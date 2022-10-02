Đừng ăn quá nhiều đồ ngọt nếu bạn không muốn sức khỏe bị tàn phá nghiệm trọng vì "kẻ hủy diệt thầm lặng" này

Đây là lý do tại sao Nhà dinh dưỡng Batra khuyến cáo tất cả chúng ta cần kiểm tra lượng đường tiêu thụ vì nó có thể dẫn đến một số ảnh hưởng cho sức khỏe. Cô ấy tiếp tục lên Instagram để chỉ ra sáu lý do chính để ngừng ăn đường . Hãy cùng tham khảo nhé.

Đường chứa nhiều calo và chất béo, thường dẫn đến tăng cân, tiểu đường và một số vấn đề khác liên quan đến lối sống. Theo chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng Lovneet Batra, "Đường có một chút buồn vui lẫn lộn khi nói đến sức khỏe . Nhiều người tiêu thụ nhiều đường hơn mức họ nhận ra. Đường tự nhiên trong trái cây và rau quả là hoàn toàn tốt. Vấn đề bắt đầu khi bạn tiêu thụ nhiều hơn mức khuyến nghị lượng đường được thêm vào thực phẩm và đồ uống."

Dưới đây là 6 lý do để ngừng ăn quá nhiều đường:

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Đường thúc đẩy quá trình viêm trong ruột và làm hỏng hệ vi sinh vật, có nghĩa là vi khuẩn kém thân thiện hơn và vi khuẩn gây bệnh nhiều hơn.

Tăng năng lượng

Thực phẩm nhiều đường có thể tác động tiêu cực đến mức năng lượng của chúng ta bằng cách gây ra sự gia tăng đột biến lượng đường trong máu, sau đó là suy sụp, mệt mỏi.

Khả năng miễn dịch tốt hơn

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Tình trạng viêm mãn tính liên quan đến việc tiêu thụ nhiều đường làm giảm phản ứng miễn dịch của bạn. Nó khiến bạn dễ bị cảm lạnh và cảm cúm hơn trong suốt cả năm.

Tăng cường sức khỏe làn da

Ảnh minh họa: Internet

Việc tiêu thụ một chế độ ăn uống nhiều tinh bột và đường dẫn đến việc sản xuất AGEs (sản phẩm cuối cùng của quá trình glycation tiên tiến), có thể khiến làn da của bạn bị lão hóa sớm. Trong một số trường hợp, AGEs được hình thành khi protein hoặc chất béo kết hợp với đường trong máu.

Giảm viêm trong cơ thể

Lượng đường dư thừa dẫn đến tăng cytokine, là các phân tử gây viêm và tình trạng viêm khiến bạn có nguy cơ mắc nhiều bệnh.

Cải thiện chức năng gan

Ảnh minh họa: Internet

Gan của bạn chuyển hóa đường giống như rượu và chuyển hóa carbohydrate trong chế độ ăn uống thành chất béo. Ăn quá nhiều đường có thể dẫn đến NAFLD (bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu), một tình trạng tích tụ quá nhiều chất béo trong gan.

Theo NDTV