơn thuần nhất, hoa hồng chính là loài hoa đẹp nhất tượng trưng cho tình yêu chân thành.

Hoa hồng đỏ là biểu tượng của tình yêu

Hoa hồng có màu đỏ sẫm là tiếng nói của sự hối tiếc và nỗi buồn lặng thầm khi mất đi người mình dành tình yêu.

2. Hoa hồng trắng

Màu trắng là màu tượng trưng của sự thuần khiết và chân thành. Bên cạnh đó, màu trắng chính là một biểu tượng cho sự trong sáng, chưa hề bị vấy bẩn bởi bất cứ điều gì. Sắc hoa này được xem là tượng trưng cho tình yêu không bị cám dỗ bởi xác thịt mà là hòa hợp cho hai tâm hồn

Ngoài ra, nó còn có liên quan đến những bước khởi đầu mới và chặng đường hứa hẹn những niềm vui mới. Hồng trắng có thể dùng để truyền đạt sự cảm thông hoặc khiêm tốn. Theo tâm linh, tôn giáo, hoa hồng trắng là mà của sự cảm thông, sẻ chia đau thương, mất mát.

Sắc hoa này được xem là tượng trưng cho tình yêu không bị cám dỗ bởi xác thịt mà là hòa hợp cho hai tâm hồn

3. Hoa hồng màu hồng

Màu hồng mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản. Nó được dùng để thể hiện lòng biết ơn và cảm tạ với những việc làm của người nào đó mang lại. Đây là màu sắc của lòng ái mộ và một hạnh phúc tràn đầy.

Màu hồng cánh sen tươi tắn thể hiện sự ngọt ngào và yêu thương trìu mến. Sắc hồng cũng rất quyến rũ và mang đến cảm giác ngọt ngào và gợi đến hơi hướng lãng mạn trong tình yêu đôi lứa.

Những bông hồng cánh sen rất được ưa chuộng trong những dịp đặc biệt như lễ valentine.

4. Hoa hồng cam

Hoa hồng cam là tượng trưng cho sự ấm áp, tươi vui, đầy hứng thú và nhiệt tình cho mối quan hệ

Màu cam là một màu nóng gợi cho chúng ta một ngọn lửa bùng cháy. So với màu đỏ, mức độ của nó nhẹ hơn và mang đến cảm giác ấm cúng. Bông hoa rực rỡ này là biểu thị cho năng lượng và niềm đam mê mãnh liệt. Vậy nên, hoa hồng cam là tượng trưng cho sự ấm áp, tươi vui, đầy hứng thú và nhiệt tình cho mối quan hệ. Có thể tặng hoa hồng cam cho bất cứ ai mà bạn thích, có thể là gia đình, bạn bè hay người yêu.

5. Hoa hồng tím

Đóa hoa hồng màu tím tượng trưng cho tình yêu ngay từ ánh mắt nhìn đầu tiên

Tông màu tím nhẹ nhàng mà đầy quyến rũ. Đóa hoa hồng màu tím tượng trưng cho tình yêu ngay từ ánh mắt nhìn đầu tiên. Cũng có nghĩa rằng khi được ai đó tặng một bó hoa hồng tím chắc hẳn bạn đã khiến họ say như điếu đổ.

Màu hồng tím đậm mang lại cảm giác uy quyền, sự huy hoàng và uy nghi. Được dùng để thể hiện niềm đam mê và lòng ngưỡng mộ.

6. Hoa hồng vàng

Khác với sắc đỏ, hồng, tím, bông hồng màu vàng không mang đến nhiều cảm giác lãng mạn, ngọt ngào. Nó là biểu tượng của sự sang trọng, tôn nghiêm.

Muốn kết bạn với ai đó thì hoa hồng vàng chính là một sự lựa chọn tuyệt vời

Từ thời xa xưa, hồng vàng được nhắc đến là biểu tượng của sự bội bạc tình yêu và ghen tuông. Nhận được hoa hồng vàng từ người yêu cho thấy mối quan hệ đôi bên đang vướng phải nhiều rắc rối.

Song song đó, màu vàng là màu của sự vui tươi và năng động. Vậy nên khi trao hoa hồng cho đối phương là thay lời muốn nói rằng tình bạn đã được hình thành. Nếu muốn kết bạn với ai đó thì hoa hồng vàng chính là một sự lựa chọn tuyệt vời cho thời điểm ấy.

7. Hoa hồng xanh dương

Hoa hồng xanh dương là loài hoa hiếm hoi và khó tìm. Bởi vậy, đây là sắc hoa hồng mang ý nghĩa cho sự vĩnh cửu và quý hiếm. Và nó cũng là đại diện cho những điều kỳ bí, xa vời và khó với tới trong cuộc sống. Có thể cắt nghĩa như thể hiện của những khát khao, mong muốn “hảo huyền”. Thực tế, nó chỉ hình thành khi có sự tác động của bàn tay con người nhờ vào khoa học, công nghệ.

Trao một nhành hồng xanh dương cho đối phương là biểu hiện cho thấy người đó đối với bạn rất đặc biệt, độc đáo và khó tìm. Đó cũng là sự ngưỡng mộ và tôn kính, thể hiện sự duy nhất chỉ có một.

8. Hoa hồng xanh lá cây

Màu xanh lá cây là màu sắc của mầm non đang vươn lên để tìm sự sống. Vì vậy, xanh lá cây là màu của sự hòa hợp, sang trọng, không ngừng phát triển, tươi mát một cách màu mỡ. Mang đến cảm giác mát mẻ và sảng khoái.

Ngoài ra nó còn là màu sắc mang đến cảm giác an toàn, nhẹ nhàng. Nó mang đến ý nghĩa của hy vọng và sự phát triển. Bó hoa hồng xanh + mix nhẹ với hồng trắng là quà tặng có ý nghĩa đặc biệt như một lời chúc tốt lành, một khởi đầu mới suôn sẻ và thịnh đạt.

Hoa hồng xanh lá cây

9. Hoa Hồng Đen

Màu đen là màu của cái chết và sự chia ly, sự thù hận. Bông hồng đen có ý nghĩa là cái chết, là sự tang thương, là sự mất mát.

Nó còn mang ý nghĩa là cảm giác mông lung, tuyệt vọng. Trao hoa hồng đen cho người khác cũng là ngụ ý về sự cận kề “cái chết của mối quan hệ”. Nó là sự chia tay và nỗi buồn.

Bông hồng đen có ý nghĩa là cái chết, là sự tang thương, là sự mất mát

Mặc dù vậy, khi nhìn nhận ở một khía cạnh khác, hoa hồng đen cũng tương tự như những đóa hồng xanh – hiếm hoi và khó mà bắt gặp. Vậy nên, hồng đen cũng là biểu hiện của một tình yêu vĩnh cữu, lạnh lùng nhưng sâu sắc và không bao giờ phai mờ.

10. Đóa hoa hồng 7 màu

Những đóa hoa hồng 7 màu, trộn các bông hồng nở rộ với các màu sắc khác nhau là một bó hoa giàu cảm xúc. Nó sẽ thay lời bạn để nói lên tất cả những lời yêu thương chân thành, những cảm xúc đan xen khó diễn đạt nên lời, là đóa hoa của niềm hạnh phúc và tin yêu

Những đóa hoa hồng 7 màu, trộn các bông hồng nở rộ với các màu sắc khác nhau giàu cảm xúc

Hoa hồng 7 màu là một sản phẩm đặc biệt do Peter van de Werken (chuyên gia nghiên cứu hoa người Hà Lan) sáng tạo ra. Bông hoa này được tổng hợp từ nhiều màu sắc khác nhau của hoa hồng như: xanh, tím, vàng, đỏ...

Hỗn hợp bông hồng ngẫu nhiên là biểu hiện sự lẫn lộn trong cảm xúc vui buồn kèm theo một lời nhắn: “Tôi không biết diễn tả sao về cảm xúc hiện tại, nhưng điều mà tôi hy vọng đó là bạn sẽ cảm nhận được sự thú vị từ món quà nhỏ của tôi” !

Với những thông tin chi tiết vừa chia sẻ trên, hi vọng bạn đọc sẽ nắm được Ý nghĩa hoa hồng và lựa chọn được những đóa hồng phù hợp với mục đích khi muốn tặng cho một người nào đó. Mong rằng thông qua những hoa hồng như thế này chúng ta có thể xây dựng được mối mối quan hệ tốt.