Dùng lá lộc mại chữa táo bón, một người bị ngộ độc phải vào viện cấp cứu

Sức khỏe 11/05/2023 09:29

Mới đây, Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu (Nghệ An) vừa tiếp nhận cấp cứu một cụ bà 70 tuổi bị ngộ độc lá lộc mại.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận bệnh nhân Lang Thị Kh. (70 tuổi, trú tại xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu) nhập viện cấp cứu trong tình trạng rất mệt, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn.

Qua thăm khám, các bác sĩ thấy bệnh nhân da xanh, niêm mạc nhợt nhạt, hồng cầu còn 1,4 tr/ 4,5 tr (bt), Hst giảm 40/130 bt… chẩn đoán bệnh nhân bị tan máu, suy thận, viêm ống thận cấp và cần cấp cứu, chuyển lên tuyến trên để điều trị và lọc máu.

Dùng lá lộc mại chữa táo bón, một người bị ngộ độc phải vào viện cấp cứu - Ảnh 1
Cây lộc mại là loại thảo dược có độc tính cao - Ảnh minh họa: Internet

Qua khai thác bệnh trạng, bệnh nhân cho biết, mình có dùng lá lộc mại để điều trị bệnh táo bón và bị ngộ độc.

Lộc mại là cây gỗ, thân cây có thể cao đến 15m. Phiến lá lộc mại hình bầu dục dài 10-14cm, mép răng thưa, lá mỏng, có lông. Cây lộc mại ra hoa vào tháng 5-8, kết quả vào tháng 7. Cây lộc mại thường mọc hoang ở các tỉnh Nghệ An, Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Hà Giang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hoà Bình.

Dùng lá lộc mại chữa táo bón, một người bị ngộ độc phải vào viện cấp cứu - Ảnh 2
Tại Quỳ Châu, nhiều trường hợp phải nhập viện cấp cứu do dùng lá cây lộc mại trị táo bón tiêu chảy - Ảnh minh họa: Internet

Theo VTV cho hay, trong những năm vừa qua, tại Quỳ Châu, nhiều trường hợp phải nhập viện cấp cứu do dùng lá cây lộc mại trị táo bón tiêu chảy. Năm 2023, có 3 trường hợp ngộ độc lá lộc mại đã phải chuyển tuyến và lọc máu tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Các bác sĩ khuyến cáo, lộc mại là loại thảo mộc có độc tính cao, có tác dụng chữa bệnh nhưng phải theo chỉ định của bác sĩ. Người dân không nên tự ý điều trị bệnh theo cách của trường hợp trên.

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