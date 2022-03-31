Thị lực suy giảm? Áp dụng ngay những cách này để giữ cho đôi mắt của bạn luôn khỏe đẹp

Prevention.com đã đưa ra 5 phương pháp để bảo vệ thị lực của chúng ta luôn khỏe mạnh.

Carotenoid như Lutein và Zeazantine là những chất bảo vệ võng mạc. Thành phần này được cho là có nhiều trong những loại rau có màu xanh đậm đen như cải xoăn, nó làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể.

Trái cây và rau quả giàu vitamin C là những nguồn dinh dưỡng rất tốt. Theo nghiên cứu, vitamin C làm giảm nguy cơ bị đục thủy tinh thể. Nếu bạn uống vitamin C đều đặn trong 10 năm, nguy cơ mắc bệnh sẽ giảm 57%.

Tránh tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời

Hãy chuẩn bị kính râm và mũ vào những ngày phải ra đường nhé! Ngăn chặn mắt tiếp xúc với các tia cực tím có thể giảm nguy cơ bị đục thủy tinh thể.

Ngoài ra, kính râm ngăn chặn ánh sáng khả kiến, loại ánh sáng này là nguyên nhân chính gây ra sự suy giảm thị lực do tổn thương võng mạc.

Tập thể dục

Theo nghiên cứu, nếu nhịp tim tăng thì sức khỏe của mắt cũng được cải thiện. Cũng có một nghiên cứu cho thấy những người chạy 10km mỗi ngày có thể giảm nguy cơ bị đục thủy tinh thể xuống 1/3. Một nghiên cứu khác cho thấy những người chạy 4km mỗi ngày có tỷ lệ mắc bệnh thoái hóa điểm vàng thấp hơn 54%.

Ngoài ra, nếu bạn đi xe đạp 40 phút mỗi tuần 4 lần trong vòng 3 tháng tại câu lạc bộ sức khỏe thì nhãn áp có thể giảm xuống mức bình thường. Tuy nhiên, khi quay trở lại phương thức ngồi và sinh hoạt trong vòng 3 tuần thì nhãn áp sẽ trở lại trạng thái ban đầu.

Kiểm soát cân nặng

Việc này nhằm giảm nguy cơ suy giảm thị lực và mắc căn bệnh tiểu đường. Bệnh nhân tiểu đường có tỉ lệ bị đục thủy tinh thể cao hơn 72% và tăng nhãn áp cao hơn 2 lần so với những người không bị bệnh tiểu đường.

Kiểm tra sức khỏe định kỳ

Kiểm tra định kỳ có thể giúp phát hiện sớm các triệu chứng bệnh của thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác. Suy giảm thị lực xảy ra rất chậm nên rất khó để nhận biết cho đến khi phát bệnh.

Do đó, khi đến 40 tuổi, bạn phải thường xuyên đi kiểm tra tổng hợp liên quan đến mắt. Trong trường hợp không có vấn đề gì đặc biệt, bạn có thể kiểm tra hai năm một lần.