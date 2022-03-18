Điều gì có thể xảy ra với cơ thể nếu bạn ăn hành tây mỗi ngày?

Sau đây là 5 lợi ích của hành tây mà bạn có thể cảm nhận được nếu ăn chúng hàng ngày. Đ

Trước đây, vô sinh ỏ nam giới được điều trị bằng cách khám, phẫu thuật và làm nhiều xét nghiệm nhưng bây giờ, chúng ta có thể đơn giản là uống nước ép hành tây. Sử dụng nhiều chất chống oxy hóa (mà hành tây có rất nhiều) là "làn sóng mới" để tăng hiệu quả sinh sản, ngoài ra, đây là một phương pháp tự nhiên thúc đẩy sinh sản cho nam giới.

2. Chúng giúp ích cho các xoang

Một cách tuyệt vời để ngăn chặn và làm chậm quá trình chảy máu cam, có lợi cho chúng ta là sử dụng hành tây! Bạn chỉ cần lấy một nửa củ hành tây và đặt ngay dưới lỗ mũi, sau đó hít vào.



Hành tây bao gồm vitamin C và bioflavonoid, làm cho đường dẫn máu trong mũi của chúng ta ít nhạy cảm hơn với việc chảy máu. Một lợi ích thuận lợi khác là chúng rất tốt để sử dụng khi mũi của chúng ta bị tắc. Hành tây giúp nới lỏng các đường thông trong mũi, giúp chúng ta thở dễ dàng hơn.

3. Ngăn ngừa trầm cảm và cải thiện tâm trạng

Hành tây có chứa một chất gọi là folate, là một cách gọi khác của vitamin B9 và loại vitamin này giúp ngăn ngừa trầm cảm, cải thiện tâm trạng của bạn bằng cách phá vỡ một axit amin, được gọi là homocysteine gây uể oải cho bạn.



Nói một cách đơn giản, loại axit amin không có lợi này không cho phép cơ thể bạn tạo ra các kích thích tố dễ chịu. Đó là lý do tại sao hành tây ở đó để phá vỡ chúng và để não của bạn nhận được đủ chất dinh dưỡng.

4. Nhai hành sống giúp chữa sâu răng

Hành tây có thể giúp ngăn ngừa các bệnh trong cơ thể bạn, nhưng chúng cũng có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe răng miệng của bạn. Nhai hành tây giúp răng chắc khỏe hơn và chống lại mọi vi khuẩn có trong miệng.



Chỉ cần nhai một ít hành tây trong 2 đến 3 phút, vì điều này cũng có thể giúp ngăn ngừa sâu răng.

5. Hành tây ngăn ngừa cảm lạnh và cảm cúm

Theo chuyên gia sức khỏe Luke Coutinho, hành tây có thể giúp ngăn ngừa cảm lạnh, ho, sốt và viêm họng.



Làm thế nào để sử dụng hành tây cho mục đích này:

Cắt hành tây thành từng miếng.

Ngâm nó trong nước uống trong 6-8 giờ

Uống 3-4 muỗng canh 3 lần một ngày.

Mẹo hay: Hành tây giúp giảm đau tai

Tai là một trong những cơ quan nhạy cảm nhất của cơ thể. Nó có thể đau nhức do nhiều lý do, chẳng hạn như tiếng ồn lớn và đi trên máy bay, một số bác sĩ khuyên bạn nên sử dụng thuốc nhỏ tai để giảm bớt cơn đau. Tuy nhiên, hành tây nấu chín cũng có thể giúp ích và bạn nghĩ đâu là cách tốt hơn một cách tự nhiên?



Làm thế nào để sử dụng hành tây cho mục đích này:

Nấu hành tây trong nước cho đến khi mềm.

Đặt nó trên một miếng vải, sau đó trên tai của bạn.

Theo Brightside