Hóa giải nỗi lo về vóc dáng của mẹ bỉm sữa: Giúp bạn lấy lại thân hình cân đối sau sinh chỉ với 6 bước đơn giản

Sức khỏe 15/03/2022 18:00

Mang thai đã vất vả, các mẹ bỉm sữa còn phải đối mặt với nỗi lo làm cách nào để giảm mỡ bụng, lấy lại vóc dáng thon gọn khi xưa. Không còn phải lo lắng, chỉ cần làm theo 6 bước này, cơ thể của bạn sẽ mau chóng thon gọn như cũ

6 bước đơn giản để giảm mỡ bụng sau khi sinh:

Hầu hết phụ nữ tăng từ 5 đến 18 kg trên các bộ phận cơ thể trong khi mang thai. Giảm cân sau khi sinh em bé không phải là điều dễ dàng. Việc xoay sở giữa trách nhiệm làm mẹ mới và trở lại cơ thể cũ có thể khó khăn. Nhưng các nghiên cứu chỉ ra rằng bắt đầu tập thể dục ngay sau khi sinh không chỉ tốt cho sức khỏe tổng thể mà còn giảm nguy cơ trầm cảm sau sinh. Không chỉ điều này, còn rất nhiều bước nhỏ khác có thể giúp bạn lấy lại thân hình trước khi mang thai. Vì mỗi lần mang thai và sinh nở đều khác nhau, đừng quên kiểm tra với bác sĩ trước khi lên kế hoạch tập thể dục. Nếu bạn cảm thấy khó chịu khi tập thể dục hoặc chảy máu nhiều, hãy hỏi ý kiến ​​bác sĩ ngay lập tức. Dưới đây là sáu mẹo đơn giản sẽ giúp bạn giảm mỡ bụng sau sinh một cách dễ dàng.

Cho con bú:

Nuôi con bằng sữa mẹ có thể giúp bà mẹ mới sinh đốt cháy khoảng 500 calo mỗi ngày. Nhưng điều hoàn toàn quan trọng là phải đảm bảo rằng bạn đang nhận đủ calo để sản xuất sữa mẹ. Không gì có thể khiến bạn hài lòng hơn khi biết rằng bạn có thể đốt cháy calo ngay cả khi đang nghỉ ngơi.

Hóa giải nỗi lo về vóc dáng của mẹ bỉm sữa: Giúp bạn lấy lại thân hình cân đối sau sinh chỉ với 6 bước đơn giản - Ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ăn thường xuyên:

Hãy ăn các thực phẩm tự nhiên hơn thay vì thực phẩm chế biến sẵn. Phụ nữ đang cho con bú cần khoảng 1800 đến 2200 calo mỗi ngày để đảm bảo rằng đứa con nhỏ của họ được cung cấp đủ dinh dưỡng. Ăn các bữa ăn nhỏ và thường xuyên kết hợp giữa protein và đường bột. Điều này sẽ làm cho năng lượng bạn thu được từ chúng được duy trì lâu hơn. Tránh ăn các loại thực phẩm chế biến sẵn có hàm lượng calo cao mà không cung cấp dinh dưỡng cho bạn

Bắt đầu tập thể dục:

Ngay cả khi bạn mới sinh con, việc tập thể dục cũng không nên bị vứt lại phía sau. Nếu bạn không phải là người luôn tích cực tập thể dục, chỉ cần bật nhạc và khiêu vũ. Hãy tìm một số bài tập vui nhộn mà bạn cũng có thể cho bé tham gia để đó là khoảng thời gian vui vẻ cho cả hai người.

Bắt đầu bằng cách đi bộ đơn giản:

Đi bộ nghe có vẻ không giống như một bài tập thể dục, nhưng là một trong những cách đơn giản nhất để kết hợp thói quen tập thể dục sau khi sinh. Bắt đầu bằng cách đi dạo. Tăng tốc độ đi bộ của bạn từ từ. Bạn có thể mang theo em bé trong một chiếc quai đeo phía trước người, điều này sẽ làm tăng thêm trọng lượng và tăng lợi ích của hoạt động thể chất đơn giản này

Hóa giải nỗi lo về vóc dáng của mẹ bỉm sữa: Giúp bạn lấy lại thân hình cân đối sau sinh chỉ với 6 bước đơn giản - Ảnh 2
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thử thở sâu bằng cách siết cơ bụng:

Chắc hẳn bạn đã thấy rất nhiều thiền sinh thực hiện bài tập này. Bài tập giúp săn chắc và tăng cường cơ bụng và bụng của bạn. Ngồi thẳng lưng và hít thở sâu để hút không khí từ cơ hoành lên trên. Co và giữ chặt cơ bụng trong khi hít vào và thả lỏng khi thở ra. Từ từ tăng khoảng thời gian bạn có thể giữ cơ bụng của mình

Uống nước hạt carom:

Uống nước hạt carom sau khi sinh một vài tuần có thể giúp bạn giảm mỡ bụng và cũng giúp giữ nước cho cơ thể. Bổ sung đủ nước là bước cơ bản để giảm cân thành công

 

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