Thường xuyên tắm đêm gây hại đến cơ thể đến nhường nào?

Người thường tắm và gội đầu vào ban đêm có nguy cơ mắc bệnh nấm da đầu cao hơn. Bệnh này là kết quả của quá trình nhiễm khuẩn do vi nấm thuộc loài Trichophyton và Microsporum xâm nhập vào da đầu hoặc tóc. Hai loại nấm này thường trú ngụ trên da đầu ẩm ướt.

Trước khi đi ngủ, tắm khuya có thể giúp bạn thư giãn, cảm thấy thoải mái tuy nhiên lại dẫn đến những ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe , chẳng hạn như:

Nếu bệnh không được sự can thiệp kịp thời có thể gây ra những tác động nghiêm trọng, có thể dẫn đến nguy cơ nhiễm trùng hoặc có khả năng mất tóc vĩnh viễn.

Sự xâm nhập của vi nấm vào da đầu dần dần, rất khó để nhận biết. Ban đầu, có thể chỉ có cảm giác ngứa nhẹ hoặc thậm chí không có ngứa. Tuy nhiên, sau đó, xuất hiện những dấu hiệu như mụn nước và bong vảy nhẹ, và thường bị nhầm lẫn với tình trạng gàu thông thường.



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Khó ngủ

Trước khi đi ngủ nếu tắm bằng nước quá lạnh hoặc quá nóng sẽ tạo thành tác động xấu đến chất lượng giấc ngủ và gây khó ngủ. Nguyên do được lý giải là khi nhiệt độ cơ thể thấp hơn bình thường một chút sẽ thư giãn, nghỉ ngơi tốt hơn, khi đó bạn sẽ đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn và có được giấc ngủ sâu hơn. Nhiệt độ cơ thể sẽ gia tăng lên nếu tắm nước nóng trước khi đi ngủ, điều này khiến cơ thể bị rối loạn và gây ra tình trạng mất ngủ, ngủ khó.

Tác động xấu đến tim

Nhiệt độ cơ thể tăng khi tắm nước nóng, cơ thể bị làm nóng sẽ gây ra tình trạng tăng huyết áp và khiến tim phải làm việc nhiều hơn. Việc tim phải hoạt động nhiều sẽ gây ra nhiều tác hại xấu cho sức khỏe.



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Dễ tăng cân

Việc tắm sau khi ăn và tắm đêm là một trong những lý do khiến bạn dễ tăng cân. Điều này được lý giải là hệ tiêu hóa sẽ bị rối loạn do tắm sau khi ăn, dẫn đến hiện tượng tăng cân. Cần gia tăng lưu lượng máu đến dạ dày trong quá trình thức ăn được tiêu hóa, nhưng sau khi ăn tắm ngay sẽ làm máu lưu thông đến các bộ phận khác, làm quá trình tiêu hóa bị ảnh hưởng xấu.

Tác động xấu đến mái tóc

Da đầu sẽ bị nhiễm lạnh khi tắm khuya và đi ngủ khi tóc còn ướt, từ đó tạo thành tác động xấu đến mạch máu. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ gây ra chứng đau đầu kinh niên. Bên cạnh đó, gội đầu và tắm trước khi ngủ làm quá trình bay hơi của nước trên tóc diễn ra chậm hơn, khiến các dây thần kinh bên dưới lớp biểu bì da đầu, tai, cổ và vùng sau vai bị lạnh và không được giữ ấm.

Nhiệt độ cơ thể hạ xuống thấp trong điều kiện thời tiết quá lạnh sẽ dễ dẫn đến tình trạng liệt cứng vùng mặt do hệ thống dây thần kinh mặt bị lạnh quá mức.

Tắm nước lạnh vào ban đêm sẽ làm cơ thể mất nhiệt, nếu kéo dài tình trạng này sẽ dễ gây bệnh cảm và lạnh phổi, nhất là đối với những người bị suy yếu hệ miễn dịch. Nguy hiểm hơn là có khả năng đối mặt với bệnh sốt siêu vi, thậm chí xảy ra nhiễm trùng phổi khi hệ hô hấp suy yếu và lâu dần mất đi sức đề kháng.



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Vì sao đột quỵ do tắm đêm dễ xảy ra?

Đột quỵ có hai hình thức:

Xuất huyết trong não

Tắc mạch máu trong não

Bạn thắc mắc tắm đêm có bị đột quỵ không? Thật ra, tắm đêm không hẳn sẽ khiến tất cả mọi người bị đột quỵ, nhưng là yếu tố tác động làm tăng nguy cơ này. Nguy cơ sẽ cao hơn khi bạn tắm đêm trong thời tiết lạnh, tắm với nước quá lạnh, tắm vào đêm khuya muộn, tắm lâu… Tùy vào từng thể trạng mà việc tắm đêm thường xuyên có thể sẽ gây nên những ảnh hưởng xấu cho sức khỏe.

Cụ thể, thường xuyên tắm đêm là yếu tố thuận lợi để khởi phát đột quỵ trên những người có sẵn các bệnh lý như: bệnh về tim, bệnh mạch vành, tiểu đường…. Ngoài ra, tắm đêm với nhiệt độ nước không phù hợp với nhiệt độ của cơ thể, khiến cơ thể phải điều chỉnh bằng cách co hoặc giãn mạch máu để giữ hoặc thoát nhiệt. Hậu quả là dễ gây ra tình trạng mạch máu co thắt đột ngột dẫn đến đột quỵ cấp hoặc nhồi máu cơ tim cấp.

Ngoài ra, khi cơ thể đang nóng bức, lỗ chân lông giãn nở để thoát bớt nhiệt nhưng bạn đi tắm đêm khiến nước ngấm qua lỗ chân lông dễ gây nhiễm lạnh, gây suy giảm miễn dịch. Điều này không gây nguy hiểm đến người hoàn toàn khỏe mạnh có sức đề kháng tốt nhưng với các đối tượng như: người già, phụ nữ mang thai, người đang điều trị ung thư, mắc bệnh gây suy giảm hệ miễn dịch…. sẽ dễ dẫn đến các bệnh lý khác nhau như cảm cúm, nhiễm siêu vi, viêm phổi và cả đột quỵ.

Thói quen tắm đêm cũng không có lợi cho sức khỏe tổng thể. Bộ Y tế khuyến cáo, mọi người không nên tắm trong khoảng thời gian 2 giờ trước khi đi ngủ để đảm bảo sức khỏe tốt nhất, trong đó có giảm nguy cơ đột quỵ vì tắm đêm.