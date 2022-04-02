Điều gì có thể xảy ra với sức khỏe nếu bạn uống cà phê trước khi ăn sáng

Sau khi tìm hiểu những nghiên cứu này về việc uống cà phê, chắc hẳn bạn sẽ tìm ra cách uống cà phê có lợi cho sức khỏe .

Nhiều người yêu thích cà phê không thể chịu được suy nghĩ đối mặt với một ngày mà không có một tách cà phê nóng, nhưng nếu thứ đầu tiên cơ thể bạn tiếp xúc vào buổi sáng là cà phê, nó có thể làm tăng lượng đường trong máu của bạn lên tới 50%. Nhưng điều này không có nghĩa là bạn phải từ bỏ đồ uống yêu thích của mình, bạn có thể chuyển sang loại cà phê decaf (cafe khử caffeine). Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng bạn có thể cải thiện tác hại này nếu chỉ ăn sáng trước rồi uống cà phê sau.

2. Bạn có thể bị chuột rút ở chân

Hầu hết chúng ta thỉnh thoảng đều phải trải qua một đêm khó ngủ, nhưng nếu bạn quen với việc rót một tách cà phê ngay sau khi thức dậy, bạn có thể đang phá hoại mọi nỗ lực của bạn để có được một giấc ngủ ngon. Bởi vì caffeine làm tăng lượng đường trong máu của bạn, nó có thể dẫn đến chuột rút ở chân khiến bạn thức đêm.

3. Có thể làm khô da của bạn

Cà phê là một chất lợi tiểu mạnh, có nghĩa là nó có thể khiến bạn đi vệ sinh thường xuyên hơn nhiều. Mặc dù thỉnh thoảng thưởng thức tách cà phê sẽ không dẫn đến tình trạng mất nước nghiêm trọng, nhưng nó vẫn khiến cơ thể mất chất lỏng, và điều quan trọng là bạn phải uống đủ nước trong ngày. Nếu bạn không uống nước, càng nhiều chất lỏng càng mất đi, nó có thể ảnh hưởng đến da của bạn, khiến da trở nên khô ráp.

4. Bạn có thể cảm thấy lo lắng cực mạnh

Khi chúng ta thức dậy, cortisol, còn được gọi là hormone căng thẳng ở mức cao nhất. Nếu bạn uống cà phê trước khi ăn sáng, caffein có thể xung đột với cortisol, khiến cơ thể bạn bị căng thẳng nhiều hơn. Tốt hơn hết là bạn nên đợi khoảng một giờ sau khi thức dậy để uống tách cà phê và đảm bảo uống nước trước khi uống cà phê nhé.

Theo Brightside