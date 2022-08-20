Đây là dấu hiệu về nhiễm trùng tai bạn ít khi để ý nhưng biến chứng lại cực kỳ nguy hiểm

Sức khỏe 20/08/2022 09:21

Nhiễm trùng tai chủ yếu liên quan đến trẻ em, nhưng trên thực tế, chúng vẫn ảnh hưởng đến 20% người lớn. Đó là điều hoàn toàn bình thường, vì người lớn cũng có thể bị ảnh hưởng bởi vi khuẩn và vi rút giống như trẻ em.

Có vẻ như những người có hệ miễn dịch kém và bị viêm tai là những người nên cẩn thận hơn rất nhiều. Điểm mấu chốt là nhiễm trùng tai rất khó chịu, bạn phải có thể nhận biết ngay để điều trị nhanh chóng.

Dưới đây là các triệu chứng của nhiễm trùng tai và những cách bạn có thể ngăn ngừa chúng xảy ra. Tuy nhiên, đối với bất kỳ vấn đề y tế nào, bạn nên trao đổi với bác sĩ để tìm ra giải pháp.

1. Ngứa

Đây là dấu hiệu về nhiễm trùng tai bạn ít khi để ý nhưng biến chứng lại cực kỳ nguy hiểm - Ảnh 1 

Bạn có thể bắt đầu với ngứa nhẹ ở ống trong của tai và có thể trở nên nghiêm trọng hơn khi tình trạng nhiễm trùng không được điều trị.

2. Đỏ ở bên trong và bên ngoài tai

Đây là dấu hiệu về nhiễm trùng tai bạn ít khi để ý nhưng biến chứng lại cực kỳ nguy hiểm - Ảnh 2

Triệu chứng có thể bắt đầu với một số mẩn đỏ nhẹ trên ống tai trong. Tuy nhiên, nếu nó tiến triển, mẩn đỏ có thể trở nên dễ nhận thấy hơn không chỉ ở bên trong mà còn ở bên ngoài tai.

3. Khó chịu hoặc đau đớn

Đây là dấu hiệu về nhiễm trùng tai bạn ít khi để ý nhưng biến chứng lại cực kỳ nguy hiểm - Ảnh 3

Lúc đầu, bạn có thể cảm thấy đau tai, đặc biệt là sau khi kéo dái tai hoặc đẩy lỗ tai. Sau một thời gian, bạn có thể bắt đầu cảm thấy như tai của mình đầy thứ gì đó. Trong những trường hợp nghiêm trọng hơn, cơn đau chuyển sang mặt, cổ hoặc một bên đầu của bạn.

4. Tiết dịch không mùi

Đây là dấu hiệu về nhiễm trùng tai bạn ít khi để ý nhưng biến chứng lại cực kỳ nguy hiểm - Ảnh 4

Giống như các triệu chứng khác, ban đầu chất lỏng không mùi có thể rất ít, nhưng khi nhiễm trùng tiếp tục phát triển, nó có thể bắt đầu trở nên quá mức.

5. suy giảm thính lực

Đây là dấu hiệu về nhiễm trùng tai bạn ít khi để ý nhưng biến chứng lại cực kỳ nguy hiểm - Ảnh 5

Triệu chứng này có thể không tồn tại trong những trường hợp nhẹ, nhưng trong những trường hợp nghiêm trọng hơn, thính giác của bạn có thể bị ảnh hưởng. Bạn có thể cảm thấy như mình không thể nghe thấy mọi thứ tốt như trước đây hoặc bạn có thể cảm nhận được tiếng chuông không ngừng sâu bên trong tai của mình.

6. Sưng hạch cổ

Đây là dấu hiệu về nhiễm trùng tai bạn ít khi để ý nhưng biến chứng lại cực kỳ nguy hiểm - Ảnh 6

Nếu nhiễm trùng không được điều trị, nó có thể khiến các hạch bạch huyết của bạn sưng lên rõ rệt. Điều này có thể khiến bạn bị sốt, vì toàn bộ ống tai của bạn có thể đã bị tắc hoàn toàn.

CÁCH PHÒNG NGỪA

1. Không sử dụng tăm bông hoặc vật lạ

Đây là dấu hiệu về nhiễm trùng tai bạn ít khi để ý nhưng biến chứng lại cực kỳ nguy hiểm - Ảnh 7

Tăm bông có thể làm sạch thành tai của bạn, nhưng chúng cũng đẩy ráy tai vào sâu hơn. Nếu bạn nhận thấy rằng việc sử dụng chúng khiến bạn khó chịu, bạn nên ngừng sử dụng chúng hoàn toàn. Ngoài ra, bạn có thể tránh dùng các vật lạ như chìa khóa, kẹp tóc hoặc kẹp giấy để ngoáy tai. Chúng cũng có thể đẩy ráy tai vào sâu hơn, gây kích ứng da, thậm chí làm vỡ ráy tai.

2. Sử dụng mũ bơi hoặc nút tai 

Đây là dấu hiệu về nhiễm trùng tai bạn ít khi để ý nhưng biến chứng lại cực kỳ nguy hiểm - Ảnh 8

Một số người dễ bị nhiễm trùng tai hơn, đó là lý do tại sao bạn có thể muốn thực hiện một số biện pháp nếu bạn là một trong số họ. Bạn có thể bắt đầu bằng cách đội mũ bơi để ngăn nước vào tai. Bạn cũng có thể thử nhét nút tai nếu chúng cảm thấy thoải mái trong tai bạn. Bạn luôn có thể hỏi bác sĩ về bất kỳ biện pháp phòng ngừa nào khác mà bạn có thể thực hiện.

3. Giữ tai của bạn khô bằng cách sử dụng máy sấy 

Đây là dấu hiệu về nhiễm trùng tai bạn ít khi để ý nhưng biến chứng lại cực kỳ nguy hiểm - Ảnh 9

Sau khi bước ra khỏi hồ nước, hãy nhớ lau khô tai càng nhiều càng tốt bằng cách nghiêng tai và lau sạch bằng khăn. Bằng cách nghiêng đầu và kéo dái tai về các hướng khác nhau, bạn sẽ giúp nước thoát ra khỏi tai một cách an toàn. Nếu bạn vẫn cảm thấy có nước trong tai sau khi về nhà, bạn có thể sử dụng máy sấy để làm khô tai. Hãy chắc chắn rằng bạn đặt nó ở tốc độ thấp và nhiệt độ thấp.

Theo Brightside

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