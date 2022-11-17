Giảm nhanh triệu chứng lỡ loét miệng với 5 mẹo điều trị đơn giản này

Dưới đây là một số biện pháp khắc phục đã được chuyên gia y tế đánh giá cao.

Có một số lý do dẫn đến hiện tượng này, phổ biến nhất là do vô tình cắn vào bên trong miệng, ma sát với răng / bàn chải đánh răng, niềng răng, thiếu vitamin, thiếu ngủ và căng thẳng. Mặc dù các loại gel và kem bôi không kê đơn có tác dụng với chúng, nhưng có một số phương pháp điều trị loét miệng tại nhà mà bạn có thể sử dụng để giảm đau và nhanh chóng phục hồi.

Mật ong nguyên chất có tác dụng tốt nhất để điều trị loét miệng tại nhà. Nhờ đặc tính kháng khuẩn, mật ong điều trị khu vực bị ảnh hưởng bằng cách cung cấp độ ẩm và ngăn không cho nó bị khô. Thêm một chút nghệ vào mật ong cũng có tác dụng chữa loét miệng.

Ảnh minh họa: Internet

Mẹo: Sử dụng 3-4 lần một ngày để có kết quả tốt nhất.

2. Dầu dừa trị loét miệng

Dầu dừa là một phương pháp điều trị tại nhà dễ kiếm và giàu đặc tính chống viêm cùng với các đặc tính chống nấm và chống vi rút. Nó cũng hoạt động như một loại thuốc giải độc cho cơn đau và giúp giảm đau tức thì. Có thể áp dụng cách chữa giảm đau tức thì này lên vùng bị ảnh hưởng nhiều lần trong ngày để có kết quả tốt nhất.

Mẹo: Chấm một thìa dầu dừa vào vùng bị ảnh hưởng và giảm đau tức thì.

3. Nước ép nha đam trị loét miệng

Được biết đến với đặc tính làm dịu, nước ép lô hội có thể làm giảm cơn đau do lỡ miệng. Nó làm nhanh quá trình chữa bệnh và kiểm soát cơn đau. Ngậm một chút nước ép lô hội trong miệng hai lần một ngày để giảm loét miệng.

Ảnh minh họa: Internet

Mẹo: Nếu không có nước ép lô hội, bạn cũng có thể thoa gel lô hội lên vùng da bị lỡ.

4. Giấm táo trị bệnh loét miệng

Giấm táo là một đồ gia dụng phổ biến được sử dụng như một phương thuốc chữa một số bệnh. Bản chất axit của nó có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn gây ra vết loét. Chỉ cần súc miệng bằng cách pha chế này để làm tê cơn đau và bắt đầu quá trình chữa bệnh.

Ảnh minh họa: Internet

Mẹo: Pha loãng giấm táo với nước trước khi rửa sạch.

5. Nước muối trị loét miệng

Mặc dù cách súc miệng với nước muố này có thể hơi cay và làm rát nhẹ chỗ loét, nhưng nó được nhiều người sử dụng rộng rãi để chữa khô miệng hiệu quả. Muối là một thành phần lâu đời được sử dụng để chữa lành vết loét và giảm vi khuẩn gây ra bệnh tương tự. Nó cũng đóng vai trò như một chất rửa miệng để giảm vi khuẩn gây hôi miệng.

Ảnh minh họa: Internet

Mẹo: Rửa sạch miệng hai lần một ngày với nước muối để có kết quả tốt nhất.

Theo Femina