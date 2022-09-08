Đừng uống cà phê sau bữa ăn vì hành động này vô tình khiến cơ thể bạn gặp nguy hiểm không ngờ đến

Sức khỏe 08/09/2022 05:30

Có lẽ nhiều bạn hay cần cà phê sáng sau khi ăn sáng xong và một tách cappuccino nóng sau bữa trưa. Và rất có thể bạn cần một ly cà phê espresso đậm đặc để giải tỏa một bữa trưa nặng nhọc hoặc để duy trì thể lực bản thân. Sự thật là, khoảng thời gian bạn thưởng thức cốc Java có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn nhiều hơn bạn tưởng.

Hóa ra, thói quen nhâm nhi một tách cà phê sau bữa ăn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và vẻ ngoài của bạn.

Có thể khó mà tưởng tượng một ngày mà không có một tách cà phê nóng nhưng uống cà phê sau bữa ăn sẽ thực sự khiến bạn phải suy ngẫm vì những điều sau đây.

1. Nó có thể làm khô da của bạn

Đừng uống cà phê sau bữa ăn vì hành động này vô tình khiến cơ thể bạn gặp nguy hiểm không ngờ đến - Ảnh 1

Một tách cà phê thơm ngon có thể đánh thức bạn vào buổi sáng và có lợi cho sức khỏe của bạn theo nhiều cách. Nhưng uống nó trực tiếp sau bữa ăn sẽ không cho phép cơ thể bạn nhận được tất cả các chất dinh dưỡng từ thức ăn và có thể làm giảm sự hấp thụ sắt tới 80%.

Khi cơ thể không được cung cấp đủ chất sắt, nó sẽ ảnh hưởng đến bạn theo nhiều cách, và nó sẽ đặc biệt hiện rõ trên da của bạn. Da có thể trở nên nhợt nhạt và khô hơn bình thường, làm cho các nếp nhăn lộ rõ ​​hơn.

2. Nó có thể làm hỏng răng của bạn

Đừng uống cà phê sau bữa ăn vì hành động này vô tình khiến cơ thể bạn gặp nguy hiểm không ngờ đến - Ảnh 2

 

Uống cà phê ngay sau bữa ăn có thể làm chậm khả năng hấp thụ các khoáng chất thiết yếu khác của cơ thể, bao gồm cả canxi. Chúng ta mất canxi một cách tự nhiên qua tóc và da, và cơ thể sẽ thải canxi ra ngoài theo đường mồ hôi và nước tiểu. Uống cà phê khiến cơ thể bạn mất nhiều canxi hơn nữa, và nếu chế độ ăn uống của bạn không bù đắp được nó, cơ thể bạn cuối cùng sẽ bắt đầu lấy canxi từ xương và răng của bạn. Do đó, điều này có thể làm cho răng của bạn dễ gãy và khiến nướu của bạn bị kích ứng.

3. Nó có thể làm tăng mức cholesterol xấu

Đừng uống cà phê sau bữa ăn vì hành động này vô tình khiến cơ thể bạn gặp nguy hiểm không ngờ đến - Ảnh 3

 

Một miếng bánh mì với một lớp bơ dày có thể không phải là thức ăn tốt cho sức khỏe, nhưng nó có vị rất ngon, đặc biệt là khi thưởng thức với cà phê. Nhưng thói quen ăn gần như cùng lúc cả hai loại thực phẩm này có thể khiến lượng cholesterol của bạn tăng vọt.

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng các loại dầu được tìm thấy trong cà phê ảnh hưởng đến khả năng điều chỉnh cholesterol của cơ thể, làm cho đồ uống yêu thích của chúng ta trở thành một trong những hợp chất làm tăng cholesterol nhất trong chế độ ăn uống của chúng ta.

 

4. Nó không tốt cho tóc của bạn

Đừng uống cà phê sau bữa ăn vì hành động này vô tình khiến cơ thể bạn gặp nguy hiểm không ngờ đến - Ảnh 4

 

Ngay cả khi chế độ ăn uống của bạn cân bằng và giàu tất cả các chất dinh dưỡng thiết yếu, thói quen uống cà phê trực tiếp sau bữa ăn có thể phá hoại nỗ lực ăn uống lành mạnh của bạn. Bởi vì, uống một tách Joe ngay sau bữa ăn sẽ làm giảm sự hấp thụ của nhiều nguyên tố vi lượng quan trọng, nó tác động đến cơ thể bạn theo nhiều cách, và cũng có thể ảnh hưởng đến tóc của bạn. Khi cơ thể bạn thiếu sắt, máu sẽ khó vận chuyển oxy để sửa chữa các tế bào trong cơ thể kích thích sự phát triển của tóc. Điều này ảnh hưởng đến sức khỏe của da đầu và cuối cùng có thể dẫn đến rụng tóc.

Theo Brightside

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