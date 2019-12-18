Chấn thương do tại nạn, bị ngã, làm việc quá sức va chạm vào ngón tay trỏ là một trong những nguyên nhân gây ra đau khớp ngón tay trỏ.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến đau khớp ngón tay trỏ , có thể đến từ những chấn thương do tai nạn, thoái hóa khớp do tuổi tác, bệnh loãng xương, gout…hoặc cũng có thể đến từ yếu tố bên ngoài như thời tiết. Để có hướng điều trị đúng cách thì chúng ta cùng đi tìm nguyên nhân đến từ đâu nhé!

Người đang bị bệnh gout, viêm khớp dạng thấp, loãng xương, các bệnh liên quan về xương sẽ có các biểu hiện đau nhức, sưng, khó chịu, có khi đau khớp cả bàn tay, đó cũng là nguyên nhân gây ra đau khớp ngón tay trỏ.

Thoái hóa khớp là nguyên nhân thứ hai gây ra tình trạng viêm khớp ngón tay trỏ, bệnh này hay gặp ở người lớn tuổi. Khi khớp có nguy cơ yếu dần sẽ bị viêm gây ra tình trạng đau nhức khó chịu ở khớp xương.

Thời tiết

Khi trời trở lạnh, bệnh nhân thường hay bị đau nhức xương khớp và khi có dấu hiệu đau nhức ở ngón tay trỏ thì nên bảo vệ ấm các mô để chúng không bị tê cứng, làm giảm thiểu tình trạng đau nhức.

Cách điều trị đau đốt ngón tay trỏ

Cách điều trị đau đốt ngón tay trỏ gồm có phương pháp đông và tây y, tùy vào tình trạng của bệnh nặng hay nhẹ

Có 2 cách điều trị đau đốt ngón tay trỏ mà bệnh nhân có thể áp dụng cho chính mình, tùy vào mong muốn và từng trường hợp cụ thể của từng người, đó là phương pháp Đông và Tây y.

Điều trị bằng Tây Y

+ Điều trị nội khoa

Phương pháp điều trị nội khoa dành cho bệnh nhân trong trường hợp đau nhẹ, chủ yếu là áp dụng những loại thuốc giảm đau như tramadol, Acetaminophen, thuốc kháng viêm không steroid (NSAIDs) điển hình là Aspirin, naproxen, ibuprofen. Các loại thuốc giảm đau có tác dụng giảm tình trạng nhức mỏi khớp nhanh chóng và cải thiện chức năng của sụn khớp.

Điều trị đau khớp ngón tay trỏ bằng phương pháp nội khoa và ngoại khoa

+ Điều trị ngoại khoa

Phương pháp điều trị ngoại khoa thì dành cho bệnh nhân có tình hình bệnh nặng hơn, nếu như điều trị bằng phương pháp nội khoa không khỏi bác sĩ sẽ chỉ định áp dụng ngoại khoa để điều trị. Phẫu thuật thay khớp là biện pháp hiệu quả nhất trong áp dụng ngoại khoa, sẽ mất nhiều thời gian và tốn kém hơn điều trị bằng thuốc nội khoa.

Điều trị bằng Đông Y

Thông thường, phương pháp điều trị bằng Đông Y cho đau khớp ngón tay trỏ là áp dụng các bài tập vật lý trị liệu nhằm cải thiện chức năng của sụn khớp như massage, xoa bóp, các bài tập chuyên dụng về khớp.

Do ngón tay trỏ bị cứng, khó vận động nên bạn cần làm ấm bằng một miếng dán giảm đau nóng hoặc có thể ngâm trong nước muối gừng ấm có trong thời gian khoảng 5 -10 phút. Nếu như bạn bi đau nhiều thì nên xoa một ít dầu nóng, cần mang thêm găng tay cao su, sau cùng là ngâm vào nước ấm vài phút cho đến khi nước giảm nhiệt độ.

Bước tiếp theo cực kỳ quan trọng để giảm đau nhức khớp ngón tay trỏ. Sau khi ngâm tay xong, bạn thực hiện một số bài tập như sau:

Các bài tập trị liệu đau khớp ngón tay trỏ, có thể kết hợp cùng Tây Y

Bài tập số 1: Tạo một nắm tay

Bạn có thể thực hiện bài tập dễ dàng này ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào tay bạn cảm thấy cứng khớp ngón tay.

- Bắt đầu bằng cách đưa tay trái ra với tất cả các ngón tay của bạn thẳng.

- Sau đó, từ từ uốn cong bàn tay của bạn thành một nắm tay, đặt ngón tay cái của bạn ở bên ngoài bàn tay của bạn. Hãy nhẹ nhàng, đừng siết tay.

- Mở bàn tay của bạn trở lên cho đến khi ngón tay của bạn thẳng một lần nữa.

- Làm bài tập 10 lần bằng tay trái. Sau đó lặp lại toàn bộ chuỗi bằng tay phải.

Bài tập số 2: Gập ngón tay

- Bắt đầu bằng cách đưa tay trái ra với tất cả các ngón tay của bạn thẳng.

- Gập ngón tay cái xuống về phía lòng bàn tay của bạn. Giữ nó trong vài giây.

- Duỗi thẳng ngón tay cái của bạn trở lên.

- Sau đó uốn cong ngón trỏ của bạn xuống về phía lòng bàn tay của bạn. Giữ nó trong vài giây. Sau đó, duỗi thẳng.

- Lặp lại với mỗi ngón tay trên bàn tay trái. Sau đó là tay phải.

Bài tập số 3: Gập ngón tay cái

- Đầu tiên, giữ bàn tay trái của bạn ra với tất cả các ngón tay của bạn thẳng.

- Gập ngón tay cái của bạn vào trong về phía lòng bàn tay của bạn.

- Dùng ngón tay cái kéo căng phần dưới của ngón tay

- Giữ một hoặc hai giây, sau đó đưa ngón tay cái của bạn trở lại vị trí bắt đầu.

- Lặp lại 10 lần. Sau đó làm bài tập với tay phải của bạn.

Bài tập 4: Tạo chữ “O”

- Bắt đầu với bàn tay trái của bạn ra và ngón tay thẳng.

- Uốn cong tất cả các ngón tay của bạn vào trong cho đến khi chúng chạm vào. Các ngón tay của bạn sẽ tạo thành hình dạng của một O.

- Giữ vị trí này trong vài giây. Sau đó duỗi thẳng ngón tay của bạn một lần nữa.

- Lặp lại bài tập này một vài lần một ngày trên mỗi bàn tay. Bạn có thể thực hiện động tác này bất cứ khi nào tay bạn cảm thấy đau hoặc cứng.

Bài tập 5: Uốn cong lòng bàn tay

- Dùng 4 ngón tay ấn vào lòng bàn tay với ngón tay cái của bạn hướng lên.

- Giữ ngón tay cái của bạn ở cùng một vị trí, uốn cong bốn ngón tay còn lại vào trong cho đến khi bàn tay của bạn tạo thành hình chữ “L”.

- Giữ trong vài giây, và sau đó duỗi thẳng các ngón tay của bạn để di chuyển chúng trở lại vị trí bắt đầu.

- Lặp lại 10 lần, và sau đó thực hiện cùng một trình tự trên bàn tay phải.

Bài tập số 6: Nâng ngón tay

- Đặt bàn tay trái của bạn phẳng trên bàn, lòng bàn tay hướng xuống.

- Bắt đầu với ngón tay cái của bạn, nhấc từng ngón tay từ từ ra khỏi bàn một lần.

- Giữ mỗi ngón tay trong một hoặc hai giây, sau đó hạ xuống.

- Thực hiện cùng một bài tập với mọi ngón tay của bàn tay trái.

- Sau khi bạn thực hiện bằng tay trái, lặp lại toàn bộ chuỗi bằng tay phải.

Bài tập số 7: Kéo dài cổ tay

Đừng quên cổ tay của bạn cũng có thể bị đau và cứng do viêm khớp.

- Để tập luyện cổ tay của bạn, giữ cánh tay phải của bạn ra với lòng bàn tay hướng xuống.

- Với tay trái của bạn, nhẹ nhàng ấn xuống bàn tay phải cho đến khi bạn cảm thấy căng ở cổ tay và cánh tay.

- Giữ nguyên tư thế trong vài giây.

- Lặp lại 10 lần. Sau đó, thực hiện toàn bộ chuỗi bằng tay trái.

Mục đích của việc tập luyện là để giữ cho dây chằng và gân của bạn trở nên linh hoạt hơn, làm tăng khả năng sản xuất chất lỏng hoạt dịch, mở rộng phạm vi chuyển động của khớp ngón tay và cải thiện chức năng khớp, giảm đau nhức, sưng tấy. Bạn cần thực hiện bài tập này đều đặn hằng ngày tùy vào mức độ của bệnh. Nếu cơn đau ngày càng nặng thì cần phải phẫu thuật gấp sau khi được bác sĩ khám và chỉ định để tránh bị hỏng khớp.\

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Trị đau khớp ngón tay trỏ cho người thân để thoải mái vận động hơn

Hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp ích cho các chị em và người thân, đặc biệt là người già sẽ giảm được bệnh đau khớp ngón tay trỏ gây cản trở trong mọi sinh hoạt đơn giản như mở nắp lọ, kẹp ngón tay…