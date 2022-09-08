Đổ mồ hôi không đơn thuần vì bạn nóng, đó còn là lời kêu cứu của cơ thể vì những căn bệnh này mà bận nhất định đừng ngó lơ

Sức khỏe 08/09/2022 09:15

Đổ mồ hôi giúp cân bằng nhiệt độ cơ thể của bạn và được định nghĩa là "sự giải phóng chất lỏng có muối từ các tuyến mồ hôi của bạn". Nó có thể được gây ra bởi trạng thái cảm xúc của bạn, một tình trạng sức khỏe nghiêm trọng, hoặc thậm chí là thời kỳ mãn kinh và mang thai do thay đổi nội tiết tố.

Các tuyến apocrine liên tục tiết ra mồ hôi, khi đến giai đoạn dậy thì sẽ có sự gia tăng các hormone làm cho tuyến mồ hôi hoạt động mạnh hơn. Đổ mồ hôi qua các tuyến apocrine thường bắt đầu vào khoảng tuổi dậy thì và nó không thực sự kết thúc, vì vậy nếu bạn thấy mình không ra mồ hôi trong khi đi bộ đường dài, đây có thể là dấu hiệu của tình trạng sức khỏe.

Các loại mồ hôi khác nhau sẽ nói lên nhiều triệu chứng khác nhau và có thể giúp bạn hiểu nguyên nhân của từng loại mồ hôi.

1. Mồ hôi mặn

 

Đổ mồ hôi không đơn thuần vì bạn nóng, đó còn là lời kêu cứu của cơ thể vì những căn bệnh này mà bận nhất định đừng ngó lơ - Ảnh 1

Cũng giống như nước mắt, mồ hôi có vị mặn là chuyện bình thường. Tuy nhiên, nếu nó mặn bất thường đến mức làm bỏng mắt bạn và làm vết thương hở ra, thì đây là dấu hiệu bạn có thể đang thiếu natri.

Một thành phần rất quan trọng đối với một cơ thể khỏe mạnh là hydrat hóa, mặc dù nghe có vẻ phi logic, nhưng bạn có thể bị mất nước khi thiếu natri trong chế độ ăn uống của mình. Bạn có thể muốn uống thêm nước tăng lực để tăng chất điện giải giúp quản lý mức natri và kali của bạn. Điều này sẽ ngăn mồ hôi siêu mặn.

2. Ít đổ mồ hôi

Đổ mồ hôi không đơn thuần vì bạn nóng, đó còn là lời kêu cứu của cơ thể vì những căn bệnh này mà bận nhất định đừng ngó lơ - Ảnh 2

Cơ thể của mỗi người là khác nhau, một số người đổ mồ hôi nhiều hơn và một số ít hơn, đó là điều tự nhiên. Tuy nhiên, giống như mọi thứ khác, quá nhiều hoặc quá ít thứ gì đó thường không phải là một dấu hiệu tốt.

Nếu bạn hầu như không đổ mồ hôi vào một ngày hè nóng nực hoặc khi đang đạp xe, điều này có nghĩa là các tuyến mồ hôi của bạn không hoạt động tốt. Đây là một tình trạng nghiêm trọng được gọi là anhidrosis và nó có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể. Nó dẫn đến quá nóng, kiệt sức vì nóng và say nắng, tất cả đều đáng báo động và nguy hiểm đến tính mạng.

3. Đổ mồ hôi quá nhiều

Đổ mồ hôi không đơn thuần vì bạn nóng, đó còn là lời kêu cứu của cơ thể vì những căn bệnh này mà bận nhất định đừng ngó lơ - Ảnh 3

Mọi người có thể hầu như không đổ mồ hôi mà còn có thể đổ mồ hôi quá mức, và tình trạng này thường không được chú ý và bỏ qua. Đổ mồ hôi quá nhiều được gọi là hyperhidrosis và thậm chí có thể xảy ra khi thời tiết lạnh mà không có bất kỳ lý do nào. Nó cũng thường xảy ra với phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh.

Đôi khi tình trạng này có thể nguy hiểm. Nếu bạn bị đổ mồ hôi và sụt cân, đổ mồ hôi chủ yếu khi ngủ hoặc cảm thấy tức ngực khi đổ mồ hôi, thì đã đến lúc bạn nên gọi bác sĩ. Không cần phải lo lắng vì nó có thể được chẩn đoán bằng nhiều xét nghiệm khác nhau mà bác sĩ chỉ định.

 

4. Có mùi mồ hôi

Đổ mồ hôi không đơn thuần vì bạn nóng, đó còn là lời kêu cứu của cơ thể vì những căn bệnh này mà bận nhất định đừng ngó lơ - Ảnh 4

Nếu bạn nghĩ rằng mồ hôi tự nó có mùi, bạn đang ngạc nhiên. Mồ hôi thực sự không có mùi gì, nó hoàn toàn không có mùi. Nhưng khi vi khuẩn trong da của bạn kết hợp với mồ hôi, nó sẽ gây ra mùi khó chịu và đây là kết quả của căng thẳng.

Có 2 loại mồ hôi đến từ các tuyến khác nhau: một loại thường không có mùi từ các tuyến eccrine khi quá nóng, và loại khác là loại có mùi không dễ chịu từ các tuyến apocrine. Rửa sạch những nơi bạn đổ mồ hôi hiệu quả và lưu ý rằng chế độ ăn uống, môi trường và thuốc men đều ảnh hưởng đến mùi cơ thể của bạn.

5. Mồ hôi bà bầu

Đổ mồ hôi không đơn thuần vì bạn nóng, đó còn là lời kêu cứu của cơ thể vì những căn bệnh này mà bận nhất định đừng ngó lơ - Ảnh 5

 

Khi mang thai, phụ nữ có xu hướng đổ mồ hôi nhiều hơn bình thường và đôi khi đây là một trong những triệu chứng đầu tiên của thai kỳ. Cơ thể thay đổi mùi khi bạn mang thai, thậm chí trước khi thực sự nhận ra rằng bạn sắp mang thai. Tuy nhiên, đừng tự ti với bản thân vì mũi của bạn cũng có thể trở nên siêu nhạy cảm trong giai đoạn này.

Khoa học đằng sau hiện tượng này là nguồn cung cấp máu của cơ thể tăng lên do nhu cầu vận chuyển nhiều oxy và dinh dưỡng hơn cho em bé. Uống nhiều nước, tắm rửa sạch sẽ mỗi ngày, mặc quần áo rộng rãi và tránh xa thức ăn cay đều là những giải pháp giúp tiết mồ hôi ít hơn.

Theo Brightside 

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