Rối loạn tiêu hóa khiến bao tử không thể hoạt động tách lọc thức ăn như bình thường dẫn đến việc thức ăn bị ứ đọng lại sinh ra khí bên trong là yếu tố dẫn đến hiện tượng đầy bụng ợ hơi buồn nôn.

Đầy bụng ợ hơi buồn nôn là triệu chứng nhiều người gặp phải nhưng không phải ai cũng biết nguyên nhân của triệu chứng này là do đâu. Trong bài viết dưới đây hãy cùng tìm hiểu đầy bụng ợ hơi buồn nôn là bệnh gì cũng như nguyên nhân và cách chữa trị.

Nguyên nhân chính của triệu chứng đầy bụng ợ hơi là do chế độ ăn uống. Quá trình tiêu hóa của bạn bị chậm lại do ăn nhiều thực phẩm khó tiêu, chất béo từ mỡ động vật, gia vị cay nóng, nước uống có chứa chất kích thích như rượu bia, cà phê, đồ uống có gas từ đó dẫn đến chướng bụng.

Bên cạnh đó việc ăn quá nhanh, nhai thức ăn không kỹ hay hoạt động mạnh ngay sau khi dùng bữa cũng gây ra hiện tượng đầy bụng.

Loét dạ dày

Vì thói quen ăn uống không được lành mạnh, acid dịch vị hay virus làm tổn thương niêm mạc dạ dày. Nếu để tình trạng này kéo dài lâu sẽ khiến chức năng của hệ tiêu hóa suy giảm làm cho thức ăn bị ứ đọng gây nên hiện tượng chướng bụng kèm theo buồn nôn và ợ chua.

Trào ngược dạ dày

Trào ngược dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Triệu chứng này cũng ảnh hưởng tới hoạt động tiêu hóa khiến thức ăn bị ứ đọng từ đó gây ra hiện tượng buồn nôn, khó thở, ợ chua, đau bụng hay chướng bụng.

Tác dụng phụ của thuốc chữa bệnh

Một số loại thuốc như thuốc kháng viêm, thuốc huyết áp hay thuốc kháng sinh khi bạn sử dụng cũng sẽ dẫn đến tác dụng phụ như chướng bụng, buồn nôn.

Mất cân bằng men tiêu hóa

Trong việc chuyển hóa chất dinh dưỡng cũng như hấp thụ thức ăn lượng men tiêu hóa đóng vai trò quan trọng. Nếu số lượng men tiêu hóa trong cơ thể bị mất cân bằng sẽ dẫn đến việc đầy hơi khó tiêu.

Áp lực tâm lý

Áp lực tâm lý dẫn đến đầy bụng ợ hơi - Ảnh minh họa: Internet

Khi tâm lý của bạn không được ổn định, bị áp lực do trong công việc, học tập…cũng có thể khiến dạ dày sản sinh nhiều khí hơi làm đầy bụng.

Chữa đầy hơi với thuốc tây

Dùng thuốc để hấp thu khí: Vì lượng khí được sinh ra từ thực phẩm nằm ứ đọng trong dạ dày nên hiện tượng đầy hơi kéo dài. Nhờ các loại thuốc hút hơi khí thừa tình trạng này sẽ được giảm bớt. Bạn có thể nhờ bác sĩ kê đơn thuốc phù hợp với thể trạng của mình.

Uống thuốc khó tiêu: Nếu thuốc hút khí hơi không hiệu quả với bạn, bác sĩ sẽ kê thêm một số thuốc chống khó tiêu ợ hơi.

Dùng men tiêu hóa: Việc bổ sung men tiêu hóa cũng rất cần thiết để cân bằng lại men tiêu hóa bên trong cơ thể.

Chữa đầy hơi bằng phương pháp dân gian

Dưới đây là một số bài thuốc dân gian có thể chữa trị đầy bụng ợ hơi buồn nôn:

Dùng gừng chữa đầy bụng ợ hơi

Dùng gừng tươi chữa đầy bụng ợ hơi - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

Gừng tươi: 1 củ

Mật ong: 2 thìa

Cách thực hiện:

Gừng sau khi rửa sạch và gọt vỏ thì bạn đập nát rồi bỏ vào 1 cốc nước nóng ngâm trong 10 phút

Sau khi đủ thời gian bạn bỏ mật ong vào khuấy đều và uống

Bạn thực hiện theo cách này 1 ngày 2 lần sau khi ăn.

Chữa chướng bụng từ tía tô

Tía tô chữa chướng bụng - Ảnh minh họa: Internet

Theo đông y tía tô có vị ấm, hơi cay nên nó có tác dụng giải cảm, hạ sốt, hạ khí rất hiệu quả.

Nguyên liệu:

Lá tía tô: 15gr

Đường phèn

Cách thực hiện:

Đầu tiên bạn giã nhuyễn lá tía tô

Sau đó bạn vắt lấy nước hoặc chưng cách thủy uống cùng với đường phèn

Massage bụng để chữa đầy hơi buồn nôn

Đây là một cách chữa đầy bụng ợ hơi buồn nôn. Cách thực hiện rất đơn giản:

Đầu tiên bạn lấy một ít tinh dầu thoa lên bàn tay sau đó massage nhẹ nhàng quanh vòng bụng.

Khi thực hiện bạn nhớ đảo ngược các vòng massage lại để tác động tốt hơn vào hệ tiêu hóa từ đó làm giảm cơn khó chịu.

Sau khi massage khoảng 15 đến 20 phút bạn hãy chườm lại bụng với nước ấm để giúp bụng ấm và đẩy được khí hư ra bên ngoài.

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