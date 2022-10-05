Giải đáp thắc mắc: Sau sinh có ăn được cá rô phi không?

Không chỉ thơm ngon ở hương vị, trong Đông y, cá rô phi có vị ngọt, tính bình, không có độc, có nhiều tác dụng như bổ khí huyết, dưỡng xương khớp, ích tỳ thận. Dùng để chế biến nhiều món ăn ngon, bổ dưỡng cho những người già suy giảm trí nhớ, cho trẻ con còi cọc chậm lớn, cho những người hay mệt mỏi, đau nhức xương khớp, tiểu đường, tăng huyết áp.

Cá rô phi là loại cá nước ngọt có giá thành rẻ, được bán phổ biến ở tất cả các chợ, nó không quá tanh và có nồng độ thủy ngân rất thấp, thậm chí thấp hơn nhiều lần so với nhiều loại cá khác. Đồng thời, với vị cá ngọt, chắc thịt, cá rô phi thường được các bà nội trợ chế biến thành nhiều món ăn ngon hấp dẫn như: cá chiên, cá kho, cá hấp, cá nấu canh chua,...

Thông thường, sau sinh, cơ thể của mẹ còn yếu mệt và cần thời gian để phục hồi sức khỏe , nên cần đặc biệt chú ý đến chế độ dinh dưỡng. Vì bất kỳ một loại thực phẩm nào mà người mẹ ăn đều có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của và nguồn sữa mẹ. Chính vì thế, trong thời gian ở cữ, bản thân sản phụ và người thân đều rất cẩn thận trong việc chọn lựa các loại thực phẩm.

Còn theo các nghiên cứu của y học hiện đại, cá rô phi là một loại cá nước ngọt giàu vitamin và khoáng chất, giàu đạm, chứa nhiều axit béo omega-3, vitamin B2, vitamin B6, photpho, kali… và nhiều khoáng chất có lợi khác. Chuẩn một nguồn thực phẩm dinh dưỡng thiết yếu hàng ngày. Vậy phụ nữ sau sinh có được thưởng thức những món ngon từ loại cá nước ngọt bổ dưỡng này không?

Có một số quan niệm dân gian từ lâu đời cho rằng phụ nữ sau sinh cho đến khi hết 3 tháng đầu thì không nên ăn cá, trong đó có cả cá rô phi. Bởi vì cá tanh, sẽ làm cho sản dịch ứ đọng, khiến cơ thể phụ nữ sẽ lâu phục hồi, dễ mắc các bệnh hậu sản.

Tuy nhiên, liệu quan niệm này có đúng không? Đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có một nghiên cứu khoa học chứng tỏ các quan niệm dân gian này là đúng.

Quan niệm bà đẻ không được ăn cá trong 3 tháng đầu là không chính xác!

Theo các bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng, cá là một thực phẩm có nguồn dinh dưỡng tuyệt vời giúp cơ thể mẹ phục hồi sức khỏe nhanh hơn và hỗ trợ tăng lượng sữa cho mẹ hơn. Đồng thời, đây cũng là loại thực phẩm hỗ trợ nâng cao chất lượng sữa của mẹ, giúp bé phát triển trí não tốt hơn.

Cá rô phi không những không có hại mà còn là món ăn lợi sữa cho mẹ!

Vì thế nếu mẹ nào sau sinh mà băn khoăn muốn biết sau sinh có ăn được cá rô phi không thì câu trả lời là: Có. Mẹ vẫn có thể ăn một lượng vừa phải với tần suất thích hợp để cải thiện sức khỏe và nguồn sữa của mình.

Cũng cần chú ý thêm một chút về thời điểm nên bắt đầu ăn cá sau sinh. Trong 2 tuần đầu sau sinh thì nên ăn các thức ăn mềm, dễ tiêu hóa, các món cá nên được sử dụng từ sau thời gian sinh khoảng 2 tuần. Đặc biệt, với những mẹ sinh mổ, đẻ vết thương phục hồi nhanh chóng hơn thì sau tháng đầu tiên của thai kỳ mới nên ăn cá. Tháng thứ 2 nên ăn ít và sang tháng thứ 3 khi sức khỏe đã ổn định bình thường thì có thể thoải mái ăn các món ăn từ cá, trong đó có cá rô phi.

Những loại cá giàu dinh dưỡng cho phụ nữ sau sinh

Phụ nữ sau sinh nên ăn đa dạng các loại thực phẩm như: tôm, cá, thịt, tinh bột, rau củ quả… Trong đó các loại cá vừa có hương vị thơm ngon, chế biến được nhiều món ăn hấp dẫn mà lại còn chứa nhiều chất dinh dưỡng. Các loại cá đều có nhiều chất đạm, nhiều các chất khoáng, vitamin, giúp tăng cường sức khỏe cho mẹ, nhiều sữa cho bé bú, đặc biệt các loại axit béo như omega-3,… giúp tăng cường phát triển trí não cho bé khỏe mạnh, thông minh.

Trong rất nhiều các loại cá từ nước ngọt đến nước lợ hay cá biển thì có một số loại cá được khuyến khích sử dụng để nấu cho sản phụ sau sinh ăn như: cá chép, cá hồi, cá bống, cá cơm…

- Cá chép: Người già thường hay khuyên những phụ nữ sau sinh nên ăn nhiều cá chép trong thời gian “nằm ổ”. Bởi vì cá chép là một loại thực phẩm tuyệt vời cho cả mẹ và bé. Thịt cá chép chứa nhiều protid giúp thúc đẩy tử cung co bóp, tăng cường đẩy sản dịch trong tử cung, âm đạo ra khỏi cơ thể, giúp cơ quan sinh dục của phụ nữ mau lành hơn. Ngoài ra cá chép còn giúp lợi tiểu, giải độc, tăng cường tiết sữa, cho mẹ sau sinh. Trong cá chép cũng chứa nhiều chất đạm, các vitamin, khoáng chất, axit béo có lợi giúp mẹ khỏe, bé phát triển thế chất và thông minh.

Món cháo cá chép nhiều dinh dưỡng, dễ tiêu hóa cho sản phụ!

- Cá diêu hồng: Cá diêu hồng hay còn có tên khác là cá rô phi đỏ. Đây cũng là một loại cá thịt thơm ngon, nhiều dinh dưỡng, có thể chế biến thành nhiều món ngon cho sản phụ. Cá diêu hồng có nhiều protein, các vitamin A, B, D, photpho, iot,… rất có lợi cho sức khỏe.

- Cá hồi: Cá hồi cung cấp cho sản phụ một nguồn dinh dưỡng tuyệt vời và đây là một thực phẩm lý tưởng phục hồi sức khỏe cho mẹ và giúp bé vừa phát triển thể chất lẫn trí tuệ. Cá hồi có chứa nhiều đạm, axit béo omega-3, vitamin B1, sắt… và nhiều nguyên tố khác giúp bồi bổ cơ thể cho mẹ, tăng cường dưỡng chất trong sữa mẹ, rất tốt cho phát triển hệ thần kinh của trẻ nhỏ.

Món ruốc cá hồi vừa lành, vừa ngon cho mẹ!

Nhiều nghiên cứu còn chỉ ra cá hồi giúp cải thiện tinh thần, ngăn chặn cảm giác lo âu và phòng chống trầm cảm sau sinh. Các món từ cá hồi rất phù hợp cho mẹ sau sinh như ruốc cá hồi, cháo cá hồi, cá hồi áp chảo, nấu canh chua…

- Cá bống: Cá bống nhỏ kho nghệ là một món ăn rất hao cơm và cũng rất thích hợp trong thực đơn của mẹ sau sinh. Trong đông y, cá bống là một loại cá có vị ngọt mặn, tính bình, có tác dụng ích tỳ vị, bổ can thận, mạnh gân cốt, tiêu tích trệ, lợi thủy và tốt cho bà đẻ.

Món cá bống kho tộ thơm ngon cho phụ nữ sau sinh!

Một số lưu ý khi ăn cá phụ nữ sau sinh cần nhớ

Phụ nữ sau sinh ăn cá là tốt, tuy nhiên thời điểm nên ăn cá là khoảng 2 tuần sau khi sinh con là hợp lý nhất

Sản phụ không nên ăn các loại cá như cá kiếm, cá vược, cá ngừ, cá đuối… và một số loại cá biển khác có hàm lượng thủy ngân cao

Nên chọn các loại cá có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo tiêu chí tươi, ngon, sạch.

Sau sinh hệ tiêu hóa lúc này còn yếu nên mỗi tuần sản phụ chỉ ăn 2-3 bữa cá, không nên ăn quá nhiều sẽ gây lạnh bụng

Tất cả các loại cá đều cần phải nấu chín kỹ, chế biến cẩn thận, không ăn các loại cá sống, tái, cá để qua đêm.

Như vậy, các mẹ đã có câu trả lời cho câu hỏi sau sinh có ăn được cá rô phi không và sau sinh nên ăn những loại cá nào thì vừa tốt cho mẹ, vừa tốt cho bé rồi phải không nào? Hy vọng những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các mẹ sẽ lựa chọn được một thực đơn với cá thích hợp để cải thiện sức khỏe sau sinh cho mẹ, đồng thời tốt cả cho bé nhé! Chúc các mẹ và bé luôn khỏe mạnh!