Hạt đác có tác dụng gì với sức khỏe?

Sức khỏe 17/03/2020 06:38

Từ lâu, hạt đác đã được sử dụng để chế biến những món ăn vặt cực tốt cho mùa hè như chè, hạt đác sữa chua,... Vậy hạt đác có tác dụng gì với sức khỏe con người?

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Hạt đác được xem là một loại dược liệu thiên nhiên với nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe con người. Chính vì thế mà người ta thường dùng hạt đác để nấu những món chè trái cây thơm ngon, hạt đác sữa chua thanh mát,... thanh nhiệt cho ngày hè nóng bức. Trong xã hội hiện đại ngày nay, nhiều người vẫn chưa biết hạt đác là gì và hạt đác có tác dụng gì với sức khỏe con người. Nếu muốn biết rõ hơn về loại hạt thần kỳ này, bạn hãy cùng chúng tôi đi qua từng mục trong bài viết này!

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Hạt đác có tác dụng gì với sức khỏe? - Ảnh minh họa: Internet

Tìm hiểu chung về hạt đác

Hạt đác chính là hạt của quả đác. Cây đác là một loài thực vật sống ẩn mình trong những cánh rừng, chủ yếu ở Nha Trang. Đến mùa thu hoạch hạt đác, người ta phải vào rừng, chặt cây và canh những con rắn, con rết quanh gốc cây đác, sau đó mới mang những buồng hạt đác về nhà. Họ chất thành đống, dùng lửa đốt cháy vỏ ngoài của quả đác rồi ép lấy hạt và loại bỏ nhựa của quả đác có thể gây ngứa.

Hạt đác có da trơn láng, màu trắng đục, khi ăn có vị giòn sần sật, béo ngậy và bùi bùi. Hạt đác lành tính, giàu vitamin, khoáng chất, ít calo cũng như chất béo,... có tác dụng tuyệt vời trong việc làm đẹp, tốt cho hệ tiêu hóa, tim mạch, phòng chống loãng xương,... Một số chất dinh dưỡng khác có trong hạt đác như sắt, canxi, magie, kali, natri,... Đặc biệt, hạt đác có hàm lượng kali gấp 2 lần so với lượng kali có trong chuối.

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Hạt đác có màu trắng, da trơn bóng - Ảnh minh họa: Internet

Hạt đác có tác dụng gì với sức khỏe?

Nhiều bạn chỉ nghĩ hạt đác giúp tăng độ béo ngậy cho những món hàng ăn vặt. Tuy nhiên, bạn sẽ vô cùng bất ngờ với những công dụng mà hạt đác mang lại cho sức khỏe mà chúng tôi sẽ nêu ra dưới đây.

Hạt đác giảm cân

Hạt đác được xem là một chất điện phân từ tự nhiên có tác dụng giải khát, tăng cường trao đổi chất trong cơ thể. Do đó, hạt đác rất tốt cho những người muốn lấy lại thân hình cân đối. Bạn có thể ăn những món có hạt đác như: sữa chua hạt đác, nước trái cây hạt đác, hoa quả dầm,... mà không sợ bị tăng cân.

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Hạt đác giúp giảm cân hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Giúp ngăn ngừa loãng xương

Hạt đác chứa hàm lượng canxi khá cao, cụ thể là cứ 100gr hạt đác lại có 91mg canxi. Do đó, hạt đác rất tốt cho con người trong việc ngăn ngừa nguy cơ loãng xương. 

Giúp điều trị viêm khớp

Hạt đác có nhiều galactomannan, đây là một loại carbohydrate. Người ta thường dùng những thành phần này để sản xuất thuốc trị viêm khớp, giúp giảm đau. Với những người bị viêm khớp, bạn có thể đun sôi hạt đác để ăn, không dùng thêm đường hoặc chất tạo màu. Bạn cũng có thể làm kẹo từ hạt đác, đường, gừng và lá dứa.

Hỗ trợ điều hòa huyết áp

Theo một số nghiên cứu, những người có huyết áp cao thường có nồng độ kali thấp. Do đó, việc thường xuyên ăn hạt đác rất tốt cho quá trình điều hòa huyết áp, vì nó có chứa hàm lượng axit lauric và kali cao.

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Hàm lượng kali và axit lauric trong hạt đác giúp điều hòa huyết áp - Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho hệ tim mạch

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng hạt đác có khả năng làm tăng cholesterol tốt. Uống nước hạt đác cũng rất có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Hạt đác chứa nhiều vitamin, khoáng chất và các amino axit,... hỗ trợ hệ tiêu hóa đồng thời giúp các dưỡng chất được hấp thụ tốt. Bên cạnh đó, hạt đác còn giúp hỗ trợ cơ thể hấp thụ magie và canxi, giúp xương cứng cáp và mạnh khỏe. Hạt đác cũng giúp cải thiện quá trình sản xuất insulin và tiêu thụ đường.

Công dụng hạt đác với bà bầu

Với những công dụng tuyệt vời trên, nhiều người cũng thắc mắc liệu hạt đác có tốt cho bà bầu không? Dưới đây là những lợi ích mà hạt đác mang lại cho bà bầu:

  • Tăng cường sức khỏe xương khớp: Ở tháng cuối thai kỳ, bà bầu thường mệt mỏi, cơ thể nặng nề, di chuyển khó khăn, nhức mỏi xương khớp,... Hạt đác có chứa galactomannan, một dạng của carbohydrate có tác dụng ngăn ngừa và giảm thiểu tình trạng viêm khớp, đau khớp.
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Hạt đác giúp xương mẹ bầu chắc khỏe - Ảnh minh họa: Internet
  • Tăng cường tiêu hóa: Bà bầu thường gặp vấn đề về đường tiêu hóa như táo bón, khó tiêu,... Hạt đác chứa nhiều chất xơ và nước, giúp hấp thụ dưỡng chất tốt hơn, đồng thời hỗ trợ quá trình hoạt động của hệ tiêu hóa. 
  • Điều hòa huyết áp: Việc giữ huyết áp ổn định trong quá trình mang thai là một điều rất quan trọng. Hạt đác dồi dào kali giúp cân bằng huyết áp.
  • Tốt cho sự phát triển não bộ của thai nhi và giúp kháng khuẩn: Mẹ bầu có hệ miễn dịch bị suy yếu, dễ bị vi khuẩn tấn công. Do đó, việc ăn hạt đác sẽ giúp mẹ kháng khuẩn tốt. Bên cạnh đó, nó còn giúp não bộ của bé được phát triển hoàn chỉnh nhất.

Mẹ đang cho con bú có ăn được hạt đác không?

Mẹ đang cho con bú nên ăn hạt đác nhờ những tác dụng sau:

  • Giúp bé phát triển hệ xương và răng: Hạt đác giàu canxi giúp xương của mẹ chắc khỏe, đồng thời bé bú sữa mẹ sẽ có hệ xương và răng được phát triển tốt nhất.
  • Lợi sữa: Hạt đác chứa nhiều vitamin và chất khoáng giúp bổ sung dinh dưỡng cho mẹ bầu cũng như giúp lợi sữa, nâng cao chất lượng sữa mẹ.
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Hạt đác giúp lợi sữa - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi mẹ bầu sử dụng hạt đác

Mẹ bầu nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng hạt đác cũng như cách chế biến phù hợp với sức khỏe bà bầu. Bên cạnh đó, mẹ nên chọn mua hạt đác ở những cơ sở uy tín, đảm bảo hạt đác tươi ngon và không có thuốc tẩy độc hại,...

Hy vọng những kiến thức chia sẻ trên đây có thể giúp các bạn hiểu được hạt đác có tác dụng gì với sức khỏe con người. Chúc các bạn luôn có một sức khỏe tốt khi sử dụng loại thực phẩm tuyệt vời này.

Khám phá tác dụng của hạt é đối với sức khỏe con người

Khám phá tác dụng của hạt é đối với sức khỏe con người

Hạt é đã dần trở nên quen thuộc đối với cuộc sống của chúng ta. Cùng xem về tác dụng của hạt é để từ đó có cách sử dụng hợp lý, đảm bảo dinh dưỡng. 

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