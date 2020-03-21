Từ xa xưa, cây ngô đồng đã được biết đến như một loại cây phong thủy bởi khả năng hấp dẫn được phượng hoàng và mang lại phúc khí cho gia chủ. Tuy nhiên ngoài mục đích trang trí phong thủy, ít ai biết được rằng ngô đồng còn là một loại dược liệu quý trong y học. Vậy cây ngô đồng chữa bệnh gì? Mời mọi người cùng tham khảo bài viết sau đây.

Trong y học, cây ngô đồng có tác dụng chữa bệnh. Các bộ phận được sử dụng nhiều như: lá, búp lá, rễ, thân cây, vỏ cây, nhựa cây. Mỗi bộ phận của cây ngô đồng được sử dụng với mục đích và cách dùng khác nhau, giúp chữa trị được nhiều bệnh.

Cây ngô đồng có hai loại bao gồm: ngô đồng cảnh và ngô đồng thân gỗ. Ngô đồng cảnh có xuất xứ từ Trung và Nam Mỹ. Ở nước ta, ngô đồng cảnh được trồng bằng hạt ở đồng bằng và miền núi. Ngô đồng gỗ có nguồn gốc ở Nhật Bản, Trung Quốc, mọc trên đất của núi đá vôi hoặc đất chua.

Rễ ngô đồng thường có vị đắng tính mát, lá cây có vị ngọt tính bình còn hạt có chứa hàm lượng dầu trên 40%. Riêng quả của ngô đồng không được tận dụng vì nó có chứa độc tố mang tên curcin, gây nguy hại đến sức khỏe con người nếu ăn phải.

Cây ngô đồng chữa bệnh gì?

Đối với ngô đồng cảnh và ngô đồng thân gỗ, chúng đều có những lợi ích riêng trong y học. Một câu hỏi được nhiều người đặt ra là cây ngô đồng chữa được bệnh gì? Cách sử dụng ra sao? Dưới đây chúng ta sẽ cùng phân tích công dụng của chúng để giải đáp.

Công dụng của lá ngô đồng

Trong y học, lá cây ngô đồng được dùng để trị mụn nhọt rất hiệu quả. Cách làm tương đối đơn giản như sau:

Lấy 1/3 lá ngô đồng đem rửa sạch rồi giã nhuyễn cùng với muối.

Rửa sạch phần da có mụn nhọt rồi dùng hỗn hợp lá ngô đồng vừa giã nhuyễn đắp vào nốt mụn nhọt.

Dùng gạc cố định vị trí đắp thuốc trong 2 đến 3 giờ, sau đó rửa lại bằng nước sạch.

Mỗi ngày đắp một lần, ưu tiên đắp vào những giờ thư giãn nghỉ ngơi. Đắp liên tục từ 3 đến 5 ngày sẽ giúp mủ ở mụn nhọt được hút sạch và khỏi mụn.

Lá cây ngô đồng được dùng để trị mụn nhọt rất hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Bắp lá của cây ngô đồng cảnh được dùng để trị mụn nhọt mới sưng. Ngắt bắp lá của cây ngô đồng rồi lấy nhựa bôi vào nốt mụn và vùng xung quanh. Sau khi khô thì tiếp tục bôi lên thêm một lớp nữa, đợi khô hẳn rồi rửa bằng nước sạch. Bôi như vậy nhiều lần sẽ làm giảm sưng tấy, viêm và ngăn tạo mủ.

Công dụng của thân cây ngô đồng cảnh

Thân cây ngô đồng cảnh được y học sử dụng trong các bài thuốc bồi bổ rất tốt cho sức khỏe nam giới. Cách làm như sau:

Thân cây ngô đồng cảnh đem rửa sạch và thái nhỏ.

Đem phơi khô, sao vàng rồi ngâm với rượu khoảng 3 tháng là dùng được.

Mỗi ngày, bạn uống khoảng 20ml rượu ngâm thân cây đồng. Uống đều đặn mỗi ngày sẽ giúp cho nam giới tăng cường sức khỏe, bồi bổ cơ thể hiệu quả.

Bên cạnh đó, nhựa cây ngô đồng chữa zona (tên gọi nhân gian là giời leo) rất hiệu quả. Nhựa thân cây ngô đồng bôi lên vết thương của bệnh zona hoặc những vết thương ở tay chân,… giúp ngăn ngừa nhiễm trùng da, loại bỏ độc chất vi khuẩn. Bôi đều đặn một thời gian sẽ khỏi hẳn vết thương và không để lại sẹo.

Công dụng của vỏ cây ngô đồng thân gỗ

Đối với cây ngô đồng thân gỗ, vỏ cây là một loại nguyên liệu quý giúp điều trị bệnh trĩ, lòi dom một cách hiệu quả. Vỏ cây đem phơi khô, đốt rồi trộn với dầu rồi lấy hỗn hợp đó bôi vào hậu môn. Bôi đều đặn mỗi ngày giúp giảm bệnh trĩ, lòi dom hẳn.

Vỏ cây ngô đồng giúp điều trị bệnh trĩ, lòi dom - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, hỗn hợp vỏ cây ngô đồng thân gỗ có thể sử dụng như là thuốc để nhuộm tóc bạc.

Công dụng của rễ cây ngô đồng thân gỗ

Rễ cây ngô đồng thân gỗ có vị đắng, tính mát, được y học sử dụng làm bài thuốc giúp hạ nhiệt, giải độc tố, trị phong thấp, thấp khớp vô cùng hiệu quả. Cách làm như sau:

Lấy 15 – 30g rễ cây ngô đồng thân gỗ đem rửa sạch, để ráo.

Bỏ vào nước sạch, đun sôi rồi để nguội dùng dần.

Công dụng của hoa và lá ngô đồng thân gỗ

Hoa ngô đồng thân gỗ được sử dụng để chữa trị bỏng lửa hoặc bỏng nước rất hiệu quả. Dùng 10 – 15g thái nhuyễn rồi nấu lấy nước hoặc tán đều thành bột rồi pha để uống.

Hoa và lá cây ngô đồng thân gỗ được dùng để chữa bỏng lửa hoặc bỏng nước - Ảnh minh họa: Internet

Tương tự như hoa, dùng 10 – 15g lá ngô đồng đem thái nhuyễn rồi nấu lấy nước để uống mỗi ngày, có thể giúp điều trị huyết áp cao hoặc mỡ cao trong máu.

Những điều cần lưu ý khi sử dụng cây ngô đồng

Theo nghiên cứu của y học, trong quả và hạt của cây ngô đồng có chứa độc tố curcin có thể gây ngộ độc, gây bệnh về gan và hệ tiêu hóa. Nếu không may ăn phải sẽ bị nôn mửa, đau bụng, bỏng rát ở cổ họng.

Trường hợp ăn phải mà không kịp điều trị, bạn có thể bị nhiễm độc tính cao, có thể gây xuất huyết tiêu hóa, rối loạn tim mạch, ảnh hưởng tới hệ thần kinh,…Đối với người bị ngộ độc, cần phải sơ cứu kịp thời bằng cách nôn ra thật nhiều. Tiếp đến là nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế hoặc bệnh viện gần nhất để điều trị.

Hạt của cây ngô đồng có chứa độc tố curcin - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh những vấn đề cần biết về cây ngô đồng chữa bệnh gì, chúng ta cũng cần phải lưu ý đến những tác hại mà hạt cây ngô đồng mang tới. Từ đó có thể nắm được cách sử dụng nó hợp lý mà không làm ảnh hưởng đến sức khỏe.