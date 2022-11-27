Dùng khắn ướt vệ sinh có nguy hại gì mà giới y khoa cực kỳ e ngại?

Sử dụng khăn ướt có thể làm tắc nghẽn nhà vệ sinh của bạn và gây hại cho hệ sinh thái

Trong khi rất nhiều người thề với phương pháp vệ sinh này, một số chuyên gia nói rằng đã đến lúc quên đi những chiếc khăn ướt này.

Khăn ướt ban đầu được quảng cáo là một giải pháp thay thế xa xỉ cho giấy vệ sinh vào năm 2005. Ngày nay, chúng được phân phát trong phòng tắm ở các nhà hàng, trạm dịch vụ, văn phòng bác sĩ và những nơi công cộng khác.

Chúng cũng phổ biến đối với du khách đến các lễ hội âm nhạc ngoài trời, đặc biệt là những người cắm trại, như một giải pháp thay thế cho việc tắm vòi sen chung. Ở Đông Nam Á, khăn giấy ướt thường được bày bán ngoài tủ lạnh để tạo hiệu ứng mát lạnh sảng khoái cho khăn giấy.

Nhiều thương hiệu bán khăn lau ướt nhà vệ sinh, tuyên bố rằng chúng “có thể xả được”. Tuy nhiên, vào năm 2013, một bài báo của Consumer Reports đã nói rằng không một thương hiệu hàng đầu nào có thể vượt qua bài kiểm tra của họ. Các chuyên gia cho rằng những khăn lau này thường bị tắc trong hệ thống ống nước, chảy ra sông suối, điều này thực sự trở thành một vấn đề lớn.

Khăn ướt có thể gây mất cân bằng vi khuẩn

Khăn giấy ướt thường được sử dụng cho trẻ sơ sinh và mọi người nghĩ rằng nếu trẻ em dùng được thì người lớn cũng dùng được. Nhưng đây là một giả định có thể gây hại, vì giấy vệ sinh ướt thực sự có thể gây ra sự mất cân bằng giữa vi khuẩn tốt và xấu trong khu vực thân mật của bạn.

Evan Goldstein, DO, một bác sĩ phẫu thuật, kêu gọi mọi người suy nghĩ kỹ trước khi sử dụng phương pháp làm sạch này. Anh ấy giải thích rằng, giống như da mặt, da vùng kín và vùng da xung quanh chúng được bao phủ bởi vi khuẩn tốt và xấu, và chúng phối hợp với nhau để tạo ra sự cân bằng nhất định.

Tiến sĩ Goldstein nói: "Điều này rất quan trọng, vì vậy khi bạn bắt đầu tăng cường hệ vi sinh vật đó bằng khăn ướt, bạn đang xóa sạch vi khuẩn tốt và sự cân bằng trở thành một vấn đề". Khi sự mất cân bằng này xảy ra, bạn có thể có nguy cơ bị phát ban, nhiễm nấm hoặc vi khuẩn và kích ứng.

Độ ẩm là điều đáng lo ngại

Theo Tiến sĩ Goldstein, một vấn đề khác với phương pháp lau ướt là độ ẩm. Anh ấy nói, "Mọi người có xu hướng sử dụng khăn ướt và sau đó kéo quần lên, vì vậy điều xảy ra là hơi ẩm đọng lại ở đó. Độ ẩm chỉ mưng mủ và nó gây ra sự thay đổi trong vi khuẩn và dẫn đến kích ứng."

Bác sĩ phẫu thuật giải thích rằng mọi người có thể trải qua cảm giác nứt hoặc thậm chí là trĩ khi có sự tích tụ của vi khuẩn xấu và kích ứng.

Tiến sĩ Goldstein khuyên bạn nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ đa khoa nếu bạn gặp những triệu chứng này.

Theo Brightside