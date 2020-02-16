Hạt kỷ tử có tác dụng gì đối với sức khỏe con người?

Dưới đây là những công dụng mà kỷ tử đỏ mang lại cho cuộc sống con người.

Trong những năm trở lại đây, cây kỷ tử được xem là một loại thực phẩm có khả năng chống lại rất nhiều bệnh, trong đó có bệnh đái tháo đường và thậm chí, nó còn có tác dụng trong việc hỗ trợ điều trị ung thư. Bên cạnh đó, hạt kỷ tử còn chứa nhiều chất chống oxy hóa cực mạnh giúp ngăn ngừa quá trình lão hóa, giúp bạn trẻ ra vài tuổi. Vậy bạn có biết hạt kỷ tử có tác dụng gì khác không? Cùng tìm câu trả lời trong bài viết sau.

Quả kỷ tử giàu zeaxanthin có khả năng chống oxy hóa và mang lại những lợi ích vô cùng tốt cho đôi mắt của bạn. Ăn loại quả này giúp điều trị bệnh thoái hóa điểm vàng thường gặp ở tuổi già. Zeaxanthin có trong loại quả mọng này có thể bảo vệ mắt bạn khỏi tác động trực tiếp của tia cực tím, các gốc tự do và các bệnh trầm cảm khác nhau.

Giúp giảm cân

Câu kỷ tử giàu chất dinh dưỡng nhưng lại chứa hàm lượng calo thấp. Do đó, bạn có thể thêm loại quả này vào chế độ ăn kiêng giảm cân. Bên cạnh đó, lượng đường có trong quả kỷ tử khá thấp, khi ăn vào bạn sẽ cảm thấy no nhưng lại không hề mập lên. Loại quả này cũng chứa lượng chất xơ dồi dào giúp vòng eo của bạn thon gọn và thoát khỏi sự đeo bám của mỡ thừa.

Quả cây kỷ tử có công dụng hỗ trợ giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện khả năng tình dục

Từ lâu, cây kỷ tử được sử dụng để làm vị thuốc hỗ trợ sinh sản. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, cây kỷ tử giúp cải thiện khả năng quan hệ tình dục, tăng cường nồng độ hormone testosterone ở nam giới, tăng cường khả năng di chuyển và số lượng cũng như chất lượng tinh trùng đồng thời kéo dài thời gian cương cứng dương vật và phản ứng xuất tinh.

Chống trầm cảm

Không những chứa hàm lượng vitamin B, C dồi dào, cây kỷ tử còn chứa nhiều mangan và chất xơ giúp bổ sung năng lượng tích cực cho cơ thể. Y học Trung Quốc đã sử dụng loại quả mọng này để chữa các bệnh trầm cảm và các rối loạn liên quan đến hệ thần kinh.

Trà kỷ tử giúp bạn thư giãn - Ảnh minh họa: Internet

Thải độc cho gan

Các thầy thuốc thường kết hợp quả cây kỷ tử với nhiều loại thảo dược khác như cam thảo, nấm linh chi để thanh lọc, thải độc cho gan. Theo dân gian, quả cây kỷ tử tốt cho cả gan và thận, giúp cải thiện sức khỏe. Vào những ngày hè nóng bức, bạn có thể tự pha cho mình 1 bình trà kỷ tử vừa hạ hỏa vừa tăng cường sinh lực.

Tăng cường hệ miễn dịch

Hệ miễn dịch khỏe mạnh giúp cơ thể bạn chống lại các tác nhân gây bệnh, nhất là cảm cúm.

Hỗ trợ giảm đau

Quả cây kỷ tử có đặc tính chống viêm, giảm đau, ví dụ như đau xương khớp. Tuy nhiên, cũng không quá nhiều thông tin chứng minh được tác dụng giảm đau cơ bắp của loại quả này.

Tác dụng của kỷ tử với da mặt

Một làn da sẫm màu có thể khiến bạn ái ngại. Đừng lo lắng, vị cứu tinh mang tên kỷ tử xuất hiện, chúng có công dụng điều trị nám da nhờ hàm lượng vitamin C dồi dào, cũng như beta-caroten và các axit amin có trong thành phần loại cây này. Những hợp chất này giúp giảm các hắc tố, giúp làn da sáng hồng và mịn màng hơn.

Kỷ tử giúp làn da bạn thêm mịn màng và đầy sức sống - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh cách ăn trực tiếp, bạn có thể nghiền nhỏ một vài quả cây kỷ tử, trộn cùng với sữa chua để đắp mặt nạ, chờ 15 phút rồi rửa sạch với nước lạnh.

Giúp tóc nhanh dài

Vitamin C có công dụng tăng cường lưu thông máu ở cả cơ thể và da đầu, kích thích tóc mọc nhanh và ngăn ngừa gãy rụng. Nếu bạn đang ở trong tình trạng thường xuyên bị rụng tóc, hãy nghĩ đến loại vitamin thần kỳ này. Quả cây kỷ tử rất giàu vitamin C giúp hấp thu sắt, một chất vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của tóc.

Cải thiện sức khỏe của phổi

Một trong những đáp án cho câu hỏi hạt kỷ tử có tác dụng gì, đó chính là nó giúp phổi khỏe hơn. Nghiên cứu chỉ ra rằng nếu bạn sử dụng cây kỷ tử trong 1 tháng, triệu chứng viêm phổi sẽ giảm và hoạt động của bạch cầu được tăng cường, từ đó chống lại các nguy cơ mắc bệnh về phổi như hen suyễn, cảm cúm...

Điều chỉnh huyết áp

Hợp chất polysacarit có trong quả cây kỷ tử có đặc tính chống tăng huyết áp. Đây cũng là thành phần thường có trong các bài thuốc Đông y giúp bệnh nhân ổn định huyết áp và ngăn ngừa bệnh về tim mạch.

Kỷ tử có trong bài thuốc chữa viêm phổi và ổn định huyết áp - Ảnh minh họa: Internet

Tác hại của cây kỷ tử

Cho dù cây kỷ tử được biết đến với nhiều tác dụng tuyệt vời như trên, nó vẫn tồn tại một số tác dụng phụ mà bạn cần lưu ý khi sử dụng. Đó là:

Tương tác với thuốc

Cây kỷ tử có thể tác dụng với một số loại thuốc. Cụ thể, nếu bạn đang dùng warfarin - một chất làm loãng máu hoặc thuốc trị bệnh đái tháo đường, thuốc trị huyết áp. Nếu bạn không nhớ, hãy đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng bất kỳ một trong những loại thuốc vừa kể tên.

Gây dị ứng

Những người bị dị ứng với phấn hoa nên tránh xa quả cây kỷ tử. Đồng thời, loại quả này có thể khiến bạn vô cùng nhạy cảm với ánh sáng mặt trời, hình thành nên các vết mẩn đỏ trên da khi đi ra ngoài nắng.

Nguy hiểm với phụ nữ mang thai

Mẹ bầu được các bác sĩ khuyến cáo không được ăn quả kỷ tử bởi chúng tăng nguy cơ sảy thai. Đặc biệt, nếu bạn đang trong giai đoạn cho con bú mà ăn loại quả này, khả năng tiết sữa sẽ bị ảnh hưởng.

Những tác hại của hạt kỷ tử - Ảnh minh họa: Internet

Qua những thông tin trên, chắc hẳn bạn đã biết ăn kỷ tử có tốt không và hạt kỷ tử có tác dụng gì. Cây kỷ tử có nhiều tác dụng tuyệt vời đối với cơ thể nhưng đối với một số đối tượng, nên hạn chế ăn kỷ tử để đảm bảo sức khỏe.