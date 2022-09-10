Đừng mừng vội khi giảm cân đột ngột, bạn cần cẩn trọng với những nguy cơ tiềm ẩn này

Sức khỏe 10/09/2022 17:12

Xin chúc mừng nếu bạn đã đặt mục tiêu giảm cân và thấy số cân giảm hẳn! Mọi thứ đang hoạt động như bình thường. Nhưng đừng quá phấn khích nếu bạn đang giảm cân không chủ ý. Cơ thể của bạn rất có thể sẽ không thể theo kịp, dẫn đến các triệu chứng đáng chú ý.

Đừng mừng vội khi giảm cân đột ngột, bạn cần cẩn trọng với những nguy cơ tiềm ẩn này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cân nặng của bạn phản ánh sức khỏe tổng thể của bạn và sự dao động cân nặng đáng kể có thể chỉ ra rằng có điều gì đó không ổn nghiêm trọng. Nhìn bề ngoài, một số triệu chứng, chẳng hạn như rụng tóc nhẹ hoặc cảm thấy lạnh thường xuyên hơn có thể vô hại nhưng thật ra là rất có hại.

Sự dao động cân nặng đôi khi cũng có thể do bạn bị rối loạn tâm lý. Dưới đây là một số lý do đáng sợ cho việc giảm cân đột ngột.

Tuyến giáp

Đừng mừng vội khi giảm cân đột ngột, bạn cần cẩn trọng với những nguy cơ tiềm ẩn này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi tuyến giáp giám sát sự trao đổi chất của bạn, điều dễ hiểu là các vấn đề về tuyến giáp có thể dẫn đến tăng cân. Trong khi quá trình trao đổi chất diễn ra nhanh chóng có thể giúp bạn giảm cân, thì quá trình trao đổi chất diễn ra quá nhanh có thể gây hại. Giảm cân nhanh chóng và đôi khi có thêm các biến chứng, chẳng hạn như nhịp tim tăng, lo lắng hơn, bồn chồn, run hoặc mất ngủ, tất cả đều là các triệu chứng của tuyến giáp hoạt động quá mức hay còn gọi là cường giáp.

Bệnh đường ruột

Đừng mừng vội khi giảm cân đột ngột, bạn cần cẩn trọng với những nguy cơ tiềm ẩn này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Giảm cân là do các tình trạng như bệnh celiac, bệnh Crohn, không dung nạp lactose và tổn thương đường ruột gây ra tình trạng kém hấp thu. Khó hấp thu xảy ra khi có thứ gì đó ngăn cản ruột của bạn hấp thụ các chất dinh dưỡng cần thiết. Trong hầu hết các trường hợp, chẳng hạn như bệnh celiac, bệnh đường ruột có thể dễ dàng điều trị bằng chế độ ăn không có gluten.

Dấu hiệu của ung thư 

Đừng mừng vội khi giảm cân đột ngột, bạn cần cẩn trọng với những nguy cơ tiềm ẩn này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Giảm cân nhanh chóng có thể xảy ra do ung thư. Nếu ai đó bị giảm cân đột ngột nhưng phủ nhận bất kỳ thay đổi nào trong chế độ ăn uống, thói quen tập thể dục hoặc mức độ căng thẳng của họ và tuyên bố rằng thuốc của họ ổn định, đó có thể là dấu hiệu của bệnh nghiêm trọng, chẳng hạn như ung thư.

Suy mòn do ung thư là một hội chứng gầy mòn có liên quan đến nhiều bệnh ung thư. Nó phổ biến nhất trong các bệnh ung thư dạ dày và tuyến tụy, cũng như một số bệnh ung thư phổi, đầu và cổ, đại trực tràng ở giai đoạn sau của chúng.

Viêm khớp dạng thấp

Đừng mừng vội khi giảm cân đột ngột, bạn cần cẩn trọng với những nguy cơ tiềm ẩn này - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Một rối loạn viêm mãn tính ảnh hưởng đến các khớp của cơ thể là viêm khớp. Nó cũng có khả năng làm giảm cân nhanh chóng. Đó là bởi vì các cytokine tiền viêm làm tăng cả tình trạng viêm và tiêu hao năng lượng trong bệnh viêm khớp dạng thấp. Điều này có nghĩa là bạn sẽ đốt cháy nhiều calo và chất béo hơn mỗi ngày. Ở độ tuổi từ 30 đến 50, bệnh viêm khớp dạng thấp phát triển phổ biến nhất.

Lạm dụng ma túy

Đừng mừng vội khi giảm cân đột ngột, bạn cần cẩn trọng với những nguy cơ tiềm ẩn này - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Những người nghiện ma túy thường quên ăn trong thời gian dài. Lạm dụng thuốc cũng làm suy yếu hệ thống miễn dịch, dẫn đến giảm cân. Một số chất say, chẳng hạn như khói thuốc lá, có thể ngăn chặn sự thèm ăn và gây giảm cân. Bạn có thể đã nghe nói rằng những người bị rối loạn ăn uống thường xuyên hút thuốc để ngăn chặn sự thèm ăn của họ.

Theo Times of India

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