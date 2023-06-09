Dùng sào nhôm gỡ diều mắc vào đường điện, thanh niên 18 tuổi bị bỏng nghiêm trọng

Sức khỏe 09/06/2023 15:57

Bệnh nhân có nhiều tổn thương bỏng nghiêm trọng, thủng cơ hoành, thủng nhu mô phổi, gan... do tia lửa điện, các tổn thương da ở vị trí khác do cháy quần áo gây nên.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, các bác sĩ Bệnh viện Quân y 103 (quận Hà Đông, Hà Nội) vừa cấp cứu thành công nam bệnh nhân 18 tuổi bị đa chấn thương do do bỏng điện.

Trước đó, nam bệnh nhân này bị tai nạn bỏng điện khi sử dụng sào nhôm dài để lấy diều mắc trên dây điện trung thế có vỏ bọc cách điện. Khi đưa sào gần đến dây điện bệnh nhân không nhớ gì sự việc xảy ra, tỉnh lại thấy mình nằm dưới đất, quần áo cháy xém vùng trước thân người và chân.

Sau tai nạn, bệnh nhân bất tỉnh khoảng 10 phút, được đưa vào trạm y tế ở địa phương sơ cứu và được chuyển đến Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác, ngày 29/5 vừa qua.

Tại đây, bệnh nhân được đánh giá có nhiều tổn thương bỏng sâu từ độ 2 đến độ 4 ở thân, chi và nghi ngờ tổn thương ngực bụng do tia lửa điện nên được chuyển sang Bệnh viện Quân y 103 cùng ngày.

Dùng sào nhôm gỡ diều mắc vào đường điện, thanh niên 18 tuổi bị bỏng nghiêm trọng - Ảnh 1
Tổn thương của nam bệnh nhân bị bỏng điện - Ảnh: Báo Người Lao Động

Dẫn tin từ VTV News, bệnh nhân nhập Khoa Hồi sức ngoại trong tình trạng vết thương khoảng 1x3cm ở vùng thượng vị trên nền da bỏng chợt, bờ mép nham nhở trắng nhợt không có máu, không kiểm soát được đáy vết thương. Bệnh nhân đã được khâu tạm thời vết thương vùng thượng vị, chụp cắt lớp vi tính ngực, bụng thấy tổn thương đông đặc, kính mờ phổi phải, tràn dịch - tràn khí khoang màng phổi phải, tụ khí dưới da mạn sườn phải; chấn thương gan độ 3, tụ dịch dưới bao gan.

Bệnh nhân được đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm, hồi sức tích cực bằng truyền dịch, giảm đau, kháng sinh phổ rộng, dẫn lưu khoang màng phổi phải cấp cứu, mời khám và hội chẩn các chuyên khoa ngoại lồng ngực, ngoại bụng. Bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật kiểm soát tổn thương ở lồng ngực, bụng; được mổ cấp cứu ngay sau khi vào khoa khoảng 1 giờ.

Tổn thương ổ bụng phát hiện trong khi mổ gồm rách cơ hoành phải khoảng 4 cm gần dây chằng liềm, phân thùy giữa của gan bị tổn thương bỏng kích thước 6x8cm màu vàng nâu, cứng chắc kiểu bỏng nhiệt của tia lửa điện, rách bao gan khoảng 4cm. Tổn thương ngực gồm ống vết thương thấu ngực dài 3cm, đáy vết thương thông với khoang màng phổi phải, miệng vết thương gọn, trắng nhợt, dạng hoại tử khô, gãy sụn sườn số 7 bên phải, rách nhu mô thùy dưới phổi phải dài 3cm, nhu mô thùy dưới, thùy giữa xung huyết nhiều; nhiều máu khoang màng phổi phải.

Bệnh nhân được khâu lỗ thủng cơ hoành, làm sạch tổn thương gan, đặt dẫn lưu dưới gan; khâu vết rách nhu mô phổi, bơm rửa khoang màng phổi, dẫn lưu khoang màng phổi phải.

Sau mổ, bệnh nhân tiếp tục được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức ngoại và tiến triển tốt, tỉnh táo, huyết động ổn định, được rút ống nội khí quản. Bệnh nhân được chuyển sang viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác để tiếp tục xử trí điều trị các tổn thương bỏng.

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