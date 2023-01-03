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Tất cả phụ nữ đều dễ bị ung thư vú nhưng một số phụ nữ có nguy cơ cao hơn. Mặc dù không thể kiểm soát được một số yếu tố rủi ro, chẳng hạn như tiền sử gia đình, đột biến gen, bắt đầu có kinh nguyệt và mãn kinh, nhưng các yếu tố rủi ro khác có thể được giảm thiểu bằng cách tập trung vào các lựa chọn về dinh dưỡng và lối sống.

Cân nặng có mối liên hệ chặt chẽ với nguy cơ ung thư vú và nguy cơ gia tăng đối với những người thừa cân hoặc béo phì sau khi đến tuổi mãn kinh. Tham gia vào hoạt động thể chất thường xuyên có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư vú và là một cách để giúp thúc đẩy trọng lượng cơ thể khỏe mạnh. Để có sức khỏe tối ưu, hãy dành ít nhất 30 phút hoạt động thể chất từ ​​trung bình đến mạnh vào hầu hết các ngày trong tuần.