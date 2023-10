Hoa cát tường có ý nghĩa gì trong cuộc sống? Khám phá đặc điểm, cách cắm hoa chi tiết nhất

Hoa cát tường đẹp mỏng manh nhưng không kém phần quyến rũ

Thời điểm phù hợp để trồng cây là vào mùa xuân, bởi khi này thời tiết đủ ấm cho cây phát triển. Nét đẹp của hoa cát tường không rực rỡ, kiêu sa mà là nét ngọt ngào, quý phái. Đặc biệt, cánh hoa loang màu (trắng - tím, trắng hồng, …) và màu chính thường ở rìa ngoài của cánh hoa. Số lượng của cánh hoa rất ít và mỏng.

Vẻ mềm dẻo như lụa của hoa cát tường khiến người ta thường liên tưởng đến sự e ấp, dịu dàng của người thiếu nữ mới lớn. Những cánh hoa mềm như lụa, cùng với màu sắc nhẹ nhàng gợi liên tưởng đến một sự mong manh, yếu đuối cần che chở. Tuy nhiên, hoàn toàn trái ngược với sự mong manh yếu đuối ấy là một loài hoa có sự vươn lên mạnh mẽ.

Vẻ ngoài mong manh là thế nhưng ẩn chứa bên trong lại là sự mạnh mẽ vươn lên vượt qua thời tiết khắc nghiệt tháng 6, khiến cát tường không hổ danh là loài hoa mang tới niềm vui sau khi trải qua thử thách chông gai.

Nét đẹp của hoa cát tường không rực rỡ, kiêu sa mà là nét ngọt ngào, quý phái

2. Ý nghĩa của hoa cát tường

Hoa cát tường không chỉ được nhắc đến bởi vẻ đẹp sở hữu, mà còn là vì những ý nghĩa đặc biệt. Có thể kể đến như:

+ Đem đến may mắn và tài lộc cho năm mới

Hoa cát tường thường được chọn mua để trang trí ở trong nhà vào dịp đầu năm mới. Đơn giản bởi vì đây là loài hoa mang đến nhiều may mắn và tài lộc cho gia chủ. Lời chúc cát tường – an khang – thịnh vượng trong ngày Tết cũng như chính tên của loài hoa này vậy. Cầu cho gia đình sẽ có một năm với nhiều may mắn và an lành.

Hoa cát tường đem đến may mắn và tài lộc cho năm mới

+ Thể hiện một tình yêu tinh tế và dịu nhẹ

Khác với hoa hồng có tình yêu mãnh liệt, cát tường mang đến cảm giác dịu nhẹ, mềm mỏng và tinh tế... như chính những cánh hoa đáng yêu. Có thể so sánh vẻ đẹp của loài hoa này với tính cách của người phụ nữ Á Đông. Rất tinh tế, nhẹ nhàng với người mình thương. Do đó, loài hoa này thường được dùng để làm quà tặng cho người thân yêu. Rất nhiều cô dâu chọn cát tường là hoa chính trong bó hoa của ngày trọng đại.

Hoa Cát tường được lựa chọn làm hoa cưới cô dâu với mong muốn về một hôn nhân hạnh phúc, êm đềm

+ Thông điệp về một lời cầu chúc vạn sự như ý

Cũng bởi chính cái tên "cát tường" có ý nghĩa là "may mắn", nên loài hoa này thường được dùng làm quà tặng trong ngày sinh nhật, hoặc những ngày lễ kỷ niệm, lễ tốt nghiệp..., Là thông điệp về một lời cầu chúc vạn sự như ý, với những phút giây thoải mái, thanh bình trong cuộc sống thường nhật.

Ý nghĩa của loài hoa cát tường trong phong thủy: Cát tường nghĩa là cầu may mắn nên có thể trang trí loài hoa này trong những ngày đặc biệt như ngày Tết để có được năm mới bình an. Nhưng cũng cần tìm hiểu và chọn được loại hoa có màu sắc thích hợp.

3. Ý nghĩa hoa cát tường theo màu

Mỗi màu sắc hoa cát tường lại chứa trong mình một ý nghĩa riêng. Có thể kể đến một số màu sắc phổ biến của cát tường như:

Hoa cát tường trắng:Thể hiện một tình yêu thuần khiết và trong sáng. Nhẹ nhàng mà sâu đậm, tha thiết, chân thành.

Hoa cát tường tím: Màu hoa tím thể hiện niềm vui, sự hạnh phúc và viên mãn.

Hoa cát tường đỏ: Màu đỏ thể hiện ý nghĩa biểu thị cho một tương lai tươi sáng, rực rỡ, với nhiều điều tốt đẹp và an lành.

Hoa cát tường tím thể hiện niềm vui, sự hạnh phúc và viên mãn

Hoa cát tường vàng: mang ý nghĩa về sự hạnh phúc và vui vẻ.

Hoa cát tường cam: Hoa cát tường cam mang ý nghĩa về một cuộc sống hạnh phúc, vui tươi.

Hoa cát tường xanh: tượng trưng cho tiền bạc và sự giàu có, thành đạt. Thường được chọn để làm quà tặng cho các dịp đặc biệt như khai trương, sinh nhật,…

4. Cách kết hợp khi cắm hoa cát tường

Hoa cát tường có vẻ đẹp thuần khiết, dịu dàng. Rất thích hợp khi kết hợp cùng những loài hoa có nét tương đồng như:

+ Hoa cát tường mix cùng với hoa baby

Hoa cát tường có màu sắc đa dạng. Kết hợp với hoa baby màu trắng viền tím, đỏ, vàng, tím sẽ tạo nên đóa hoa đẹp, nổi bật màu sắc vẻ đẹp của hoa cát tường hơn.

Hoa cát tường mix cùng với hoa baby

+ Hoa cát tường mix cùng hoa Violet

Kết hợp cắm những bông hoa violet nhỏ, có màu tím cành li ti chung cùng hoa cát tường sẽ càng tăng thêm ý nghĩa là cát tường trường tồn. Đồng thời đảm bảo nét đẹp riêng của cát tường.

+ Hoa cát tường cùng hoa sao

Hoa sao có đa dạng màu sắc, mang đến sự đa dạng và tô điểm thêm vẻ đẹp của hoa cát tường khi cắm kết hợp.

5. Hướng dẫn cách cắm hoa cát tường

Hoa cát tường mang nhiều ý nghĩa đặc biệt và được dùng cho những dịp quan trọng. Đây là loài hoa được nhiều người yêu thích và chọn lựa. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm được cách cắm hoa cát tường hoàn hảo nhất.

+ Cách cắm hoa cát tường ngày tết

Sẽ thật tuyệt vời khi được ngắm nhìn những lọ cát tường khoe sắc cùng mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ. Lựa chọn tối ưu nhất khi cắm loài hoa đại cát, đại lợi này đó là sử dụng những chiếc lẵng hoa to, hoặc sử dụng một lọ hoa tròn để cắm cát tường, cắm xen kẽ cát tường cùng nhiều loài hoa khác.

Cắm hoa cát tường ngày tết

Để không gian ngày tết thêm phần rực rỡ, tươi sáng hơn, nên cắm thành lẵng hoặc lọ to..

+ Cách cắm hoa cát tường để bàn thờ

Những loại hoa cát tường màu trắng hoặc trắng viền tím trang trọng là lựa chọn phù hợp để dùng cho bàn thờ gia tiên . Có thể cắm trong những chiếc lọ vuông hoặc tròn cao, phối hợp cùng hoa cúc, cắm một mình hoặc điểm thêm những hoa nhỏ.

+ Cách cắm hoa cát tường lọ cao

Chọn lựa với những bông cát tường cao và cắm vào lọ cao. Sử dụng nhiều màu hoa để cắm so le, tạo thành lọ hoa đa sắc.

* Mẹo cắm hoa cát tường tươi lâu:

Nếu muốn chậu hoa cát tường giữ được độ tươi lâu. Thì cần cắt bỏ bớt là, cho một lượng nước vừa đủ vào bình. Cắt xéo cành để hoa có thể hấp thụ được nhiều nước và tươi lâu hơn khi cắm.

Hoa cát tường đang ngày càng được nhiều người ưa chuộng sử dụng hơn. Hoa được dùng để làm quà tặng ý nghĩa vào những dịp đặc biệt và còn được dùng để trang trí trong nhà hay trồng ở trong vườn. Sở hữu vẻ đẹp rực rỡ, duyên dáng nên hoa cát tường còn được ưa chuộng trồng chậu trưng ở phòng khách, ban công, hiên nhà….

Trên đây là những chia sẻ về ý nghĩa của hoa cát tường và cung cấp thông tin cơ bản, thiết yếu đến bạn đọc - những người đã - đang và sẽ say mê hoa cát tường. Hi vọng sẽ giúp bạn đọc hiểu và chia sẻ người thân, bạn bè để nắm rõ hơn về loài hoa này.