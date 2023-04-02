Dấu hiệu này xuất hiện dễ bị nhầm lẫn do mãn kinh, cơn đau tim mới thực sự đang đe dọa phụ nữ

Sức khỏe 02/04/2023 11:52

Có những triệu chứng âm thầm của bệnh tim có thể khiến bạn nhầm lẫn với thời kỳ mãn kinh.

Thông thường, huyết áp quá cao, bệnh động mạch vành, bệnh van tim và đái tháo đường có liên quan đến nguyên nhân gây suy tim ở phụ nữ. Bệnh cơ tim chu sinh là một nguyên nhân cụ thể gây suy tim ở phụ nữ, mặc dù nó không phổ biến.

Dấu hiệu này xuất hiện dễ bị nhầm lẫn do mãn kinh, cơn đau tim mới thực sự đang đe dọa phụ nữ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, sau khi đến tuổi mãn kinh, một số triệu chứng của cơn đau tim có thể bị bỏ qua vì nhiều phụ nữ coi chúng là ảnh hưởng của thời kỳ mãn kinh.

Estrogen: Nội tiết tố bảo vệ tim​

Phụ nữ có sự bảo vệ tự nhiên chống lại các cơn đau tim và bệnh tim nhờ sự hiện diện của estrogen trong cơ thể họ. Estrogen hoạt động bằng cách tăng mức cholesterol HDL, còn được gọi là cholesterol tốt và giảm mức cholesterol LDL, còn được gọi là cholesterol xấu.

Estrogen cũng ngăn ngừa sự hình thành cục máu đông và nó có thể làm giãn các mạch máu để tăng lưu lượng máu.

Dấu hiệu này xuất hiện dễ bị nhầm lẫn do mãn kinh, cơn đau tim mới thực sự đang đe dọa phụ nữ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Manmohan Singh Chauhan, Chuyên gia tư vấn kiêm trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch và Mạch máu, Bệnh viện Manipal Gurugram cho biết: ''Mức độ hormone estrogen trong cơ thể giảm đáng kể sau hiện tượng mãn kinh tự nhiên. Thời kỳ mãn kinh có thể xảy ra ở phụ nữ bất cứ lúc nào sau tuổi 40 nhưng chủ yếu xảy ra khi phụ nữ ở độ tuổi 50. Có một tỷ lệ cao là phụ nữ bị đau tim và dễ tử vong sau khi mãn kinh. Điều này có thể là do sự thay đổi đột ngột nồng độ estrogen trong cơ thể.''

Triệu chứng suy tim có thể bị nhầm với thời kỳ mãn kinh​

Tiến sĩ Chauhan cho biết ''Các triệu chứng mơ hồ khi phụ nữ bị đau tim là đau ở cổ và lưng trên, khó tiêu, chóng mặt, buồn nôn và mệt mỏi. Những triệu chứng này đôi khi bị bỏ qua và việc chẩn đoán các triệu chứng ban đầu của rối loạn tim bị trì hoãn. Các triệu chứng mà phụ nữ gặp phải trong cơn đau tim và thời kỳ mãn kinh có thể giống nhau.''

Dấu hiệu này xuất hiện dễ bị nhầm lẫn do mãn kinh, cơn đau tim mới thực sự đang đe dọa phụ nữ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

''Chuyên gia sức khỏe quan sát thấy rằng phụ nữ có thể cảm thấy tim đập nhanh, đổ mồ hôi đêm, khó chịu ở vùng ngực, mệt mỏi, hồi hộp và đau ngực trong cả hai trường hợp''.

Chẩn đoán bệnh tim:​

Sự nhầm lẫn vào thời điểm xảy ra cơn đau tim có thể gây tử vong vì thời gian là vô cùng quan trọng để cứu sống một mạng người. Đây là lý do tại sao phụ nữ nên thực hiện các xét nghiệm thường xuyên để kiểm tra sức khỏe tim mạch.

Dấu hiệu này xuất hiện dễ bị nhầm lẫn do mãn kinh, cơn đau tim mới thực sự đang đe dọa phụ nữ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Một số xét nghiệm mà phụ nữ nên thực hiện khi bước qua tuổi 40 là xét nghiệm kiểm tra trên máy chạy bộ (TMT), Điện tâm đồ (ECG), (MRI), siêu âm tim và các xét nghiệm khác theo lời khuyên của chuyên gia tư vấn y tế.

Hãy nhận biết các yếu tố rủi ro của bạn và quan tâm đến bất kỳ vấn đề y tế hiện có nào, chẳng hạn như bệnh tiểu đường, huyết áp cao và cholesterol cao. Bạn cũng cần tập thể dục thường xuyên và giữ cân nặng khỏe mạnh sau khi bước vào giai đoạn mãn kinh. Hãy cố gắng đưa ra các quyết định về bữa ăn tốt cho sức khỏe tim mạch có thể làm giảm nguy cơ bị đau tim.

Theo Times of India

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