Đói bụng đêm khuya nên cố nhịn hay dậy ăn? Câu hỏi muôn thuở khiến nhiều người thắc mắc

Dưới đây là một số lý do khiến bạn cảm thấy đói khi đi ngủ và liệu đây có phải là những vấn đề cần được giải quyết hay không:

Đi ngủ khi bụng đói có thể không ảnh hưởng đến sức khoẻ nếu bạn vẫn đáp ứng được các yêu cầu về dinh dưỡng hàng ngày hoặc đang tuân theo một kế hoạch giảm cân lành mạnh. Trong một số trường hợp cụ thể, ngay cả khi bạn thực hiện chế độ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng thì vẫn có thể cảm thấy đói bụng trước khi đi ngủ.

- Cắt giảm lượng calo: Bạn có thể đi ngủ với một chiếc bụng đói cồn cào nếu cố tình cắt giảm lượng calo. Tốt nhất, bạn nên duy trì một chế độ ăn uống cân bằng ngay cả khi đang áp dụng các phương pháp giảm cân, ví dụ như chế độ ăn keto hoặc thuần chay. Ngoài ra, một số chế độ ăn kiêng gián đoạn cũng được xem là nguyên nhân khiến bạn cảm thấy đói bụng nếu đi ngủ trong khoảng thời gian nhịn ăn.

- Tuân theo một lịch trình ăn uống lành mạnh: Nhìn chung, chế độ ăn uống cân bằng và lành mạnh thường bao gồm 3 bữa chính và các bữa ăn nhẹ phù hợp trong một ngày. Tuỳ thuộc vào thời điểm đi ngủ, việc có một chế độ ăn uống đầy đủ kết hợp với bữa tối sớm có thể khiến bạn cảm thấy hơi đói bụng.

- Thiếu ngủ: Nếu ngủ không đủ giấc, bạn cũng có thể cảm thấy đói. Do đó, ngủ đủ giấc vào mỗi đêm là điều vô cùng cần thiết, giúp bạn cảm thấy bớt đói bụng hơn khi đi ngủ.

- Suy dinh dưỡng: Đi ngủ khi bụng đói cũng có thể là dấu hiệu của một tình trạng sức khỏe nghiêm trọng, cụ thể là suy dinh dưỡng. Thiếu dinh dưỡng khi cơ thể bạn tiêu thụ ít hơn 1800 calo mỗi ngày, cũng như thiếu hụt vitamin, khoáng chất và các thành phần thiết yếu khác cho một chế độ ăn uống cân bằng. Tình trạng thiếu dinh dưỡng kéo dài có thể góp phần làm chậm tăng trưởng ở trẻ nhỏ và gây ra các vấn đề sức khỏe đáng chú ý khác cho người lớn.

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Điều gì xảy ra khi bạn đi ngủ lúc bụng đói?

Khiến cơ thể mất đi khối lượng cơ bắp

Đây ắt hẳn là cơn ác mộng cho những người nào đang tập thể hình cực nhọc, nhất là với phái mạnh. Theo các chuyên gia cho hay, khi bỏ qua bữa tối thì cơ thể sẽ mất đi một lượng lớn dinh dưỡng, từ đó khiến việc chuyển hóa protein thành cơ bắp sẽ bị gián đoạn.

Nếu cứ tiếp tục thói quen này thì dù bạn có tập luyện cật lực hay dùng nhiều thực phẩm hỗ trợ cỡ nào cũng bằng thừa. Chính vậy hãy cố gắng duy trì ăn bữa tối chứ đừng bỏ bữa, cho dù không đói thì cũng nên ăn nhẹ bằng trái cây hoặc rau củ. Lâu dần, cơ thể sẽ bớt đói lại và giảm được những cơn thèm ăn vào khuya.

Làm bạn tăng cân nhiều hơn

Nghe có vẻ rất lạ, bởi nếu nhịn buổi tối thì phải ốm lại chứ làm sao có thể mập hơn được. Tuy nhiên, nếu nhịn ăn tối, cơ thể sẽ bị kiệt quệ và khiến bạn ăn nhiều hơn vào ngày hôm sau. Nói cách khác, bạn nhịn 1 nhưng ăn bù lại 10 thì chỉ dẫn đến tăng cân nhiều hơn mà thôi.

Tóm lại, dù chị em có sợ mập thế nào đi nữa thì cũng không được bỏ qua bữa tối. Tốt nhất nên giảm khẩu phần ăn xuống ít hơn và hãy ăn trước lúc ngủ 2 – 3 giờ, miễn những thực phẩm bạn ăn lành mạnh là được.

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Ngủ không ngon giấc

Hầu hết chúng ta có lẽ đã từng đi ngủ khi bụng đói. Dạ dày “kêu” ùng ục liên hồi và chỉ mong đến sáng để được ăn. Với tình trạng như vậy, bạn sẽ trằn trọc khó ngủ hơn.

Bạn có thể cảm thấy ổn sau khi bỏ bữa tối nhưng cuối cùng khi bạn ngủ thiếp đi, cơn đói sẽ khiến não bộ tỉnh táo, khiến bạn không thể ngủ ngon.

Vì vậy, các chuyên gia khuyên, muốn ngủ ngon thì đừng nhịn đói. Nếu bạn đã đi ngủ mà cảm thấy đói, hãy ăn 1 quả dưa chuột hoặc vài hạt hạnh nhân và uống ít nước, thay vì ăn bánh mì.

Thiếu năng lượng cho ngày hôm sau

Nếu bạn không ăn, bạn không có chút nhiên liệu nào để hoạt động trong ngày. Rất cần phải đầy đủ năng lượng vào buổi sáng vì mọi người cần phải đi làm và bộ não cần phải hoạt động.

Các nhà nghiên cứu đã nhận thấy rằng ngủ bụng đói có thể có nhiều tác hại, như mệt mỏi và trầm cảm. Nếu chúng ta quyết định ngủ bụng đói vào đêm hôm trước và thức dậy thiếu năng lượng, với một tâm trạng không tốt, cũng sẽ ảnh hưởng không tốt tại nơi làm việc.