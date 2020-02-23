Đầy bụng ợ hơi buồn nôn là triệu chứng của bệnh gì? Người hay bị ợ hơi và buồn nôn cần lưu ý những điều gì?
Đầy bụng ợ hơi buồn nôn là triệu chứng nhiều người gặp phải nhưng không phải ai cũng biết nguyên nhân của triệu chứng này là do đâu. Trong bài viết dưới đây hãy cùng tìm hiểu đầy bụng ợ hơi buồn nôn là bệnh gì cũng như nguyên nhân và cách chữa trị.
Triệu chứng ợ hơi buồn nôn
Rối loạn tiêu hóa khiến bao tử không thể hoạt động tách lọc thức ăn như bình thường dẫn đến việc thức ăn bị ứ đọng lại sinh ra khí bên trong là yếu tố dẫn đến hiện tượng đầy bụng ợ hơi buồn nôn.
Các triệu chứng đi kèm bao gồm:
- Căng bụng và khó chịu: đây là triệu chứng thường gặp ở hầu hết mọi người. Khi gặp phải triệu chứng này bụng của bạn sẽ ậm ạch, căng tức, gây khó tiêu và làm bạn mất cảm giác thèm ăn
- Đầy hơi, buồn nôn: những triệu chứng như buồn nôn, đầy hơi, đau nhức vùng ngực và bụng cũng sẽ đi kèm. Hơn thế nữa, người bệnh sẽ có dấu hiệu ợ hơi và có cảm giác chua.
- Biếng ăn hay chán ăn: khi bị đầy bụng chướng hơi bụng của bạn sẽ luôn căng và có cảm giác no, từ đó dẫn đến hiện tượng chán ăn, lâu dài hình thành biếng ăn. Nếu bạn để tình trạng này kéo dài cơ thể sẽ mệt mỏi và giảm cân.
- Sôi bụng khó thở: khi hệ tiêu hóa hoạt động không bình thường sẽ dẫn đến hiện tượng khó tiêu, đầy bụng. Người bệnh khi bị như vậy sẽ có cảm giác khó thở bồn chồn.
Nguyên nhân dẫn đến đầy bụng ợ hơi buồn nôn
Chế độ ăn uống không điều độ
Nguyên nhân chính của triệu chứng đầy bụng ợ hơi là do chế độ ăn uống. Quá trình tiêu hóa của bạn bị chậm lại do ăn nhiều thực phẩm khó tiêu, chất béo từ mỡ động vật, gia vị cay nóng, nước uống có chứa chất kích thích như rượu bia, cà phê, đồ uống có gas từ đó dẫn đến chướng bụng.
Bên cạnh đó việc ăn quá nhanh, nhai thức ăn không kỹ hay hoạt động mạnh ngay sau khi dùng bữa cũng gây ra hiện tượng đầy bụng.
Loét dạ dày
Vì thói quen ăn uống không được lành mạnh, acid dịch vị hay virus làm tổn thương niêm mạc dạ dày. Nếu để tình trạng này kéo dài lâu sẽ khiến chức năng của hệ tiêu hóa suy giảm làm cho thức ăn bị ứ đọng gây nên hiện tượng chướng bụng kèm theo buồn nôn và ợ chua.
Trào ngược dạ dày
Triệu chứng này cũng ảnh hưởng tới hoạt động tiêu hóa khiến thức ăn bị ứ đọng từ đó gây ra hiện tượng buồn nôn, khó thở, ợ chua, đau bụng hay chướng bụng.
Tác dụng phụ của thuốc chữa bệnh
Một số loại thuốc như thuốc kháng viêm, thuốc huyết áp hay thuốc kháng sinh khi bạn sử dụng cũng sẽ dẫn đến tác dụng phụ như chướng bụng, buồn nôn.
Mất cân bằng men tiêu hóa
Trong việc chuyển hóa chất dinh dưỡng cũng như hấp thụ thức ăn lượng men tiêu hóa đóng vai trò quan trọng. Nếu số lượng men tiêu hóa trong cơ thể bị mất cân bằng sẽ dẫn đến việc đầy hơi khó tiêu.
Áp lực tâm lý
Khi tâm lý của bạn không được ổn định, bị áp lực do trong công việc, học tập…cũng có thể khiến dạ dày sản sinh nhiều khí hơi làm đầy bụng.
Cách chữa ợ hơi buồn nôn
Chữa đầy hơi với thuốc tây
- Dùng thuốc để hấp thu khí: Vì lượng khí được sinh ra từ thực phẩm nằm ứ đọng trong dạ dày nên hiện tượng đầy hơi kéo dài. Nhờ các loại thuốc hút hơi khí thừa tình trạng này sẽ được giảm bớt. Bạn có thể nhờ bác sĩ kê đơn thuốc phù hợp với thể trạng của mình.
- Uống thuốc khó tiêu: Nếu thuốc hút khí hơi không hiệu quả với bạn, bác sĩ sẽ kê thêm một số thuốc chống khó tiêu ợ hơi.
- Dùng men tiêu hóa: Việc bổ sung men tiêu hóa cũng rất cần thiết để cân bằng lại men tiêu hóa bên trong cơ thể.
Chữa đầy hơi bằng phương pháp dân gian
Dưới đây là một số bài thuốc dân gian có thể chữa trị đầy bụng ợ hơi buồn nôn:
Dùng gừng chữa đầy bụng ợ hơi
Nguyên liệu:
- Gừng tươi: 1 củ
- Mật ong: 2 thìa
Cách thực hiện:
- Gừng sau khi rửa sạch và gọt vỏ thì bạn đập nát rồi bỏ vào 1 cốc nước nóng ngâm trong 10 phút
- Sau khi đủ thời gian bạn bỏ mật ong vào khuấy đều và uống
- Bạn thực hiện theo cách này 1 ngày 2 lần sau khi ăn.
Chữa chướng bụng từ tía tô
Theo đông y tía tô có vị ấm, hơi cay nên nó có tác dụng giải cảm, hạ sốt, hạ khí rất hiệu quả.
Nguyên liệu:
- Lá tía tô: 15gr
- Đường phèn
Cách thực hiện:
- Đầu tiên bạn giã nhuyễn lá tía tô
- Sau đó bạn vắt lấy nước hoặc chưng cách thủy uống cùng với đường phèn
Massage bụng để chữa đầy hơi buồn nôn
Đây là một cách chữa đầy bụng ợ hơi buồn nôn. Cách thực hiện rất đơn giản:
- Đầu tiên bạn lấy một ít tinh dầu thoa lên bàn tay sau đó massage nhẹ nhàng quanh vòng bụng.
- Khi thực hiện bạn nhớ đảo ngược các vòng massage lại để tác động tốt hơn vào hệ tiêu hóa từ đó làm giảm cơn khó chịu.
- Sau khi massage khoảng 15 đến 20 phút bạn hãy chườm lại bụng với nước ấm để giúp bụng ấm và đẩy được khí hư ra bên ngoài.
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