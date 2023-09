Thị lực suy giảm? Áp dụng ngay những cách này để giữ cho đôi mắt của bạn luôn khỏe đẹp

Ăn các thực phẩm tốt cho mắt

Trái cây và rau quả giàu vitamin C là những nguồn dinh dưỡng rất tốt. Theo nghiên cứu, vitamin C làm giảm nguy cơ bị đục thủy tinh thể. Nếu bạn uống vitamin C đều đặn trong 10 năm, nguy cơ mắc bệnh sẽ giảm 57%.

Carotenoid như Lutein và Zeazantine là những chất bảo vệ võng mạc. Thành phần này được cho là có nhiều trong những loại rau có màu xanh đậm đen như cải xoăn, nó làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể.