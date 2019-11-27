Có rất nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến đau nhức vùng trán lông mày của một người. Chung quy lại, có thể kể đến các nguyên nhân chính như sau:

Đầu là bộ phận cực kỳ quan trọng trên cơ thể con người bởi nó chứa bộ não điều khiển mọi hoạt động. Bất cứ dấu hiệu nào xuất hiện liên quan đến đầu bạn cũng cần phải quan tâm. Đặc biệt là khi bị đau đầu, mỗi một vị trí lại là một biểu hiện bệnh, do những nguyên nhân khác nhau gây nên và cách chữa trị cũng sẽ không giống nhau. Khi bạn bị đau nhức vùng trán lông mày với những cơn đau âm ỉ, không rõ nguyên nhân khiến bạn khó chịu thì đó là một triệu chứng bệnh mà bạn cần phải quan tâm, lưu ý.

Nếu bạn gặp phải hiện tượng này phải đến bác sĩ để được điều trị kịp thời nếu không sẽ tiến triển nặng dẫn đến việc não bị thiếu oxy và nặng hơn có thể bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người và các chi.

Chứng bệnh này sẽ xuất hiện do mạch máu co giãn một cách bất thường đối với những người bị rối loạn nồng độ chất dẫn truyền đến thần kinh serotonin. Những người mắc chứng bệnh này sẽ có những biểu hiện sau đây:

Đau đầu vùng trán lông mày do căng thẳng

Đây là nguyên nhân phổ biến, rất thường gặp khiến một người bị đau đầu. Chúng xuất phát từ những cơn co thắt cơ ở phần đầu và cổ của người bệnh. Nguyên nhân xuất hiện hiện tượng này rất đơn giản do bạn ngồi làm việc với máy tính quá lâu, thường xuyên phải chịu các áp lực, căng thẳng đến từ cuộc sống.

Người bị đau đầu vùng trán do căng thẳng thường sẽ có cảm giác như dải khăn quấn quanh trán rất chặt khiến họ bị đau từng cơn. Ban đầu sẽ nhẹ càng ngày càng tăng dần mức độ.

Căng thẳng là một nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này - Ảnh minh họa: Internet

Viêm xoang trán

Người bị viêm nhiễm vùng xoang trán cũng là nguyên nhân khiến cho việc đau đầu vùng trán lông mày xuất hiện. Cơn đau này sẽ tập trung ở giữa 2 lông mày và bắt đầu lan ra đến thái dương. Triệu chứng này sẽ xuất hiện vào 1 khung giờ cố định trong ngày chứ không phải liên tục.

Khi bị viêm xoang trán, ngoài đau nhức, người bệnh còn bị chảy nước mũi và thường xuyên nghẹt mũi khó chịu. Nếu bị nặng thì đường lưu có thể bị lấp thậm chí còn không thể chảy nước mũi. Việc bị viêm xoang trán cần phải được phát hiện sớm và điều trị đúng cách nếu không sẽ lây bệnh sang các cơ quan khác trên cơ thể như: amidan, phế quản, thanh quản, phổi…

Nếu đau nhức vùng trán do viêm xoang cần phải lưu ý chữa trị kịp thời - Ảnh minh họa: Internet

Cách khắc phục bệnh lý đau đầu vùng trán lông mày

Nếu những cơn đau đầu vùng trán lông mày xuất hiện, bạn hãy lập tức ngừng lại việc đang làm và thư giãn một cách thoải mái trong phòng tối. Bên cạnh đó, hãy kết hợp thêm cùng với các động tác như:

Ngâm chân: Hoạt động này sẽ giúp cho những cơn đau đầu của bạn được cải thiện đáng kể. Vì vậy hãy ngâm chân bằng nước muối ấm trước khi bạn đi ngủ. Đừng quên thêm vào một vài lát gừng mỏng. Máu sẽ luân chuyển từ chân lên đầu và ngược lại giúp khí huyết được lưu thông và các cơn đau cũng từ đó giảm dần.

Ngâm chân là phương pháp cực kỳ hữu hiệu mà bạn có thể áp dụng - Ảnh minh họa: Internet

Massage: Khi mà những cơn đau mới chớm hình thành, người bệnh hãy thực hiện massage và bấm huyệt tại nhà. Hãy dùng ngón tay cái và ngón trỏ bấm vào 2 huyệt ở 2 đầu trong của lông màu. Tiếp tục từ đó di theo đường cung của lông mày đến 2 thái dương. Ấn vào huyệt bách hội ở trên đỉnh đầu. Cuối cùng khum hai bàn tay và chải tóc ngược xuống sát vào da đầu. Mỗi lần bạn hãy làm từ 5 đến 10 phút.

Massage để giảm cơn đau đầu của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Sắp xếp lại việc sinh hoạt: Bạn hãy điều chỉnh lại việc sinh hoạt, học tập, làm việc cũng như ngủ nghỉ của bản thân để không phải chịu quá nhiều căng thẳng, áp lực. Nó sẽ giúp bạn ngắt các cơn đau đầu nguy hiểm này.

Tập thể dục hàng ngày: Việc tập thể dục hàng ngày sẽ hạn chế nguy cơ bị đau đầu hơn rất nhiều so với những người lười vận động. Thể dục giúp cho máu lưu thông, cung cấp cho não đủ lượng oxy cần thiết từ đó sẽ ngăn ngừa các cơn đau xuất hiện, giảm đau hoặc không cho chúng tái phát.

Tập thể dục để có được sức khỏe tốt nhất - Ảnh minh họa: Internet

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Khi nào người bệnh cần gặp bác sĩ

Bạn không nên chủ quan về việc đau đầu vùng lông mày trái và phải. Ngay khi mới xuất hiện, bạn hãy theo dõi thật cẩn thận. Hãy đến gặp bác sĩ chứ hoàn toàn không nên tự sử dụng thuốc cũng như mẹo dân gian để chữa.

Đừng chủ quan và chần chừ nữa nếu gặp phải các trường hợp sau đây:

Đau đầu dữ dội và xuất hiện một cách đột ngột.

Cơn đau mới xuất hiện nhưng thường xuyên bị tái phát. Thường sẽ gặp phải ở người trên 50 tuổi.

Bị chấn thương do hoạt động mạnh dẫn tới đau đầu vùng trán lông mày.

Trong cơn đau có kèm theo các biểu hiện khác như: sốt, nôn, cứng cổ, thị lực suy giảm, khó thở và cả co giật.

Dù là mắc phải triệu chứng gì trong đó có đau nhức vùng trán lông mày cũng hãy đến gặp bác sĩ để được thăm khám và điều trị kịp thời.