Đều là "chiến binh trừ mỡ thừa": Trà hoa nhài và trà xanh, loại nào giảm cân tốt hơn?

Lá chè xanh là loại lá ít qua chế biến nhất. Chúng không bị oxy hóa không giống như các loại trà khác.

Trà xanh có lượng caffein vừa phải. Vì nó được làm trực tiếp từ cây trà (Camellia sinensis), nên nó là một loại trà có bản chất thật nhất. Đó là cùng một loại cây được sử dụng để pha trà ô long và trà đen. Hương vị của chúng khác nhau do quá trình sấy khô cụ thể.

Trà xanh đã được nghiên cứu bởi nhiều nhà nghiên cứu và đó là lý do tại sao có rất nhiều dữ liệu hữu ích xung quanh nó. Nó được cho là tốt cho việc cải thiện sự tập trung, tăng cường trao đổi chất, cải thiện sức khỏe răng miệng, kiểm soát sức khỏe tim mạch và giải phóng các phản ứng chống viêm trong cơ thể.

Trà lài là gì?

Ảnh minh họa: Internet

Những bông hoa nhỏ màu trắng từ cây hoa nhài được sử dụng để pha trà hoa nhài. Chúng thường được trồng trong các hộ gia đình vì hương thơm mạnh mẽ của chúng. Những bông hoa này được sử dụng để làm thơm trà xanh và thậm chí cả các loại trà khác. Vì vậy, trà lài không phải được pha bằng hoa lài mà là trà được ướp hương của hoa lài.

Lợi ích của trà hoa nhài

Vì trà hoa nhài không khác nhiều so với trà xanh, ngoại trừ hương thơm được thêm vào, lợi ích của nó khá giống nhau.

Trà hoa nhài bổ sung khía cạnh giảm căng thẳng nhưng nếu hương hoa nhài được thêm vào một loại trà có chứa caffein, nó sẽ không có nhiều tác dụng.

Ảnh minh họa: Internet

Điều quan trọng cần lưu ý là hầu hết các loại trà hoa nhài đều chứa caffein, chất này sẽ lấy đi lợi ích của hoa là giúp thư giãn. Vì vậy, nếu bạn có thể tìm thấy trà hoa nhài đã khử caffein hoặc sử dụng lá hoa nhài khô để pha trà thảo mộc thì sẽ hữu ích hơn.

Mặt khác, trà xanh hữu cơ rất an toàn và tốt cho sức khỏe.

Bạn nên uống bao nhiêu?

Hầu hết mọi người uống trà xanh vì lợi ích giảm cân của nó nhưng không có tài liệu nào công bố về nó. Nhiều người tin rằng 2-3 tách trà xanh mỗi ngày là tốt. Hơn nữa, hãy đảm bảo rằng bạn tìm được những lá trà chất lượng tốt nhất thay vì những gói trà thương mại có thể chứa nhiều caffein hoặc lá đã qua chế biến.

Theo Times of India