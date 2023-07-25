Hà Nội: Chó nặng 40kg cắn bé trai đứt xương hàm, dập nát xương gò má

Trẻ bị chó cắn rách mi mắt, đứt tuyến lệ, dập nát xương gò má, gãy xương hàm, vết thương ở cổ cách động mạch cản 2cm, nguy cơ tử vong ngay.

Theo thông tin từ VietNamNet, 4 giờ sau khi bị chó cắn, bé nhập viện Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Trước đó, bé đã được sơ cứu ở tuyến dưới. PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình - Thẩm mỹ, cho biết lúc vào viện, bé bị đa chấn thương phần mềm phức tạp, nham nhở, dập nát da rất rộng từ vùng trán đến góc hàm.

Theo chẩn đoán của bác sĩ, trẻ bị chó cắn rách mi mắt, đứt tuyến lệ, dập nát xương gò má, gãy xương hàm. Ngoài ra, bé còn có vết thương ở cổ, nếu vết răng đi xuống khoảng 2cm nữa thì vào động mạch cảnh, nguy cơ tử vong ngay.

Trẻ được tiêm phòng dại, nhiễm trùng uốn ván. Các bác sĩ cắt lọc, làm sạch tổn thương, sử dụng kính hiển vi để tìm ống tuyến lệ chỉ nhỏ khoảng 0,5mm và khâu nối lại. Điều này giúp trẻ ngăn biến chứng chảy nước mắt liên tục sau này nếu không xử trí đứt ống tuyến lệ.

Hình ảnh phim chụp sọ não vùng hàm mặt của bệnh nhi cho thấy vết thương chó cắn phức tạp - Ảnh: VnExpress

Một tuần sau khi được sửa chữa xương gò má và góc hàm, trẻ ăn nhai được. Các dấu hiệu nhiễm trùng cũng được khống chế, tổn thương về xương được cố định tương đối, tiếp tục theo dõi quá trình liền xương. Ngày 25/7, PGS Hà cho biết mi mắt của bé chưa mở ra được, phương án phẫu thuật treo mi mắt cho bé được đưa ra.

Dẫn tin từ VnExpress, khi bị chó hay gia súc cắn, nguy cơ nhiễm trùng rất cao do đây là "vết thương bẩn". Vì vậy, khi gặp nạn, cần rửa ngay vết thương dưới vòi nước chảy liên tục trong 10-15 phút, sau đó làm sạch bằng các loại thuốc sát trùng như cồn, oxy già. Trường hợp vết thương chảy máu, dùng gạc y tế vô khuẩn đắp lên vết thương, băng ép. Nếu vết thương ngoài da sâu và máu chảy bắn thành tia, cần dùng dây thun để garô xung quanh vết thương, băng lại và nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất.

Nguy cơ nghiêm trọng nhất khi bị chó cắn là nhiễm bệnh dại, tỷ lệ tử vong 100%. 5 năm qua, cả nước ghi nhận 410 người chết vì bệnh dại, trên 2,7 triệu lượt người phải điều trị dự phòng. Ba tháng đầu năm nay, ít nhất 23 người tử vong do bệnh dại.

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