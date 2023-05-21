Chị em thường xuyên dùng 1 trong 7 thức uống này mỗi tối: Giúp ngủ sâu giấc, vòng eo lập tức săn lại, da dẻ đẹp lên trông thấy

Nồng độ cơ thể độ pH khoảng 7.4, mỗi ngày bạn nạp thức ăn vào cơ thể ước tính sẽ chiếm hơn 80% axit. Nếu không trung hòa được lượng axit thì lâu dần axit sẽ tích tụ và gây nên nguy cơ cao mắc các bệnh mãn tính như đau dạ dày, trào ngược dạ dày, ung thư, bệnh gout, viêm khớp, viêm nhiễm, béo phì, nhiều Cholesterol và các bệnh khác. Bởi vậy, trước khi đi ngủ uống một ly nước ion kiềm tốt cho sức khỏe và sẽ giúp trung hòa lượng axit này trong cơ thể giúp bạn phòng ngừa được rất nhiều bệnh.

Nước ion kiềm là loại nước có tính kiềm tự nhiên, chứa các ion OH-, H+ trong đó hàm lượng ion OH- lớn hơn hàm lượng ion H+. Nước uống điện giải được sinh ra từ quá trình điện phân và sẽ bù đắp nhanh cho cơ thể lượng nước để các cơ quan hoạt động tốt hơn khi bạn sắp bước vào giấc ngủ sâu.

Việc bổ sung nước ion kiềm, sẽ giúp cơ thể cân bằng vitamin, các dưỡng chất, khoáng chất, nhờ đó hoạt động chính xác hơn. Việc uống nước ion kiềm trước khi đi ngủ sẽ tạo ra sự cân bằng giữa các kích thích tố, mức năng lượng, cơ bắp và các khớp. Điều này sẽ giúp bạn cảm thấy khỏe khoắn hơn vào buổi sáng sau khi thức dậy, trong thời gian bạn ngủ, ion kiềm có thể làm hài hòa tất cả các cơ quan giúp ngủ ngon và sâu hơn.

Nước chanh

Vì chanh chứa rất ít calo, nhưng lại chứa nhiều vitamin và khoáng chất, từ đó, uống nước chanh trước khi ngủ giúp cơ thể tự cân bằng, tăng cường hệ miễn dịch và được thư giãn. Một cốc nước chanh trước khi ngủ không những giúp giảm mỡ bụng, không gây tăng cân mà lại còn giúp giấc ngủ được sâu hơn, ngon giấc hơn.

Tuy nhiên, bạn nên pha nước chanh kèm với mật ong theo tỉ lệ 5:1 (5 muỗng nước cốt chanh, 1 thìa mật ong), không nên uống nước cốt chanh không vì lượng acid trong chanh có thể gây loét bao tử của bạn đấy! Và cũng đừng quên không được uống chanh khi chưa ăn gì, vì điều đó cũng làm ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của bạn đó.

Ảnh minh họa: Internet

Trà hoa cúc

Trà hoa cúc tuy có vị hơi đắng nhưng lại có tính mát, giúp thanh nhiệt, tiêu độc và trị mất ngủ rất tốt, do đó, một ly trà hoa cúc ấm pha thêm một ít mật ong sẽ có rất nhiều tác động tốt đến thần kinh của bạn, giúp bạn dễ ngủ và ngủ sâu hơn.

Ngoài ra, trong trà hoa cúc còn chứa rất cao các chất chống oxy hóa, vì vậy nó cũng có tác dụng làm đẹp da, ngăn ngừa nguy cơ mọc mụn nhọt, viêm da.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể dùng trà hoa cúc, nếu bạn đang mang thai, hoặc cơ thể bị dị ứng với trà hoa cúc thì không nên sử dụng loại trà này để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Nước mật ong ấm

Mật ong chứa nhiều vitamin B, C, các khoáng chất quan trọng như canxi, kẽm, kali,... chất chống oxy hóa, chống viêm, kháng khuẩn,... do đó, việc dùng mật ong đem đến vô vàn tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe như giảm cholesterol xấu, ổn định tim mạch, điều trị một số bệnh về đường ruột và quan trọng hơn hết là giúp giảm cảm giác bồn chồn, lo âu, giúp ngủ ngon.

Để hấp thụ được những công dụng tuyệt vời nêu trên của mật ong, rất đơn giản, mỗi tối trước khi ngủ bạn chỉ cần dành ra vài phút pha chế loại nước này như sau, cho 2 muỗng mật ong vào ly sau đó cho nước ấm vào ly, khuấy đều và thưởng thức, vậy là xong.

Ảnh minh họa: Internet

Sinh tố

Việc lựa chọn đúng loại sinh tố để uống sau bữa ăn sẽ rất tốt, như sinh tố đu đủ sẽ giúp điều chỉnh được sự co bóp của ruột và cải thiện được tiêu hóa, giảm chứng đầy bụng khó tiêu, tình trạng táo bón cũng sẽ được khắc phục.

Các loại nước sinh tố trái cây, rau củ có chứa nhiều axit hữu cơ, bổ sung calo và các loại men tự nhiên có thể giúp thức ăn buổi tối được tiêu hóa tốt nhất. Ngoài sinh tố đu đủ, bạn có thể uống sinh tố dưa gang, bơ,… đều có thể uống vào buổi tối, nhưng nên uống trước 7 hoặc 8 giờ tối tránh uống trước khi đi ngủ hoặc uống quá muộn.

Ảnh minh họa: Internet

Nước đỗ đen, đỗ đỏ rang

Giảm cân bằng nước đỗ đen, đỗ đỏ rang là một biện pháp được nhiều người Nhật tin tưởng. Loại đồ uống này không chỉ bổ sung nước, dưỡng chất cần thiết cho cơ thể mà còn giúp tạo cảm giác no lâu, giảm sự them ăn và ức chế sự hình thành mỡ. Uống đều đặn trong 1-2 tuần, bạn còn có thể nhận thấy sự chuyển biến của làn da.

Ảnh minh họa: Internet

Sữa và các chế phẩm ít béo từ sữa

Sữa là một trong những loại nước nên uống vào buổi tối, uống sữa trước khi đi ngủ sẽ cải thiện được chất lượng giấc ngủ của bạn nhờ hàm lượng tryptophan và peptide, giúp cho tinh thần bạn thư giãn và dễ đi vào giấc ngủ hơn. Bạn nên chọn loại sữa ít chất béo, vì sẽ giúp duy trì lượng đường máu, đảm bảo đủ mức năng lượng và giúp bạn no lâu, không bị thức giấc giữa chừng do đói.

Hơn nữa, hàm lượng vitamin D có trong sữa với hàm lượng cao trong mỗi ly sữa, giúp dễ hấp thụ canxi giúp cho hệ xương của bạn khỏe mạnh hơn.

Trong sữa tươi có chứa Tryptophan đây là một loại axit amin cần thiết để sản xuất ra serotonin và melatonin giúp bạn tư giãn, điều hòa giấc ngủ ổn định. Hơn nữa, hàm lượng protein và carbohydrates trong sữa cao kích thích giải phóng insulin, hỗ trợ tryptophan vào máu, giảm việc căng thẳng lo âu, dễ đi vào giấc ngủ.

Bạn nên uống sữa và các chế phẩm từ sữa trước khi ngủ ít nhất 2 tiếng để sữa được hấp thu tốt nhất, đồng thời phát huy được công dụng hỗ trợ giấc ngủ, giảm tình trạng trằn trọc khi ngủ, không bị rối loạn tiêu hóa.

Việc tiêu thụ quá nhiều calo ngay trước khi đi ngủ có thể làm gián đoạn nhịp sinh học và làm suy giảm thêm khả năng ngủ. Nhưng một ly sữa 237 ml không phải là nguồn calo đáng kể cũng như sẽ không gây ra bất kỳ sự gián đoạn lớn nào trong nhịp sinh học hoặc chỉ số cân nặng. Bởi vậy, nếu đang trong quá trình giảm cân thì không cần lo lắng, hoặc bạn có thể tìm loại giữa tách béo để uống cũng rất tốt.