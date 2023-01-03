Đừng để ung thư vú là nổi ám ảnh của bạn, nắm nhanh bí quyết chặn đứng cơ hội mầm mống bệnh tấn công

Sức khỏe 03/01/2023 11:47

Ung thư vú là một trong những nổi sợ hàng đầu của phụ nữ, đây thời điểm lý tưởng để học cách giảm nguy cơ mắc bệnh bằng cách ăn uống đúng cách và tham gia hoạt động thể chất. Mặc dù không có cách nào đảm bảo để ngăn ngừa ung thư vú, nhưng một lối sống lành mạnh có thể giúp giảm nguy cơ phát triển bệnh này và tăng khả năng hồi phục hoàn toàn nếu bạn được chẩn đoán mắc bệnh.

Đừng để ung thư vú là nổi ám ảnh của bạn, nắm nhanh bí quyết chặn đứng cơ hội mầm mống bệnh tấn công - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tất cả phụ nữ đều dễ bị ung thư vú nhưng một số phụ nữ có nguy cơ cao hơn. Mặc dù không thể kiểm soát được một số yếu tố rủi ro, chẳng hạn như tiền sử gia đình, đột biến gen, bắt đầu có kinh nguyệt và mãn kinh, nhưng các yếu tố rủi ro khác có thể được giảm thiểu bằng cách tập trung vào các lựa chọn về dinh dưỡng và lối sống.

Cân nặng có mối liên hệ chặt chẽ với nguy cơ ung thư vú và nguy cơ gia tăng đối với những người thừa cân hoặc béo phì sau khi đến tuổi mãn kinh. Tham gia vào hoạt động thể chất thường xuyên có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư vú và là một cách để giúp thúc đẩy trọng lượng cơ thể khỏe mạnh. Để có sức khỏe tối ưu, hãy dành ít nhất 30 phút hoạt động thể chất từ ​​trung bình đến mạnh vào hầu hết các ngày trong tuần.

Đừng để ung thư vú là nổi ám ảnh của bạn, nắm nhanh bí quyết chặn đứng cơ hội mầm mống bệnh tấn công - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một số loại thực phẩm giàu chất xơ, vitamin, khoáng chất và dinh dưỡng thực vật có thể giúp bảo vệ chống lại một số bệnh ung thư. Những thực phẩm này bao gồm nhiều loại rau, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt, chẳng hạn như:

  • Các loại rau lá xanh đậm và họ cải: Rau bina, bông cải xanh, súp lơ trắng, cải bruxen, bắp cải, cải thìa và cải xoăn
  • Trái cây: Cam quýt, quả mọng, lựu và anh đào
  • Ngũ cốc nguyên hạt: Yến mạch, lúa mạch nguyên hạt, bulgur, lúa mạch đen nguyên hạt và bánh mì và ngũ cốc nguyên hạt
  • Các loại đậu: Đậu và đậu Hà Lan, đậu lăng và đậu nành
Đừng để ung thư vú là nổi ám ảnh của bạn, nắm nhanh bí quyết chặn đứng cơ hội mầm mống bệnh tấn công - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Uống rượu cũng có liên quan đến nguy cơ ung thư vú. Nếu bạn là phụ nữ trong độ tuổi hợp pháp và chọn uống rượu, hãy giới hạn lượng uống của bạn không quá một khẩu phần rượu mỗi ngày.

Theo Eating right

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