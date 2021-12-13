Hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu dẫn đầu thị phần bán lẻ thuốc và thiết bị y tế

Sức khỏe 13/12/2021 09:55

Hệ thống FPT Long Châu chiếm lĩnh 45% thị phần bán lẻ thuốc, thiết bị y tế và trở thành điểm lựa chọn mua sắm các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ hàng đầu của người dân Việt Nam với nhiều lựa chọn từ các thương hiệu lớn.

Theo báo cáo gần nhất của DKSH, tính đến hết quý 3 năm 2021, doanh số bán lẻ dược phẩm của các chuỗi nhà thuốc đạt mốc gần 1,050 tỷ, trong đó, hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu đóng góp 475 tỷ, chiếm 45% tổng doanh thu. Kết quả đó đến từ nhờ vào độ phủ hơn 400 nhà thuốc trên toàn quốc và chiến lược hợp tác với các thương hiệu lớn trong ngành dược phẩm và thiết bị y tế.

Cụ thể thị trường Thiết bị y tế Việt Nam bao gồm các loại máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, nhiệt kế, máy đo nồng độ O2 trong máu (SPO2),… là thị trường lớn thứ tám trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương với quy mô thị trường 1.677,4 triệu USD, trong đó, 90% là hàng nhập khẩu theo tiêu chuẩn quản lý nghiêm ngặt của Bộ Y Tế. Tuy vậy, việc bùng phát dịch Covid trong hai năm qua trên phạm vi toàn cầu đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến ngành hàng này. Tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng đã làm thiếu hụt linh kiện sản xuất thiết bị y tế toàn cầu, thêm vào đó là những khó khăn trong quá trình xuất nhập khẩu thiết bị đã làm cho tình hình thiếu hụt sản phẩm trên toàn thị trường trở nên căng thẳng. Và trong tình hình đó thì FPT Long Châu là điểm chọn đáng tin cậy của người dùng Việt Nam khi luôn có đủ hàng hoá với giá bình ổn, để đáp ứng nhu cầu tăng cao vể thiết bị y tế theo xu thế chăm sóc sức khoẻ hiện đại, đặc biệt trong giai đoạn bùng phát dịch Covid.

Hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu dẫn đầu thị phần bán lẻ thuốc và thiết bị y tế - Ảnh 1

Thành quả có được nhờ vào những nỗ lực của FPT Long Châu trong việc mở rộng hợp tác với thêm nhiều đối tác trong lĩnh vực Trang thiết bị y tế nhằm đảm bảo nguồn cung cho thị trường. Trong đó, có thể kể đến các đối tác hàng đầu thế giới về thiết bị y tế như Microlife, AND Medical, Omron, MediUSA,… đã ghi nhận Long Châu là chuỗi nhà thuốc có kết quả kinh doanh dẫn đầu trong năm 2021. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hàng hoá, mạnh dạn đầu tư hệ thống, nhập khẩu máy móc nên cho đến nay, nhà thuốc FPT Long Châu được xem là đơn vị luôn có đủ thiết bị y tế để phân phối cho người tiêu dùng, bất chấp tình hình dịch bệnh ra sao.

Hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu dẫn đầu thị phần bán lẻ thuốc và thiết bị y tế - Ảnh 2

Chị Phương Quỳnh - Giám Đốc Kinh Doanh TTBYT của Yteco - Đại diện nhãn hàng AND tại VN, cho biết: “Chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu là một trong những nhà bán lẻ dược phẩm uy tín tại thị trường Việt Nam với độ phủ toàn quốc. Đây cũng là nhà bán lẻ số 1 của nhãn hàng AND tại Việt Nam. Chúng tôi mong muốn thông qua hệ thống phân phối của FPT Long Châu, các sản phẩm của AND sẽ đến tay người tiêu dùng một cách tốt nhất, từ đó góp phần chăm sóc tốt hơn cho sức khỏe của người Việt”.

Hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu dẫn đầu thị phần bán lẻ thuốc và thiết bị y tế - Ảnh 3

Hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu, trực thuộc công ty Bán lẻ FPT Retail - một thành viên của tập đoàn FPT. Với sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng với chất lượng tốt nhất, FPT Long Châu cung cấp hơn 30.000 đầu mục sản phẩm được nhập chính hãng và được kiểm soát chất lượng chặt chẽ. Không chỉ dừng lại ở thị phần bán lẻ thiết bị y tế, FPT Long Châu tiếp tục hướng tới mục tiêu trên 50% thị phần kênh chuỗi bán lẻ dược phẩm, trở thành điểm đến uy tín để chăm sóc sức khỏe cho người Việt.

WHO: Omicron lây lan nhanh hơn Delta, làm suy yếu vaccine

WHO: Omicron lây lan nhanh hơn Delta, làm suy yếu vaccine

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết biến chủng Omicron có khả năng lây nhiễm cao hơn Delta và giảm hiệu quả của vaccine.

Xem thêm
Từ khóa:   nhà thuốc Sức khỏe thuốc và sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 2 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 35 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 3 giờ 35 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 4 giờ 5 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 4 giờ 35 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 5 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm