Khám phá tác dụng của hạt é đối với sức khỏe con người

Sức khỏe 15/03/2020 08:10

Hạt é đã dần trở nên quen thuộc đối với cuộc sống của chúng ta. Cùng xem về tác dụng của hạt é để từ đó có cách sử dụng hợp lý, đảm bảo dinh dưỡng. 

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Tâm lý chung của nhiều người Việt đó là sử dụng một sản phẩm theo lời giới thiệu của một số người. Người ta sử dụng thấy tốt sẽ đi giới thiệu với người khác. Và nhiều khi bạn dùng mà chưa biết công dụng thực sự của sản phẩm đấy như thế nào. Và hạt é cũng vậy, nghe tên thì không có gì xa lạ. Nói cách khác, hạt é khá quen thuộc nhưng không phải ai cũng biết tác dụng của hạt é là như thế nào. 

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Khám phá tác dụng của hạt é đối với sức khỏe con người - Ảnh minh họa: Internet

Hạt é là gì?

Hạt é là hạt của cây húng quế có tên khoa học là Ocimum basilicum. Đặc điểm của hạt é là có màu đen và kích thước nhỏ. 

Nhìn bề ngoài nhiều người sẽ nhầm lẫn giữa hạt é và hạt chia. Bởi vẻ ngoài khá giống nhau và công dụng thì cũng có sự tương đồng một chút. Cách phân biệt dễ nhất để không bị nhầm lẫn đó là hạt é khi cho vào nước chúng sẽ trương phình lên, xung quanh sẽ có lớp nhầy và các hạt tách nhau. Loại hạt này được sử dụng trong các món ăn vặt và nước giải khát.

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Bạn cần phân biệt hạt é và hạt chia để không bị nhầm lẫn - Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của hạt é

Hạt é trị bệnh gì? Theo Đông y thì hạt é có tính hàn, giúp giải nhiệt rất tốt. Chính vì thế loại hạt này được sử dụng để điều trị một số loại bệnh như: thổ huyết, đau mắt đỏ, mụn nhọt, táo bón, giúp cổ họng thông thoáng.

Còn theo Tây y thì hạt é có chứa một lượng chất nhầy lớn, rất tốt cho sức khỏe có tác dụng để ngăn ngừa một số bệnh nguy hiểm ví dụ như tim mạch. Dưới đây là những công dụng cụ thể của loại hạt này.

Giúp tăng sức đề kháng

Trong hạt é có chứa các loại khoáng chất, vitamin thiết yếu mà cơ thể của con người cần phải bổ sung hằng ngày. Các chất đó sẽ tạo nên lớp màng giúp bảo vệ cơ thể khỏi sự xâm nhập của vi khuẩn và các tác nhân gây hại khác đối với sức khỏe.

Nhờ vậy, khi ăn hạt é, sức đề kháng của chúng ta sẽ được tăng lên. Đặc biệt nó sẽ có tác dụng tốt đối với những người đang bị ốm yếu, hay bị ốm vặt.

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Loại hạt này có thể được sử dụng làm nguyên liệu cho một số loại đồ ăn - Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ tim mạch

Khi ăn hạt é, bạn có thể ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tim mạch cũng như bệnh mỡ máu. Bởi vì loại hạt này có thể hút nước mạnh và hàm lượng chất xơ cũng tương đối cao. Nên nếu bạn ăn hạt é thì cơ thể buộc phải được cung cấp nhiều nước hơn để hỗ trợ cho việc tiêu hóa. Đồng thời các chất độc hại trong cơ thể cũng bị đẩy ra ngoài.

Tiêu độc, mát gan, giải nhiệt

Đây được coi là công dụng chính của hạt é. Khi ăn hạt é, cơ thể sẽ cảm thấy mát mẻ, dễ chịu hơn. Cổ họng cũng trở nên êm dịu, không còn tình trạng nôn và ra máu, viêm đường tiết niệu. Vậy nên hãy sử dụng hạt é vào những ngày nắng nóng để giúp cơ thể thoải mái hơn.

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Khi ngâm hạt é sẽ nở ra và có lớp nhầy bên ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Ổn định lượng đường trong máu

Nhờ vào tác dụng thanh nhiệt, giải độc của loại hạt này mà lượng độc tố được đào thải ra ngoài cơ thể cũng sẽ nhanh chóng hơn. Hạt é cũng sẽ giúp cơ thể kiểm soát được lượng đường nạp vào mỗi ngày. Vì thế, hãy ngâm 1 chút hạt é trong nước ấm và uống để thấy hiệu quả đối với sức khỏe của bản thân.

Hạt é giảm cân hiệu quả

Ăn hạt é giúp cơ thể bạncung cấp một lượng chất xơ dồi dào vậy nên sẽ no rất lâu. Điều này sẽ giúp giảm đi cảm giác thèm ăn của cơ thể. Đồng thời, hạt é khiến cho cơ thể bạn có cảm giác thiếu nước, và bạn cần phải bổ sung nhiều nước hơn. Từ đó, bạn sẽ không còn muốn ăn nhiều nữa. Và chuyện giảm cân để có được vóc dáng như mong muốn là điều dễ dàng hơn bao giờ hết.

Cải thiện giấc ngủ

Nếu làm việc quá sức, thần kinh căng thẳng thì bạn cũng có thể sử dụng hạt é như một loại thuốc an thần an toàn từ thiên nhiên. Bạn sẽ đi vào giấc ngủ nhanh hơn, sâu hơn và thư thái hơn.

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Hạt é giúp bạn có 1 giấc ngủ ngon và sâu hơn - Ảnh minh họa: Internet

Giúp làm đẹp da

Có lẽ đây là công dụng được nhiều chị em yêu thích khi nhắc đến loại hạt này. Vì hạt é có chứa chất nhầy có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa, giúp da ẩm mượt, hạn chế xuất hiện nếp nhăn.

Cải thiện hệ tiêu hóa

Như chúng ta đã biết, trong hạt é có chứa nhiều chất xơ và các chất dinh dưỡng vì vậy sẽ rất có lợi cho hệ tiêu hóa. Dạ dày sẽ không phải làm việc quá cật lực để tiêu hóa thức ăn.

Duy trì ổn định nồng độ estrogen

Hạt é sẽ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư của người sử dụng, bởi chúng có khả năng ổn định lượng estrogen có trong cơ thể của mỗi người.

Giảm căng thẳng, hạn chế stress

Ăn hạt é sẽ giúp thần kinh của bạn được thoải mái và thư thái, từ đó không còn căng thẳng và khó chịu nữa. Chúng cũng sẽ giúp giảm chứng đau nửa đầu.

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Ăn hạt é vào mùa hè để giải nhiệt - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người lầm tưởng uống hạt é giúp dễ sinh, tuy nhiên hoàn toàn không phải như vậy. Vì hạt é có tính hút nước, nếu uống không đủ cơ thể sẽ khiến bạn bị tắc ruột, uống quá liều sẽ gây ra đầy bụng.

Hy vọng với những chia sẻ trên có thể giúp các bạn biết được tác dụng của hạt é quan trọng như thế nào đối với sức khỏe. Chúc các bạn luôn có 1 thể trạng thật tốt. 

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Tác dụng của hạt kê đối với sức khỏe con người

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