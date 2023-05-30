Dấu hiệu bệnh Parkinson có thể được phát hiện bằng xét nghiệm máu đơn giản

Sức khỏe 30/05/2023 14:34

Một nhóm nghiên cứu của trường đại học Nhật Bản đã tìm ra cách dễ dàng phát hiện các dấu hiệu của bệnh Parkinson bằng xét nghiệm máu và công bố trên tạp chí y khoa quốc tế Nature Medicine.

Theo Yomiuri Shimbun đưa tin ngày 30/5, một nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Juntendo, Nhật Bản đã phát triển một phương pháp phát hiện các khối protein bất thường tích tụ trong não của bệnh nhân mắc bệnh Parkinson thông qua xét nghiệm máu. Nhóm nghiên cứu cho biết: “Chúng tôi sẽ đưa vào ứng dụng thực tế phương pháp chẩn đoán sớm bệnh Parkinson bằng xét nghiệm máu đơn giản”.

Bệnh Parkinson là một chứng bệnh gây ảnh hưởng đến khả năng vận động. Khi bị bệnh, bạn có thể mất khả năng giữ thăng bằng và kiểm soát cơ bắp, gây run tay, run chân. Ước tính số lượng bệnh nhân chỉ riêng ở Nhật Bản là khoảng 200.000 người. Bệnh xảy ra chủ yếu ở người lớn tuổi. Parkinson được cho là do sự tích tụ bất thường của một loại protein gọi là Alpha-synuclein trong não gây ra.

Dấu hiệu bệnh Parkinson có thể được phát hiện bằng xét nghiệm máu đơn giản - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Được biết, những khối protein này bắt đầu tích tụ vài năm trước khi phát bệnh. Tuy nhiên, loại protein này chỉ chứa một lượng nhỏ trong máu nên rất khó để biết trước các dấu hiệu của bệnh Parkinson bằng xét nghiệm máu cho đến nay. Hiện nay, một phương pháp đã được phát triển để phát hiện protein này trong dịch não tủy bằng cách đâm kim tiêm gần cột sống. Tuy nhiên, phương pháp này hiếm khi được sử dụng trong các cơ sở y tế nói chung vì nó yêu cầu bác sĩ chuyên khoa thực hiện và ảnh hưởng cao đến bệnh nhân sau khi gây tê. 

Một nhóm nghiên cứu Nhật Bản đã phát triển một phương pháp thu thập và khuếch đại synuclein từ máu của 270 bệnh nhân mắc bệnh. Nếu phương pháp này được đưa vào sử dụng thực tế, sẽ có thể dễ dàng xác định liệu sự tích lũy Alpha-synuclein đã bắt đầu hay chưa bằng cách tiến hành xét nghiệm bệnh Parkinson tại một cơ sở y tế tổng quát.   

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