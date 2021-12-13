Hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu dẫn đầu thị phần bán lẻ thuốc và thiết bị y tế

Theo báo cáo gần nhất của DKSH, tính đến hết quý 3 năm 2021, doanh số bán lẻ dược phẩm của các chuỗi nhà thuốc đạt mốc gần 1,050 tỷ, trong đó, hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu đóng góp 475 tỷ, chiếm 45% tổng doanh thu. Kết quả đó đến từ nhờ vào độ phủ hơn 400 nhà thuốc trên toàn quốc và chiến lược hợp tác với các thương hiệu lớn trong ngành dược phẩm và thiết bị y tế.

Cụ thể thị trường Thiết bị y tế Việt Nam bao gồm các loại máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, nhiệt kế, máy đo nồng độ O2 trong máu (SPO2),… là thị trường lớn thứ tám trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương với quy mô thị trường 1.677,4 triệu USD, trong đó, 90% là hàng nhập khẩu theo tiêu chuẩn quản lý nghiêm ngặt của Bộ Y Tế. Tuy vậy, việc bùng phát dịch Covid trong hai năm qua trên phạm vi toàn cầu đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến ngành hàng này. Tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng đã làm thiếu hụt linh kiện sản xuất thiết bị y tế toàn cầu, thêm vào đó là những khó khăn trong quá trình xuất nhập khẩu thiết bị đã làm cho tình hình thiếu hụt sản phẩm trên toàn thị trường trở nên căng thẳng. Và trong tình hình đó thì FPT Long Châu là điểm chọn đáng tin cậy của người dùng Việt Nam khi luôn có đủ hàng hoá với giá bình ổn, để đáp ứng nhu cầu tăng cao vể thiết bị y tế theo xu thế chăm sóc sức khoẻ hiện đại, đặc biệt trong giai đoạn bùng phát dịch Covid.